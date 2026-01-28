Kết đắng cho màn khoe khoang 545 tỷ của bà xã Jang Dong Gun

Vào ngày 23/1, nữ diễn viên Go So Young đã đăng tải vlog dạo chơi quanh khu Hannam, Seoul, Hàn Quốc. Trong khi giới thiệu những địa điểm thích hợp để đi chơi một mình, bà xã Jang Dong Gun trông thấy một tòa nhà đối diện và tỏ ra rất vui mừng khi nhận ra đó là tòa nhà của mình. Cô nói “Tòa nhà của chúng ta trông tuyệt vời quá. Đẹp thật đấy. Có phải là tòa nhà đẹp nhất ở đây không?” và đùa thêm với giọng điệu vui vẻ “Chào cậu bé hiếu thảo của mẹ!”.

Tòa nhà nói trên được chồng cô - diễn viên Jang Dong Gun - mua vào tháng 6/2011 với giá 12,6 tỷ won (229 tỷ đồng), và hiện được ước tính trị giá khoảng 30 tỷ won (545 tỷ đồng). Điều này cho thấy thị trường đã tăng khoảng 17,4 tỷ won (316 tỷ đồng) trong vòng 14 năm. Cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz này cũng được biết đến là sở hữu thêm nhiều bất động sản khác ở các khu vực như Seongdong và Cheongdam thuộc Seoul.

Go So Young tấm tắc khen tòa nhà trị giá 30 tỷ won (545 tỷ đồng) của mình, thậm chí còn gọi là "cậu bé hiếu thảo". Ảnh: Koreaboo

Tuy nhiên, những phát ngôn của Go So Young về bất động sản đã không nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người xem. Trong bối cảnh khó khăn kinh tế kéo dài với lạm phát cao và thị trường bất động sản trì trệ, nhiều khán giả cho rằng những bình luận của bà xã Jang Dong Gun vô cùng thiếu tế nhị. Những ồn ào trong quá khứ của Go So Young cũng bị "khui" lại, khiến khán giả chỉ trích cô "EQ thấp".

Trên mạng xã hội, netizen bình luận: "Cô này có vẻ không sống trong đời thực", "Cả nhóm sản xuất cũng không còn tỉnh táo nữa rồi", "Hãy tạo ra nội dung mà nhiều người có thể đồng cảm hơn"... Trước làn sóng phản đối, nhóm sản xuất vlog cho Go So Young đã lặng lẽ xóa bỏ đoạn nữ diễn viên nói về tòa nhà.

Phân đoạn Go So Young nói về tòa nhà đã được chỉnh sửa, xóa bỏ. Ảnh: Allkpop

Jang Dong Gun và Go So Young là 1 trong những cặp đôi quyền lực của làng giải trí Hàn Quốc. Jang Dong Gun sinh năm 1972, được mệnh danh là "Tài tử có gương mặt hoàn hảo nhất xứ Hàn". Anh là trụ cột của làn sóng Hallyu thập niên 1990 và 2000 với những kiệt tác như Anh em nhà bác sĩ, Người mẫu, và bom tấn điện ảnh Cờ thái cực giương cao (Taegukgi). Jang Dong Gun không chỉ có ngoại hình mà còn sở hữu thực lực với nhiều giải Rồng Xanh danh giá.

Go So Young sinh năm 1972, là "biểu tượng nhan sắc" và thời trang sành điệu của những năm 1990. Cô nổi danh qua các tác phẩm như Lòng mẹ biển cả, Gió thổi khúc tình ca. Dù sau này ít tham gia đóng phim để tập trung cho gia đình và kinh doanh, Go So Young vẫn là gương mặt đại diện hàng đầu cho các nhãn hàng xa xỉ nhờ khí chất sang trọng, quý phái.

Mối duyên của Jang Dong Gun - Go So Young bắt đầu từ năm 1999 khi đóng chung bộ phim Gió thổi khúc tình ca. Sau 10 năm giữ vững tình bạn tri kỷ, họ chính thức công khai hẹn hò và tổ chức "đám cưới thế kỷ" vào tháng 5/2010. Sự kiện này từng làm rúng động cả châu Á khi quy tụ dàn sao hạng A còn hơn cả một lễ trao giải điện ảnh.

Cặp đôi tổ chức "đám cưới thế kỷ" vào tháng 5/2010. Ảnh: Osen

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cặp đôi không chỉ có hoa hồng. Năm 2020, sóng gió ập đến khi Jang Dong Gun vướng vào lùm xùm tin nhắn riêng tư gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng "người chồng quốc dân". Tuy nhiên, thay vì chọn cách ồn ào, Go So Young đã chọn ở lại bên cạnh, cùng chồng vượt qua khủng hoảng một cách kín kẽ và bản lĩnh.

Tính đến năm 2026, sau 16 năm chung sống và có với nhau hai người con (một trai, một gái), cặp đôi vẫn duy trì vị thế "đại gia bất động sản" khét tiếng của Kbiz với khối tài sản nghìn tỷ. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tinh tế, cùng nhau đi du lịch và ủng hộ các dự án của đối phương.

Go So Young chọn tha thứ cho chồng sau phốt đời tư chấn động. Ảnh: Instagram

Nguồn: Allkpop