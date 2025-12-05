Quý tử 10 tuổi nhà Lee Byung Hun nói một câu giữa trường quay khiến dân tình khen nức nở

Trong dàn nhóc tỳ nhà sao Kbiz, Jun Hoo - quý tử của cặp đôi Lee Byung Hun và Lee Min Jung, đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Vào chiều 4/12, tờ MK Sports cho hay, cậu bé Jun Hoo vừa chiếm sóng mạng xã hội xứ kim chi với 1 phát ngôn "chất như nước cất" ngay giữa buổi ghi hình cho kênh YouTube của mẹ.

Trong ngày hôm đó, Lee Min Jung và mẹ chồng đã trổ tài nấu nướng, mang đến 1 bữa ăn thịnh soạn cho các thành viên trong ekip. Đáng chú ý, 1 staff sau khi được thưởng thức những món ngon đã không kìm nén nổi cảm xúc và thốt lên 1 câu có chứa ngôn từ tục tĩu: "*** ngon quá à". Quý tử 10 tuổi nhà Lee Min Jung cũng có mặt vào thời điểm đó đã ngay lập tức "chấn chỉnh" lại nhân viên của mẹ: "Chú đừng có văng tục như vậy ạ". Động thái của cậu bé Jun Hoo đã khiến đội ngũ sản xuất ngay sau đó phải vội đưa ra lời xin lỗi giữa buổi ghi hình.

Jun Hoo vội xen vào khi nghe thấy staff của mẹ phát ngôn tục tĩu

Con trai Lee Byung Hun gây sốt mạng xã hội Hàn Quốc chỉ bằng 1 câu nói

Chứng kiến hết mọi chuyện, mẹ Lee Byung Hun đã khen ngợi con dâu hết lời vì khéo léo dạy quý tử 10 tuổi: "Lee Min Jung không chỉ có nhân cách tuyệt vời mà còn nuôi dạy con rất khéo. Con dâu của tôi quán xuyến việc nhà đâu ra đấy".

Không chỉ được bà nội khen ngợi, cậu bé Jun Hoo còn nhận về vô số lời tán dương "có cánh" từ netizen xứ Hàn trên khắp các diễn đàn. Nhiều người dùng mạng khen ngợi con trai Lee Byung Hun vừa ngoan vừa hiểu chuyện. Chỉ bằng 1 câu nói "chất như nước cất", Jun Hoo đã cho thấy cậu được giáo dục rất tốt, đồng thời còn giúp chương trình phát sóng của mẹ tránh khỏi những tranh cãi không đáng có.

Mẹ chồng khen ngợi Lee Min Jung vì biết cách dạy con

Lee Byung Hun - Lee Min Jung chính thức hẹn hò vào năm 2006. Nhưng sau đó họ đã chia tay ở thời điểm mỹ nhân họ Lee chưa tạo dựng được tên tuổi. Vào năm 2012, cặp đôi tái hợp sau khi tình cờ gặp lại nhau ở 1 lễ trao giải. Tới tháng 8/2013, 2 ngôi sao tổ chức hôn lễ thế kỷ và chính thức về chung 1 nhà.

Sau đó 2 năm, cặp sao đón con trai đầu lòng chào đời. Cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun - Lee Min Jung từng gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên bị tố ngoại tình trong lúc vợ mang thai vào năm 2014. Sau đó, tài tử họ Lee được người bạn đời tha thứ, cùng bà xã vun đắp lại tổ ấm nhỏ. Lee Min Jung hạ sinh con trai đầu lòng vào năm 2015. Sau đó 8 năm, cô và ông xã Lee Byung Hun vỡ òa chào đón tiểu công chúa chào đời.

Quý tử đầu lòng nhà Lee Byung Hun rất giỏi thể thao, hiện đang chơi bóng rổ cho 1 câu lạc bộ ở trường tiểu học

Nguồn: Kbizoom