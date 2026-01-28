Vẻ ngoài của Xoài Non từ lúc ở cạnh Gil Lê

Kết hôn ở tuổi 18, Xoài Non từng đối diện với chuyện đổ vỡ hôn nhân. Ở thời điểm hiện tại, hot girl sinh năm 2002 đang tận hưởng cuộc sống mới bên Gil Lê . Không còn úp mở như trước, cả hai dần thoải mái xuất hiện cùng nhau, ra mắt gia đình hai bên và công khai mối quan hệ. Thậm chí, thời gian gần đây còn rộ lên nghi vấn cặp đôi đang ấp ủ những kế hoạch xa hơn cho tương lai.

Giữa lúc chuyện tình cảm nhận được nhiều sự quan tâm, ngoại hình của Xoài Non cũng trở thành đề tài được netizen bàn tán . Gần đây, cô xuất hiện với gương mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ hơn, mang cảm giác thư thái và hạnh phúc. Nhiều người cho rằng đây chính là dấu hiệu yêu đúng người, khi phụ nữ không còn áp lực giữ hình ảnh, thay vào đó là sự thoải mái và vui vẻ từ bên trong.

Xoài Non ăn diện giản dị khi xuất hiện tại sự kiện cùng Gil Lê (Ảnh: @chumchum)

Mới đây, khi đi dự khai trương ở nhà hàng của Ngọc Trinh, Xoài Non cũng gây chú ý bởi thần sắc tươi tắn và rạng rỡ (ảnh: @hongshowbizViet)

Một điểm khác lạ là nếu như trước đây cô thường gắn với hình ảnh mảnh mai, vóc dáng nuột nà thì dạo gần đây, Xoài Non bị soi có dấu hiệu tròn trịa hơn, tăng cân , ngoại hình nhìn có da có thịt và tràn đầy sức sống. Một số khoảnh khắc đời thường cho thấy cô lựa chọn trang phục dáng rộng, thùng thình.

Cách đây không lâu, cô từng khiến dân tình ngỡ ngàng khi xuất hiện với khuôn mặt tròn, bóng lưng lộ rõ dấu hiệu tăng cân. Trước những ý kiến cho rằng "Ở trên mạng thì đẹp thiệt nhưng sao ngoài đời lại khác 100% vậy". Trước ý kiến này, Xoài Non phản pháo trực tiếp, thể hiện sự khó chịu.

Xoài Non ưu tiên diện những trang phục rộng để "giấu dáng" (Ảnh: Đi soi sao đi)

Cô từng lộ rõ dấu hiệu tăng cân (ảnh: @saigondaily)

Khuôn mặt tròn trịa khác hẳn trước kia của Xoài Non gây bàn tán (Ảnh: Tổng hợp)

Xoài Non sinh năm 2002, là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội nhờ ngoại hình lai Tây nổi bật, gương mặt xinh xắn cùng gu thời trang trẻ trung, hiện đại. Trước khi được chú ý rộng rãi, cô từng xuất hiện trong một số MV ca nhạc và clip quảng cáo, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Dù không theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, Xoài Non vẫn sở hữu lượng người theo dõi lớn và giữ được sức hút ổn định trên các nền tảng mạng xã hội.

Năm 2020, cái tên Xoài Non trở thành tâm điểm truyền thông khi cô kết hôn với streamer đình đám Xemesis, người từng được gọi là “streamer giàu nhất Việt Nam”. Đám cưới hoành tráng của cặp đôi khi ấy gây bão mạng xã hội, đưa hình ảnh Xoài Non phủ sóng rộng rãi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đến tháng 6/2024, cả hai xác nhận đường ai nấy đi sau một thời gian chung sống. Ở thời điểm hiện tại, Xoài Non đang hẹn hò với Gil Lê và trở thành người yêu hiếm hoi được Gil Lê công khai thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng.

Xoài Non trông "có da có thịt" hơn so với trước kia (ảnh: FBNV)