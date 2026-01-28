Đừng cố kêu oan cho Triệu Vy!

Sau một thời gian ở ẩn hậu phong sát, trong khoảng thời gian gần đây, Triệu Vy làm không ít phép thử, muốn tìm đường quay trở lại showbiz. Điều này khiến người hâm mộ của nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách dấy lên hi vọng. Thậm chí, vì Triệu Vy bị cấm sóng đột ngột vào tháng 8/2021 mà không nêu rõ nguyên nhân nên nhiều người còn kêu oan thay cô, cho rằng có ẩn tình nào đó phía sau màn "ngã ngựa" đầy đau đớn của sao nữ quốc dân đình đám một thời. Tuy nhiên, từ những động thái của Cục Điện ảnh Trung Quốc, có thể thấy được Triệu Vy chắc chắn không oan miếng nào.
Trang 163 cho biết, Triệu Vy không ít lần chơi chiêu để được xuất hiện trên các phương tiện giải trí truyền thông. Cuối năm ngoái, tin đồn "Én nhỏ" qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày được lan truyền trên khắp MXH, khiến netizen vô cùng ngỡ ngàng. Sau cùng thông tin này được xác nhận chỉ là một hiểu lầm do trùng họ trùng tên nhưng có nhiều "thuyết âm mưu" cho rằng đây là chiêu trò của Triệu Vy để thử phản ứng của công chúng.
Bên cạnh đó, Triệu Vy còn ăn mặc xinh đẹp, xuất hiện trên sóng livestream, cười nói vui vẻ khiến ai cũng nghĩ cô nàng đã được gỡ bỏ lệnh phong sát. Ai dè, chỉ sau 10 phút, nền tảng MXH đã cắt sóng ngay lập tức, hoàn toàn chặn cửa của nàng đại hoa đán. Không chỉ vậy, phía Trung Quốc còn đưa ra thông điệp rõ ràng: "Không cho phép các nghệ sĩ có vết đen có được thị trường, có được cơ hội quay lại". Điều này cho thấy Triệu Vy chắc chắn đã mắc phải sai lầm tày đình và phải nhận "quả táo nhãn lồng".
Nhớ trước kia, Triệu Vy được coi là người thành công nhất nhì trong dàn "tứ đại hoa đán" Cbiz, không chỉ sự nghiệp phim ảnh rực rỡ mà còn trở thành nữ doanh nhân hết sức thành công, được mệnh danh là "Warren Buffet (tỷ phú Mỹ) phiên bản nữ". Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, ở thời kỳ đỉnh cao, vợ chồng Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long có khối tài sản khoảng 1 tỷ USD, trở thành nghệ sĩ hiếm hoi trở thành tỷ phú đô la.
Năm 2017, vợ chồng Triệu Vy vướng vào bê bối tày đình, bị xử phạt thì thao túng thị trường chứng khoán. Cặp đôi này bị phạt mỗi người 300.000 NDT (hơn một tỷ đồng) và bị cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán trong 5 năm và phải đối mặt với hơn 400 vụ kiện lớn nhỏ.
Thời điểm đó, hình ảnh của Triệu Vy sụp đổ trong mắt công chúng, từ "Én nhỏ" thân thương hóa "Diều hâu" độc địa. Thế nhưng nữ diễn viên vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động giải trí và chưa có dấu hiệu bị hạn chế.
Mọi việc thay đổi vào cuối tháng 8 năm 2021, tên của Triệu Vy đột ngột bị gỡ khỏi nhiều nền tảng xem phim trực tuyến lớn tại Trung Quốc như iQIYI, Tencent Video, Youku, Mango TV. Các bộ phim từng gắn với tên tuổi cô như Hoàn Châu Cách Cách, Hoạ Bì, Tân Dòng Sông Ly Biệt... đều bị xóa khỏi công cụ tìm kiếm. Tên cô cũng biến mất khỏi danh sách diễn viên trong các phim đã chiếu.
Màn phong sát chóng vánh này khiến cả Cbiz phải chấn động, những tin đồn tiêu cực về cô cũng xuất hiện khắp nơi như từng đánh thai phụ, giết người, có liên quan đến đường dây lừa bán sang Myanmar…Dù chưa có nguồn chính thống nào xác nhận nhưng dân tình vẫn hoang mang không thôi.
Giờ đây, lại có nhiều nguồn tin cho biết Triệu Vy nằm trong đường dây rửa "tiền đen" xuyên biên giới, có liên quan đến nữ MC giàu nhất Trung Quốc Lý Tương. Được biết, Lý Tương và Triệu Vy có mối quan hệ vô cùng thân thiết sau khi cùng đầu tư 1 dự án phim ảnh vào năm 2000. Sau khi nữ diễn viên Tân Dòng Sông Ly Biệt kết hôn, Lý Tương đã tham gia vào hoạt động kinh doanh của vợ chồng Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long với vai trò cố vấn cấp cao và có sự liên hệ mật thiết về mặt tài chính.
Giờ đây, nữ MC này đột ngột bị "khóa mỏ" toàn diện trên các nền tảng MXH, hàng loạt công ty dưới trướng phải đóng cửa và còn vừa các cơ quan chức năng điều tra với nghi vấn rửa tiền. Nhiều ý kiến cho rằng lùm xùm của Lý Tương không phải ngẫu nhiên mà do nữ MC này có những móc nối lợi ích phức tạp với Triệu Vy nên mới bị "sờ gáy".
Nguồn: 163