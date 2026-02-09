Nam diễn viên sinh năm 97 đi tù vì ngoại tình, đánh vợ chỉ sau 6 ngày cưới

Ngày 8/2, tờ Sohu đưa tin nam diễn viên Lộc Đan Đông, sinh năm 1997 và nổi tiếng với phim Tần gia và cô vợ câm hay Minh nguyệt dẫn quân tâm, đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Anh vừa bị vợ cũ tố cáo bộ mặt thật trên MXH bằng bài bóc phốt dài như sớ mang tên: "Tổng tài dịu dàng trên màn ảnh, nhưng ngoài đời là kẻ trăng hoa, đánh vợ không trượt phát nào". Vợ cũ đã công bố giấy đăng ký kết hôn, giám định thương tích, hồ sơ tư pháp Lộc Đan Đông bị kết án tù để khẳng định mình tố cáo đúng người đúng tội.

Theo người phụ nữ, cô đăng ký kết hôn với Lộc Đan Đông vào ngày 14/12/2023. Thời điểm đó, nam diễn viên còn viết bản cam kết làm chồng tốt để chứng minh tình yêu dành cho vợ. Ai ngờ, chỉ sau 6 ngày cưới, Lộc Đan Đông đã bại lộ bản tính vũ phu và bội bạc. 1 ngày sau khi đăng ký kết hôn (15/12/2023), nam diễn viên này đã tặng quà cho nữ streamer, xin WeChat rồi nhắn tin trò chuyện riêng.

Lộc Đan Đông bị vợ cũ tố cáo bạo hành gia đình, ngoại tình. Ảnh: Sina.

Đến rạng sáng 20/12/2023, sau đi bar tiệc tùng cùng bạn bè và nhiều cô gái lạ, Lộc Đan Đông đã mất kiểm soát, ném điện thoại và ra tay đánh đập vợ ở khách sạn. Nạn nhân bị bạo hành cho biết Lộc Đan Đông đuổi đánh cô xuống cả sảnh khách sạn, cầm ổ khóa chữ U cỡ lớn tấn công 2 người bạn, 2 bảo vệ và 1 cảnh sát. Tổng cộng có 6 người bị nam diễn viên này gây thương tích.

Vụ bạo hành khiến người phụ nữ bị chấn thương nhãn cầu, tổn thương dây thần kinh thị giác, mắt phải nhìn mờ, vùng hốc mắt bầm nặng. Lộc Đan Đông lập tức bị bắt giữ, truy tố hình sự và chịu án 10 tháng tù vì hành vi bạo hành gia đình, gây rối trật tự công cộng và đánh người thi hành công vụ. Nam diễn viên thi hành án từ cuối tháng 12/2023 đến đầu tháng 11/2024.

Trong thời gian đó, studio của Lộc Đan Đông đã nói dối công chúng rằng nam diễn viên do làm việc quá sức, nhiễm bệnh nặng nên phải nằm viện và cần nghỉ ngơi 1 thời gian dài để phục hồi. Ngoài ra, công ty quản lý còn viện cớ thuốc men khiến Lộc Đan Đông tăng cân, đổi giọng.

Vợ cũ công khai thương tích mà Lộc Đan Đông gây ra cho cô. Ảnh: Sina.

Sau khi vướng vòng lao lý và có tiền án tiền sự, Lộc Đan Đông vẫn không biết ăn năn hối cải. Tháng 4/2025, do bị vợ bắt quả tang mập mờ với người phụ nữ khác, Lộc Đan Đông đã xô ngã vợ xuống đất rồi bóp cổ, tát liên tiếp 6 cái vào mặt. Không chỉ vậy, khi vợ bị sảy thai, Lộc Đan Đông còn bỏ mặc không chăm sóc, bạo lực lạnh và đổ lỗi. Do quá mệt mỏi, vợ Lộc Đan Đông quyết định ly hôn vào tháng 8/2025. Dù đã đường ai nấy đi, song người phụ nữ cho biết cô vẫn liên tục bị gã chồng tồi tệ quấy rầy, gửi thư nguyền rủa ẩn danh.

Với việc bị vợ cũ tố cáo đời tư tiêu cực và từng ngồi tù, hình tượng"nam thần bạch nguyệt quang" của Lộc Đan Đông sụp đổ. Nam diễn viên đối mặt với nguy cơ bị phong sát ngầm vĩnh viễn. Hiện, nhãn hàng và đồng nghiệp đã xóa video có mặt Lộc Đan Đông trên MXH. Hai phim chưa chiếu của sao nam tai tiếng này là Quy luật Linh Lan, Hà Hứa Nhân Dã nhiều khả năng sẽ bị "đắp chiếu" vô thời hạn, không có cơ hội phát sóng.

Lộc Đan Đông đang dần bị loại bỏ khỏi giới giải trí. Ảnh: Sina.

Nguồn: QQ