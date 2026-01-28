Lý giải hành động gây bàn tán của con trai Son Ye Jin trong sinh nhật mẹ

Chiều 27/1, Hyun Bin đã xuất hiện trong 1 buổi phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc để quảng bá cho tác phẩm mới mang tên Made in Korea. Tại đây, ông xã Son Ye Jin đã có nhiều chia sẻ gây bão về quý tử đầu lòng.

Trước ống kính phóng viên, Hyun Bin lần đầu lên tiếng về đoạn clip gây sốt ghi lại màn tương tác giữa bà xã Son Ye Jin với cậu con trai 3 tuổi trong ngày sinh nhật nữ diễn viên cách đây không lâu. Trong đoạn video này, cậu quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin cứ liên tục thúc giục mẹ thổi nến bằng giọng điệu vô cùng đáng yêu. Tới nay, tài tử Hạ Cánh Nơi Anh mới lý giải nguyên nhân khiến cậu con trai đầu lòng cứ không ngừng hối mẹ thổi nến: "Tôi thấy chắc do thằng bé muốn nhanh chóng được ăn bánh kem".

Hyun Bin lần đầu lý giải về việc con trai liên tục giục Son Ye Jin thổi nến trong sinh nhật của nữ diễn viên cách đây không lâu. Ảnh: Naver

Clip ghi lại màn tương tác giữa Son Ye Jin và con trai trong sinh nhật nữ diễn viên đã gây bão khắp mạng xã hội trong buổi chiều 15/1. Khi minh tinh họ Son đang ước nguyện trong ngày sinh nhật, con trai cô đã thúc giục đầy đáng yêu: "Mẹ mau thổi nến đi, phải thổi nến đi ạ". Trước phản ứng dễ thương của cậu quý tử đầu lòng, sao nữ đình đám cười ngất, đáp lại bé: "Không, mẹ phải ước xong rồi mới thổi nến chứ!". Son Ye Jin vừa dứt lời, con trai cô đã tiếp tục hối thúc: "Mẹ thổi nến đi"

Cũng trong buổi phỏng vấn mới đây, Hyun Bin cho biết anh đang nỗ lực diễn xuất tốt qua từng bộ phim vì quý tử: "Sau khi có con, tôi nghĩ mình phải diễn xuất làm sao để sau này có thể nói với con những câu như ‘Bố là diễn viên giỏi’, ‘Bố từng là 1 diễn viên tuyệt vời’,... Tôi muốn tự tin cho con thấy những vai diễn của mình".

Khi được hỏi liệu ngoài đời anh có phải 1 người cha nghiêm khắc hay không, Hyun Bin cười và đáp lại rằng: "Tôi cũng không biết liệu con trai đã nhận thức được về sự nghiêm khắc hay chưa. Cho đến giờ, tôi chưa từng nổi giận với thằng bé lần nào. Không biết có phải do bản năng hay không, nhưng có lẽ vì thấy tôi có vóc dáng to lớn nên con trai đã luôn nghĩ rằng ‘bố không phải người dễ đối phó đâu’, thế nên thằng bé rất nghe lời".

Còn nhớ hồi cuối năm ngoái, khi làm khách mời ở talk show được phát sóng trên kênh YouTube Channel Fullmoon, Hyun Bin đã dành vài lời để chia sẻ về tình hình hiện tại của quý tử 3 tuổi. Theo lời nam tài tử Hạ Cánh Nơi Anh, con trai anh rất yêu thích bộ phim hoạt hình Tayo và gần đây bé mê mẩn đồ chơi máy bay cứu hỏa nên lúc nào cũng cầm theo món đồ này trên tay.

Những chia sẻ của Hyun Bin về quý tử đầu lòng đã gây bão mạng xã hội. Ảnh: Nate

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Từ khi chào đời tới nay, con trai cặp đôi quyền lực đã liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Cộng thêm việc những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Chính những điều này đã khiến cho công chúng châu Á càng thêm tò mò về diện mạo của cậu bé.

"Nhất cử nhất động" của gia đình Son Ye Jin - Hyun Bin đều nhận được sự quan tâm từ công chúng châu Á. Ảnh: Naver

Nguồn: Edaily