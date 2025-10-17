Xoài Non sao lại thế này?

Từ sau khi thông báo ly hôn với Xemesis rồi công khai hẹn hò cùng Gil Lê, Xoài Non trở thành một trong những hot girl được quan tâm, gắn với nhiều bàn tán trái chiều. Mọi hoạt động, hình ảnh của cô đều nhanh chóng leo top bàn luận. Và một trong những chủ đề khiến dân mạng xôn xao thời gian gần đây chính là nhan sắc lên - xuống thất thường của Xoài Non.

Trong buổi livestream mới đây cùng Gil Lê, Xoài Non xuất hiện với diện mạo khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cô để tóc buông xõa tự nhiên, có phần rối và mỏng, không đều màu. Ngoài ra, gương mặt Xoài Non tròn trịa hơn trước, đặc biệt là phần má và cằm lộ rõ dấu hiệu tăng cân. Trang phục rộng thùng thình khiến hot girl đình đám nhất nhì Vbiz trông khá xuề xoà, khác hẳn hình ảnh chỉn chu, sang trọng từng xây dựng suốt thời gian dài.

Không chỉ thế, thần sắc Xoài Non cũng bị nhận xét là kém tự tin hơn trước. Trong lúc livestream, cô liên tục bấm điện thoại, thỉnh thoảng mím môi hoặc kéo áo để che vóc dáng hiện tại. Những hành động nhỏ này nhanh chóng bị cư dân mạng soi ra, khiến đoạn video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ.

Xoài Non gây tranh cãi với ngoại hình khác lạ trên sóng livestream

Xoài Non xuất hiện với mái tóc rối, phong cách ăn mặc khác lạ trên livestream của Gil Lê

Cận khuôn mặt có dấu hiệu tăng cân rõ rệt của Xoài Non

Cô nhiều lần mất tập trung, chăm chăm bấm điện thoại

Trên các diễn đàn, nhiều người cho rằng Xoài Non đang mất phong độ nhan sắc so với giai đoạn trước khi yêu Gil Lê. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực, cho rằng việc tăng cân là dấu hiệu của sự thoải mái, được Gil Lê yêu thương và chăm sóc kỹ lưỡng. Một vài người đánh giá khách quan rằng Xoài Non dù có thay đổi ra sao trông vẫn rất xinh đẹp vì cô nàng sở hữu những đường nét sắc sảo, cuốn hút.

Gần đây, Xoài Non liên tục diện đồ rộng khó hiểu

Đây không phải lần đầu Xoài Non bị bàn tán trái chiều liên quan đến nhan sắc sau khi yêu Gil Lê. Cách đây không lâu, cô từng khiến dân tình ngỡ ngàng khi xuất hiện với khuôn mặt tròn, bóng lưng lộ rõ dấu hiệu tăng cân. Trước những ý kiến mỉa mai "Ở trên mạng thì đẹp thiệt nhưng sao ngoài đời lại khác 100% vậy". Trước ý kiến này, Xoài Non phản pháo trực tiếp: "Tại photoshop được chưa. Con gái gì nói chuyện vô duyên ngửi không nổi lun á".

Cô từng bị soi khuôn mặt tròn trịa khi lộ diện ở sự kiện

Xoài Non sinh năm 2002, là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình lai Tây, gương mặt xinh xắn cùng phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Cô từng gây chú ý khi xuất hiện trong một số MV ca nhạc, clip quảng cáo và sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng Xoài Non vẫn là gương mặt được giới trẻ yêu thích.

Năm 2020, Xoài Non thu hút truyền thông khi kết hôn với streamer đình đám Xemesis – người được mệnh danh là "streamer giàu nhất Việt Nam". Đám cưới của cặp đôi trở thành sự kiện gây bão mạng xã hội, giúp tên tuổi Xoài Non phủ sóng rộng rãi. Tuy nhiên, đến tháng 6/2024, cả hai thông báo ly hôn. Hiện tại, Xoài Non đang hẹn hò với Gil Lê. Cô là người yêu hiếm hoi được Gil Lê công khai thể hiện tình cảm trên MXH.

Xoài Non từng theo đuổi phong cách gợi cảm, khoe vóc dáng nuột nà