Vợ NS Công Lý rùng mình trước vụ nữ giúp việc bạo hành cụ 82 tuổi

Vào ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Trương Thị Bắc (sinh năm 1979, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về tội "Hành hạ người khác". Trương Thị Bắc được xác định là người giúp việc bạo hành cụ N. (82 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) và bị con trai cụ N. phát hiện, trình báo tới công an vào ngày 12/1.

Ngay khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi, dư luận không khỏi phẫn nộ. Ngọc Hà – vợ NSND Công Lý thừa nhận rùng mình khi xem clip nữ giúp việc bạo hành cụ 82 tuổi. Cô chia sẻ: "Xem clip người giúp việc bạo hành mà mình rùng mình. Đó cũng là lý do khi anh Lý nằm viện, mình ở lại một mình, suốt 4 tháng không rời bệnh viện nửa bước".

Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Bắc (47 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội Hành hạ người khác. Ảnh: Chụp màn hình

Ngọc Hà - vợ NS Công Lý thừa nhận rùng mình khi xem clip người giúp việc bạo hành cụ 82 tuổi. Ảnh: FBNV

Trong bài viết, Ngọc Hà nhớ lại về quãng thời gian chăm sóc ông xã ở bệnh viện. Cô cho biết với những bệnh nhân đột quỵ ở giai đoạn đầu, họ chưa thể nói rõ ràng, chưa nhận thức đầy đủ nên rất cần sự theo sát, chăm sóc cẩn thận từ người thân. Chỉ một chút lơ là cũng có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngọc Hà thẳng thắn chia sẻ, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng phải chăm sóc ai, thậm chí những việc đơn giản như nấu cơm hay giặt quần áo cũng chưa từng làm cho bố mẹ dù chỉ một lần. Thế nhưng biến cố ập đến đã buộc cô phải từ bỏ gần như mọi tự do, niềm vui cá nhân, thậm chí là cả công việc từng khiến cô tự hào.

Vợ NS Công Lý cho hay: "Mặc dù từ bé đến lớn, mình chưa từng chăm sóc ai; đến bát cơm, giặt quần áo cũng chưa bao giờ phải làm cho bố mẹ, dù chỉ một lần. Nhưng khi người bị đột quỵ, nhất là giai đoạn đầu, họ chưa nói được rõ, chưa nhận thức đầy đủ. Nếu người nhà không sát sao, di chứng sẽ còn nặng nề hơn rất nhiều.

Mình đã rời bỏ gần như mọi sự tự do, niềm vui, thậm chí cả công việc đáng tự hào. Không làm việc này thì làm việc khác, miễn là mình luôn chăm chỉ, luôn có thể tự hào ngẩng mặt với cuộc đời rằng Hà đã làm tốt rồi. Trộm vía, anh Lý ngày càng tốt hơn. Mình vẫn chăm chỉ, và vẫn luôn có rất nhiều người yêu thương".

Ngọc Hà cho biết đã phải nghỉ công việc đầy tự hào để tập trung chăm sóc cho NS Công Lý. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Công Lý dần hồi phục sức khỏe sau 4 năm bị đột quỵ. Ảnh: FBNV

Vào cuối tháng 12/2025, Ngọc Hà - vợ kém 15 tuổi của nghệ sĩ Công Lý đã có bài đăng dài chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội. Cô gây sốc khi thừa nhận đã không có bất kỳ nguồn thu nhập nào khoảng 2 tháng nay.

Trong bài viết trải lòng, cô thừa nhận năm 2025 không tiết kiệm được khoản nào mà còn âm. Ngọc Hà bộc bạch: "Đến bây giờ, nhiều người hỏi mình có tiết kiệm được khoản nào không. Câu trả lời là không. Thậm chí, thời điểm này mình đang rơi vào con số âm.

Mình từng là người có thu nhập tốt, nhưng năm nay thị trường và kinh tế thay đổi quá nhiều khiến mình gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, hai tháng nay mình không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Anh Lý cũng đã thôi không còn đảm nhiệm chức vụ ở nhà hát. Mình thực sự lo lắng và cũng không biết Tết này rồi sẽ ra sao".