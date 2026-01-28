Thủy Tiên đăng ảnh ở Ấn Độ

Mới đây, trên trang cá nhân, Thủy Tiên đã chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến hành hương tại Ấn Độ. Trong loạt ảnh, bà xã Công Vinh xuất hiện với trang phục hồng pastel nhẹ nhàng, kín đá, kết hợp túi vải tối màu, gần như không trang điểm cầu kỳ. Giữa không gian cổ kín, hình ảnh Thủy Tiên mang đến cảm giác an yên, trầm lắng. Những khung hình chụp cận cho thấy cô giữ thần thái nhẹ nhàng, gương mặt thư thái, hoàn toàn tách biệt với hình ảnh rực rỡ, hào nhoáng thường thấy trên sân khấu.

Thủy Tiên chia sẻ: "Đi đến nơi thiêng liêng như thế này không cầu bất cứ điều gì cho bản thân. Chỉ đơn giản là quay về bên chân Phật đọc vài dòng kinh với một tấm lòng biết ơn". Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, kéo theo hàng loạt bình luận gửi lời chúc bình an, sức khỏe và sự sẻ chia dành cho Thủy Tiên.

Ở phần bình luận, không ít ý kiến nhận xét rằng sau những biến động đã qua, Thủy Tiên dường như đang tìm được nhịp sống cân bằng và an yên hơn. Trước tình cảm từ người hâm mộ, cô chỉ chọn cách phản hồi nhẹ nhàng bằng những lượt thả tim.

Thủy Tiên chia sẻ hình ảnh ghi lại chuyến hành hương của cô tại Ấn Độ. Ảnh: FBNV

Bà xã Công Vinh xuất hiện với hình ảnh giản dị, phong thái nhẹ nhàng. Ảnh: FBNV

Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, Thủy Tiên từng tiết lộ về chuyến đi Ấn Độ. Thời điểm đó, cô đến studio của NTK Đỗ Long để thử trang phục cho show diễn của người anh thân thiết. Nữ ca sĩ cho biết cô đã sắp xếp trước lịch trình cho chuyến đi tại Ấn Độ, nhưng vì lời mời của Đỗ Long nên đã cắt bỏ một phần trong đoạn hành trình và đổi vé máy bay để có thể dự show.

"Em phải cắt bỏ 1 đoạn hành trình để về đi show của anh. Ngày 4 phải đổi vé về sớm, ngày 5 anh làm quá sớm", Thuỷ Tiên nói. Tuy vậy, đến khi sự kiện chính thức diễn ra và kết thúc, Thuỷ Tiên lại hoàn toàn vắng bóng .Nhiều người cho rằng có thể lịch trình của Thuỷ Tiên có sự thay đổi hoặc gặp trục trặc khi phải di chuyển sát giờ nên cô không thể về đúng hẹn.

Thủy Tiên từng tiết lộ về chuyến đi Ấn Độ khi xuất hiện ở studio của NTK Đỗ Long. Ảnh: Chụp màn hình

Cuộc sống của Thuỷ Tiên thời gian qua thu hút sự quan tâm khi nữ ca sĩ gần như chọn lối sống kín tiếng, rời xa ánh đèn sân khấu lẫn mạng xã hội. Suốt nửa năm, trang cá nhân của cô không có bất kỳ cập nhật nào. Thuỷ Tiên cũng hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, khác hẳn hình ảnh hoạt động sôi nổi trước đây.

Sau những biến cố liên quan đến câu chuyện từ thiện, Thuỷ Tiên dường như thu mình lại nhiều hơn. Cô ít chia sẻ đời sống riêng tư, ít công bố dự án nghệ thuật mới và dành phần lớn thời gian cho gia đình. Những khoảnh khắc ít ỏi mà người hâm mộ nhìn thấy là hình ảnh nữ ca sĩ trong các chuyến tu tập, đi chùa. Các hoạt động này cho thấy Thuỷ Tiên ưu tiên tìm sự bình an và cân bằng thay vì chạy theo lịch trình biểu diễn dày đặc như trước.