Con trai Lee Byung Hun 11 tuổi vẫn đòi ngủ cùng mẹ

Tổ ấm của cặp đôi Lee Byung Hun - Lee Min Jung từ lâu đã nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng châu Á. Vào tối 27/1, Lee Min Jung đã cùng vị khách mời đặc biệt - chuyên gia giáo dục trẻ em Choi Min Jun, cùng xuất hiện trên kênh YouTube của nữ diễn viên. Tại đây, mỹ nhân họ Lee gây xôn xao khi lần đầu tiết lộ chuyện con trai cô dù đã 11 tuổi nhưng vẫn nhiều lần nằng nặc đòi ngủ cùng mẹ.

Trước ống kính, nữ minh tinh sinh năm 1982 không giấu được nỗi băn khoăn, lo lắng khi quý tử đầu lòng luôn muốn ngủ cùng mẹ mỗi khi bố vắng nhà: "Thằng bé có tính cách rất tốt và có nhiều bạn bè, nhưng lại cảm thấy khó khăn mỗi khi phải ở 1 mình. Cứ hễ chồng tôi không có ở nhà là thằng bé lại chạy đến đòi ngủ cùng tôi. Có những lúc tôi vắng nhà, con trai còn liên lạc và nói rằng nếu không có tôi thì nó không thể nào ngủ được".

Lee Min Jung cho biết thêm, thỉnh thoảng nữ diễn viên đang bận quay phim ở bên ngoài, cậu con trai 11 tuổi cũng gọi điện thoại tới khiến cô không biết phải xử lý thế nào cho đúng.

Trên kênh YouTube cá nhân, Lee Min Jung gây choáng khi để lộ chuyện con trai cô dù đã 11 tuổi nhưng vẫn đòi ngủ cùng mẹ. Ảnh: Naver

Trước những băn khoăn lo lắng của mỹ nhân Vườn Sao Băng, chuyên gia Choi Min Jun trấn an: "Việc trẻ ngủ riêng sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra thôi". Vị chuyên gia họ Choi giải thích thêm: "Nhu cầu được tiếp xúc cơ thể của trẻ là điều tự nhiên và bình thường. Tuy nhiên trẻ cũng cần được học về ranh giới - đó là không nên làm phiền khi đối phương cảm thấy không được thoải mái".

Choi Min Jun cũng cho Lee Min Jung vài lời khuyên bổ ích: "Bình thường cô hãy cứ ôm con vào lòng. Nhưng vào những lúc cô thấy không thoải mái, cô có thể thẳng thắn từ chối tương tác cùng con".

Cuộc trò chuyện giữa Lee Min Jung và chuyên gia Choi Min Jun đã gây xôn xao toàn cõi mạng xứ kim chi. Ảnh: Nate

Lee Byung Hun - Lee Min Jung chính thức hẹn hò vào năm 2006. Nhưng sau đó họ đã chia tay ở thời điểm mỹ nhân họ Lee chưa tạo dựng được tên tuổi. Vào năm 2012, cặp đôi tái hợp sau khi tình cờ gặp lại nhau ở 1 lễ trao giải. Tới tháng 8/2013, 2 ngôi sao tổ chức hôn lễ thế kỷ và chính thức về chung 1 nhà.

Sau đó 2 năm, cặp sao đón con trai đầu lòng chào đời. Cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun - Lee Min Jung từng gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên bị tố ngoại tình trong lúc vợ mang thai vào năm 2014. Sau đó, tài tử họ Lee được người bạn đời tha thứ, cùng bà xã vun đắp lại tổ ấm nhỏ. Lee Min Jung hạ sinh con trai đầu lòng vào năm 2015. Sau đó 8 năm, cô và ông xã Lee Byung Hun vỡ òa chào đón tiểu công chúa chào đời.

Con trai Lee Min Jung - Lee Byung Hun nhiều lần chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội xứ Hàn. Ảnh: Naver

Nguồn: Newsis