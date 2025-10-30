Trong vlog mới, nữ diễn viên Lee Min Jung đã tiết lộ 1 đoạn video chưa từng công bố của cậu con trai Jun Hoo. Được biết, đoạn video ghi lại lúc con trai đầu lòng của cô và Lee Byung Hun mới 26 tháng tuổi. Trong video, Jun Hoo vừa tắm xong nằm trên giường cùng mẹ, mỉm cười rạng rỡ với ống kính máy ảnh.

Vẻ ngoài lanh lợi dễ thương của Jun Hoo, mang cả nét giống Lee Min Jung và Lee Byung Hun đã làm tan chảy trái tim người xem. Mới 26 tháng tuổi nhưng cậu bé có mái tóc đen nhánh, đôi mắt lấp lánh, sống mũi sắc nét và nụ cười rạng rỡ có thể "đốn tim" bất kỳ ai. Jun Hoo có ánh mắt mạnh mẽ của bố và nụ cười tỏa nắng từ mẹ.

Hình ảnh quý tử nhà Lee Byung Hun đã nhanh chóng gây bão xứ Hàn

Cậu bé có vẻ ngoài lanh lợi dễ thương của Jun Hoo, mang cả nét giống Lee Min Jung và Lee Byung Hun

Gương mặt của con trai cặp đôi quyền lực nhanh chóng trở thành chủ đề hot, lọt top những tin tức được đọc nhiều nhất trên cổng thông tin Naver ngày 29/10. Lee Byung Hun - Lee Min Jung kết hôn vào năm 2013 và chào đón con trai đầu lòng Jun Hoo vào năm 2015. Kể từ đó đến nay, cặp đôi luôn giữ bí mật tuyệt đối về khuôn mặt của con trai, bảo vệ cậu bé khỏi sự soi mói của truyền thông và công chúng. Chính vì vậy, mỗi khi những hình ảnh hiếm hoi của Jun Hoo được công bố, công chúng đều phát sốt.

Dù tài tử quyền lực xứ Hàn, từng chia sẻ anh muốn con trai có tuổi thơ bình thường, không chịu áp lực từ showbiz, nhưng sau lần lộ diện này, nhiều người vẫn không giấu nổi sự tò mò về tương lai của “tiểu Lee Byung Hun”. Cư dân mạng hết lời khen ngợi vẻ ngoài thừa hưởng trọn vẹn tinh hoa nhan sắc của cả bố và mẹ, dự đoán cậu bé sẽ tiếp nối bố mẹ bước vào showbiz trong tương lai.

Jun Hoo chính là bản sao hoàn hảo của bố

Jun Hoo đã 10 tuổi và ngày càng trưởng thành

Lee Byung Hun - Lee Min Jung chính thức hẹn hò vào năm 2006. Nhưng sau đó họ đã chia tay ở thời điểm mỹ nhân họ Lee chưa tạo dựng được tên tuổi. Vào năm 2012, cặp đôi tái hợp sau khi tình cờ gặp lại nhau ở 1 lễ trao giải. Tới tháng 8/2013, 2 ngôi sao tổ chức hôn lễ thế kỷ và chính thức về chung 1 nhà.

Sau đó 2 năm, cặp sao đón con trai đầu lòng chào đời. Cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun - Lee Min Jung từng gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên bị tố ngoại tình trong lúc vợ mang thai vào năm 2014. Sau đó, tài tử họ Lee được người bạn đời tha thứ, cùng bà xã vun đắp lại tổ ấm nhỏ. Tới cuối năm 2023, Lee Min Jung - Lee Byung Hun vỡ òa chào đón tiểu công chúa chào đời.