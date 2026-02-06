Ba cặp diễn viên cạch mặt nhau

Nhiều cặp nghệ sĩ khiến khán giả thất vọng vì thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, đối xử lạnh nhạt với bạn diễn ngay trên sân khấu.

Vương Hạc Đệ "đâm sau lưng" Ngu Thư Hân

Theo Sina, giữa tháng 1 Vương Hạc Đệ tổ chức concert tại Macao, Trung Quốc. Tuy nhiên, nam diễn viên gây tranh cãi vì gạch bỏ tên của bộ phim Thương lan quyết trong phần giới thiệu, trong khi đó đây là tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh. Hành động này cũng cho thấy Vương Hạc Đệ không còn muốn liên quan tới Ngu Thư Hân, bạn diễn trong Thương lan quyết.

Không những vậy, gần đây Vương Hạc Đệ còn liên tục kiện các tài khoản mạng xã hội đã bôi nhọ mình, trong đó có không ít người là fan của Ngu Thư Hân.

Vương Hạc Đệ gạch bỏ tên phim Thương lan quyết, còn mời "đối thủ" của Ngu Thư Hân là Triệu Lộ Tư tham gia buổi biểu diễn khiến fan thất vọng.

Mối quan hệ bất hòa giữa Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đã được lan truyền từ lâu trong giới giải trí Hoa ngữ. Dù cả hai đều nhờ thành công của Thương lan quyết để vươn lên hàng sao hạng A, đồng thời có nhiều người mong họ "phim giả thành thật". Tuy nhiên, khi cùng tham gia sự kiện, Vương Hạc Đệ luôn ngó lơ Ngu Thư Hân, không muốn tương tác với cô.

Trong thời điểm Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư đang tranh cãi gay gắt, Vương Hạc Đệ lại mời Triệu Lộ Tư tới làm khách mời biểu diễn trong concert, hành động này bị ví là "chọn phe" giữa hai nữ diễn viên.

Nhiều khán giả thất vọng vì họ thích Vương Hạc Đệ từ phim Thương lan quyết , đây cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất của anh, nhưng nam diễn viên không trân trọng chính phim của mình. Bên cạnh đó, việc mời Triệu Lộ Tư tham gia concert khiến nhiều người quay sang mỉa mai Ngu Thư Hân cũng bị đánh giá là hành động thiếu tinh tế của Vương Hạc Đệ.

Thành Nghị mất 60.000 người hâm mộ sau một đêm

Năm 2020, Thành Nghị và Viên Băng Nghiên hợp tác trong phim cổ trang Lưu ly và thành công giúp hai diễn viên trẻ thu hút hàng triệu người hâm mộ. Sau đó, công ty quản lý đã tổ chức buổi gặp gỡ với người hâm mộ mang tên Đêm hội Vân Ca. Tuy nhiên, trong sự kiện Thành Nghị không nhìn Viên Băng Nghiên lần nào. Cả hai đứng cách xa và không tương tác dù họ là nam nữ chính.

Thành Nghị không thèm nhìn mặt Viên Băng Nghiên khiến khán giả không hiểu vì sao.

Sự lạnh nhạt, dửng dưng của Thành Nghị khiến người hâm mộ tức giận. Một khán giả bình luận: "Tôi không tức giận vì anh ta không tương tác ngọt ngào với bạn diễn nữ, mà bởi Thành Nghị đã 30 tuổi nhưng không biết cách cư xử". Theo họ, bất chấp việc nghệ sĩ có xích mích như thế nào, trên sân khấu, họ là diễn viên, khán giả đã trả số tiền lớn để được gặp gỡ nhân vật mà họ yêu thích, nhưng Thành Nghị cả sự kiện đều mặt mày u ám, thiếu chuyên nghiệp.

Chính vì vậy, chỉ sau một đêm, Thành Nghị mất 60.000 người hâm mộ và để lại tai tiếng trong nhiều năm vì thiếu lịch sự với phái nữ. Khán giả cũng tức giận đánh giá chất lượng Đêm hội Vân Ca trên Douban thấp kỷ lục, chỉ được 2.1 điểm, trong đó số người vote 1 sao chiếm đến 94%.

Biên Trình chê bạn diễn hôi chân trên sóng trực tiếp

Biên Trình và Nhậm Mẫn được yêu thích với vai phụ trong bộ phim Thanh bình nhạc. Trong đó, Biên Trình thủ vai hoạn quan Hoài Cát luôn chăm sóc công chúa Huy Nhu. Chuyện tình bi thương của họ trong phim khiến khán giả xúc động.

Chính vì vậy, dù chỉ là diễn viên trẻ, đóng phim trong phim nhưng cả hai được mời lên sóng trực tiếp để chia sẻ về quá trình nhập vai. Thế nhưng những tương tác gượng gạo và cách Biên Trình nhận xét về bạn diễn Nhậm Mẫn khiến khán giả thất vọng và tức giận.

Khán giả cho rằng Biên Trình EQ thấp, khiến Nhậm Mẫn xấu hổ trước hàng triệu người.

Theo đó, Biên Trình liên tục ngắt lời đàn chị khi Nhậm Mẫn đang nói chuyện. Nam diễn viên sinh năm 2004 còn chê bạn diễn hôi chân, ngoại hình bình thường, khiến Nhậm Mẫn rơi vào tình huống khó xử. Khi cô đang chia sẻ về hình mẫu lý tưởng là chàng "soái ca", Biên Trình lập tức nói: "Em cố gắng không trở thành hình mẫu trong mơ của chị" hay "Chị cũng bình thường thôi, không đẹp lắm, không cao lắm".

Khi nói về cơ hội tiếp tục hợp tác, Biên Trình thẳng thắn nói: "Chị diễn vai tiền bối của em thì được, chứ chị lớn tuổi rồi mà. Không muốn cùng chị diễn người yêu".

Nam diễn viên bị chê EQ thấp, khiến khán giả thất vọng vì thiếu lịch sự. Màn chê bai bạn diễn này khiến những người yêu mến cặp đôi quay lưng, không còn muốn họ tiếp tục hợp tác. Sau đó, Biên Trình phải lên tiếng xin lỗi. Nhậm Mẫn cũng cho rằng đàn em chỉ là thiếu kinh nghiệm giao tiếp, sẽ dần trưởng thành.