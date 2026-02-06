Chuyện như phim nhưng là thật: Nam diễn viên từ bỏ người yêu, hốt luôn bạn thân của bạn gái làm vợ

Thông tin "ông hoàng phòng vé xứ Hàn" Ha Jung Woo sắp cưới nữ diễn viên Cha Jung Won đã khiến công chúng châu Á sôi sục suốt 24 giờ qua. Ngay lập tức, "thánh soi" đã bắt tay vào truy lùng gắt gao hồ sơ lý lịch của mỹ nhân họ Cha.

Tới chiều 5/2, tờ MK bất ngờ hé lộ 1 thông tin gây ngỡ ngàng, bật ngửa về "nửa kia" của Ha Jung Woo. Theo đó, Cha Jung Won chơi rất thân với nữ diễn viên kiêm người mẫu Goo Jae Yi - bạn gái cũ của tài tử họ Ha. Được biết, cả 2 mỹ nhân trở nên thân thiết sau khi cùng nhau xuất hiện trong chương trình giải trí chuyên về làm đẹp Follow Me mùa 8.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng hiện vô cùng ngỡ ngàng trước mối nhân duyên không ngờ tới giữa 3 nghệ sĩ Ha Jung Woo - Cha Jung Won - Goo Jae Yi: "Sự kết nối này gây sốc thật sự", "Giới giải trí đúng là nhỏ bé thật đấy", "Chẳng ai ngờ nam diễn viên này lại nên duyên với chị em tốt của người yêu cũ",...

Ha Jung Woo sắp cưới Cha Jung Won. Và công chúng không khỏi choáng váng khi biết được rằng Cha Jung Won lại là chị em thân thiết với Goo Jae Yi - tình cũ của tài tử họ Ha. Ảnh: Naver

Thông tin Ha Jung Woo sắp cưới mỹ nhân kém 11 tuổi Cha Jung Won khiến cộng đồng mạng xứ củ sâm sục sôi. Ảnh: Allkpop

Còn nhớ vào hôm 4/2 mới đây, truyền thông Hàn Quốc rầm rộ đưa tin Ha Jung Woo sắp sửa kết hôn với mỹ nhân She Was Pretty Cha Jung Won. Sau lần gặp gỡ đầu tiên vào năm 2020, cả 2 đã hình thành mối quan hệ thân thiết, bắt đầu từ vị trí đồng nghiệp trong ngành giải trí và sau đó phát triển thành người yêu, tiếp tục vun đắp tình cảm dành cho nhau.

Theo các nguồn tin, cặp đôi bắt đầu lên kế hoạch cụ thể cho đám cưới từ năm ngoái. 1 người quen cho biết cả 2 đã gắn kết nhau từ lâu và dường như gần đây mới bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên ngày cưới cụ thể của họ chưa được ấn định.

Cả "ông hoàng phòng vé" lẫn mỹ nhân màn ảnh kém 11 tuổi đều tương đối bận rộn, nên rất khó để cưới trong nửa đầu năm nay. Dù vậy, các nguồn tin thân cận cho biết đám cưới dự kiến sẽ không bị trì hoãn đến cuối năm nay. 1 nguồn tin nói với tờ Dispatch: "Họ có thể sẽ bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới trong khi vẫn theo dõi tiến độ quay phim của anh ấy".

Truyền thông Hàn Quốc xác nhận tin mừng qua cha của Ha Jung Woo - tài tử gạo cội Kim Yong Gun. Ông vui mừng nói: "2 đứa kết hôn vì yêu thương nhau. Cảm ơn những lời chúc mừng của các bạn". Ông cho biết đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 7 và các con đã đi tham quan các sảnh cưới lớn ở Seoul.

Tuy nhiên, phía Ha Jung Woo lại bày tỏ quan điểm thận trọng với tờ Sports Chosun: "Nếu chúng tôi kết hôn, chúng tôi đang nghĩ đến việc tổ chức vào mùa hè. Nhưng tôi nghĩ đám cưới tháng 7 chỉ là điều cha tôi mong muốn. Chưa có gì được quyết định cả".

Ngày cưới cụ thể của cặp đôi chưa được ấn định. Ảnh: Yonhap News

Ha Jung Woo có tên khai sinh Kim Sung Hoon, sinh ngày 11/3/1978. Anh là 1 trong những nam diễn viên thực lực và có sức ảnh hưởng bậc nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Tuy là con trai của diễn viên gạo cội Kim Yong Gun nhưng con đường nghệ thuật của Ha Jung Woo không dựa vào danh tiếng gia đình mà được xây dựng bằng chính năng lực diễn xuất và sự lựa chọn vai diễn táo bạo. Bắt đầu sự nghiệp từ những vai nhỏ trong phim độc lập, anh dần gây chú ý nhờ khả năng hóa thân đa dạng, đặc biệt là các vai có chiều sâu tâm lý phức tạp. Tên tuổi Ha Jung Woo thực sự bùng nổ qua hàng loạt tác phẩm ăn khách và được đánh giá cao như The Chaser, The Yellow Sea, The Handmaiden, Along with the Gods hay Narco-Saints, giúp anh trở thành "bảo chứng phòng vé" hiếm hoi của điện ảnh Hàn.

Trước khi yêu Cha Jung Won, anh từng có chuyện tình 4 năm (2008-2012) với Goo Jae Yi (tên khai sinh là Goo Eun Ae).

Ha Jung Woo là "ông hoàng phòng vé" xứ Hàn. Ảnh: X

Trong khi đó, Cha Jung Won sinh năm 1989, kém Ha Jung Woo 11 tuổi. Cô có tên thật là Cha Mi Young. Cô hoạt động trong 2 lĩnh vực diễn viên và người mẫu nhờ nhan sắc xinh đẹp, chiều cao 1m70. Cha Jung Won chạm ngõ màn ảnh với phim Horror Stories năm 2012. Sau đó, vợ chưa cưới của "ông hoàng phòng vé" ghi dấu ấn qua loạt phim She Was Pretty, Khi Nàng Say Giấc, Lawless Lawyer, Kidnapping Assemblyman Mr. Clean...

Cha Jung Won ghi dấu ấn qua nhiều phim như She Was Pretty, Khi Nàng Say Giấc, Lawless Lawyer, Kidnapping Assemblyman Mr. Clean... Ảnh: Instagram

Nguồn: MK