Tiffany (SNSD) khoe nhẫn cưới, hôn lễ với tài tử đình đám tới gần lắm rồi?

Sau thông báo kết hôn với tài tử Byun Yo Han, Tiffany (SNSD) thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc khoe nhan sắc thăng hạng trên trang cá nhân. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng "soi" kỹ nhất chính là chiếc nhẫn lấp lánh xuất hiện trên ngón tay áp út của cô.

Chỉ với vài tấm hình selfie đời thường, nữ ca sĩ đã khiến netizen phải đặt dấu hỏi lớn: Đây có phải nhẫn đính hôn của cô hay không? Nhiều người cho rằng chiếc nhẫn này chính là "tín vật tình yêu", và Tiffany không ngần ngại khoe ra hạnh phúc của bản thân. Ngược lại, không ít tín đồ thời trang cho rằng chiếc nhẫn này có thiết kế quá đơn giản, thanh mảnh, thiên về tính ứng dụng hơn là một chiếc nhẫn đính hôn kim cương "khủng" thường thấy ở các ngôi sao hạng A. Họ cho rằng đây chỉ là phụ kiện phối đồ thường ngày của cô nàng mắt cười SNSD.

Tiffany đăng nhiều ảnh khoe khéo chiếc nhẫn trên ngón áp út. Ảnh: Instagram

Cư dân mạng không khỏi băn khoăn liệu đây có phải là nhẫn đính hôn của cô hay không. Ảnh: Instagram

Cư dân mạng không ngớt đồn đoán về chiếc nhẫn, và cả thời điểm nữ idol đình đám lên xe hoa. Niềm hạnh phúc của cô ở thời điểm hiện tại là điều không ai có thể phủ nhận. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật và trải qua những thăng trầm trong chuyện tình cảm, người hâm mộ đều mong muốn được thấy Tiffany khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, sánh bước bên người đàn ông của đời mình.

Vào ngày 13/12 năm ngoái, Byun Yo Han cùng Tiffany đã "gây nổ" Kbiz khi thông báo đang hẹn hò nghiêm túc để hướng tới hôn nhân. Thông tin này khiến khán giả ngạc nhiên bởi không ai nghĩ giữa thành viên SNSD và tài tử đình đám lại có mối quan hệ tình cảm sâu đậm.

Được biệt, cặp đôi nên duyên từ tác phẩm Uncle Samsik năm 2024. Từ những "phản ứng hóa học" trên màn ảnh, Byun Yo Han - Tiffany đã thành đôi ở ngoài đời, đi từ hẹn hò đến quyết định kết hôn. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cặp đôi dự định tổ chức đám cưới thế kỷ vào mùa thu năm 2026 nhưng đến nay vẫn chưa ấn định ngày giờ cụ thể.

Tiffany - Byun Yo Han là cặp đôi "phim giả tình thật". Ảnh: Disney+

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được "ông lớn" SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi rồi trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công.

Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine. Hồi đầu năm nay, trên diễn đàn Instiz đã lan truyền đoạn tin nhắn của Kim Go Eun và bạn trai tin đồn - Byun Yo Han. Nội dung của cuộc trò chuyện đã làm cư dân mạng cảm thấy bối rối. Trong những tin nhắn này, cách nói chuyện của Byun Yo Han có phần thao túng tâm lý Kim Go Eun. Điều này khiến netizen cho rằng chuyện tình của họ kết thúc không hề yên ả.

Cặp đôi sẽ kết hôn vào mùa thu năm 2026, nhưng chưa ấn định ngày cụ thể. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo