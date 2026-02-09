"Nàng thơ" Vbiz được cầu hôn

Lan Thy được khán giả biết tới sau khi vào vai Bích Diễm trong bộ phim Em và Trịnh. Sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1998 tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia các dự án như Tiệm ăn của quỷ, Âm dương lộ, Cô đừng hòng thoát khỏi tôi...

Trên Instagram cá nhân, Lan Thy mới đây đăng tải hình ảnh được bạn trai cầu hôn tại một đám cưới. Khi nửa kia bí mật "đánh úp", nữ diễn viên 9x vô cùng bất ngờ, gương mặt rưng rưng hạnh phúc. Được biết, bạn trai của Lan Thy là nhạc trưởng Dustin Tiêu. Khoảnh khắc anh cầu hôn cô được sự chứng kiến của hai bên gia đình, người thân.

Dưới bài đăng, dàn sao Việt là Hoa hậu Phương Khánh, Kaity Nguyễn... đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Trước đó, cả hai đã có 2 năm hẹn hò yêu đương trong âm thầm.

Diễn viên Lan Thy được bạn trai cầu hôn tại một đám cưới. Ảnh: FBNV.

Nữ diễn viên sinh năm 1998 vô cùng bất ngờ, rưng rưng vì xúc động. Ảnh: FBNV

Dàn sao Việt đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi này. Ảnh: Chụp màn hình

Lan Thy sinh năm 1998, khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu ảnh. Cô từng quyết định dừng việc học tại trường y để theo đuổi con đường nghệ thuật. Sở hữu vẻ ngoài thanh tú, mái tóc dài cùng nụ cười trong trẻo, Lan Thy được khán giả ưu ái gọi là "nàng thơ" Vbiz. Gương mặt mang đậm chất điện ảnh giúp cô nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của nhiều nhà làm phim.

Nét đẹp dịu dàng nhưng phảng phất thần thái kiêu kỳ, gợi nhớ hình ảnh các minh tinh Hồng Kông đầu thập niên 1990. Ban đầu, Lan Thy chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp. Cô đến buổi casting phim Em và Trịnh chỉ “cho vui” theo lời rủ rê của bạn bè và bất ngờ được chọn vào vai Bích Diễm - nàng thơ từng khiến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn say mê. Chính cơ duyên đó đã khơi dậy trong Lan Thy niềm đam mê thực sự với diễn xuất.

Diễn viên Lan Thy ban đầu được biết đến là người mẫu ảnh. Ảnh: FBNV

Sau vai diễn đậm chất nàng thơ trong phim điện ảnh Em và Trịnh, Lan Thy được đông đảo công chúng biết tới nhiều hơn. Ảnh: FBNV

Dustin Tiêu (tên thật Tiêu Nguyễn Đức Anh), sinh năm 1997, là một nhạc trưởng trẻ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Anh từng tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp tại Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc), sau đó tiếp tục theo học tại Nhạc viện Mahanaim ở New York, Mỹ. Sau thời gian du học, Dustin Tiêu trở về Việt Nam theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.