Cảnh tượng kinh hoàng tại nhà cặp đôi hạnh phúc nhất showbiz đã bóc trần hôn nhân giả tạo

Nữ ca sĩ kiêm "quốc bảo âm nhạc" xứ Hàn Kim Young Im và nam diễn viên hài Lee Sang Hae vốn được xem là cặp đôi hạnh phúc nhất ở Kbiz. Công chúng trước giờ đều tưởng 2 ngôi sao luôn duy trì hôn nhân hạnh phúc viên mãn từ khi về chung 1 nhà tới nay. Thế nhưng, "cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra" và chỉ mới đây thôi, sự thật về cuộc hôn nhân của Kim Young Im - Lee Sang Hae đã vừa chính thức bị vén màn.

Xuất hiện trên chương trình Dongchimi (đài MBN) vào tối 26/1, Kim Young Im gây sốc khi lần đầu hé lộ về những rạn nứt tồn tại đã từ lâu giữa nữ ca sĩ và ông xã. Theo lời "quốc bảo âm nhạc" xứ Hàn, cuộc hôn nhân với Lee Sang Hae chẳng khác nào địa ngục. Thậm chí, trong suốt hàng chục năm chung sống cùng chồng, chưa 1 ngày nào nữ ca sĩ không nghĩ đến chuyện ly hôn. Trước ống kính, Kim Young Im rưng rưng nước mắt: "Ngày nào tôi cũng mơ đến việc ly dị và trong thâm tâm tôi đã hàng ngàn hàng vạn lần nghĩ tới chuyện gói ghém hành lý ra đi rồi".

1 lần nọ vì quá bức xúc với mẹ chồng hà khắc, Kim Young Im đã chất vấn lại bà: "Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy?". Vừa dứt lời, ông xã Lee Sang Hae đã lao tới toan đánh Kim Young Im. May mắn thay, người con trai chứng kiến sự việc đã vội chạy ra nắm chặt cổ tay Lee Sang Hae và cứu nữ ca sĩ họ Kim thoát khỏi cảnh bị chồng bạo hành.

Kim Young Im lần đầu hé lộ về mâu thuẫn giữa mình và ông xã sau nhiều năm giấu kín. Ảnh: Naver

Hóa ra trước giờ, cặp đôi được xem là hạnh phúc nhất Kbiz chỉ giả vờ viên mãn trước ống kính. Tới nay, sự thật về cuộc hôn nhân của họ mới bị phơi bày. Ảnh: Naver

Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng, Kim Young Im cho biết: "Trong nhà lúc đó náo loạn 1 phen, hình như có ai đó đã báo tin cho cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã đến nhà tôi can thiệp. Sau vụ việc, tôi đã bỏ nhà ra đi 1 thời gian. Tình hình lúc đó thực sự rất kinh khủng".

Lý do khiến bà vẫn quyết định níu giữ hôn nhân xuất phát từ trách nhiệm với con cái. Kim Young Im khiến công chúng nghẹn ngào khi bộc bạch: "Dù muốn ra đi nhưng hình ảnh các con luôn hiện lên trước mắt tôi. Và tôi cũng muốn giữ gìn danh tiếng của bản thân. Trên hết, tôi không muốn trở thành người tự tay phá vỡ gia đình nên đã vùng vẫy trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc và cắn răng chịu đựng suốt bao năm qua ".

Những chia sẻ của nữ ca sĩ họ Kim đã khiến nhiều khán giả rơi nước mắt. Ảnh: Nate

Nguồn: Segye