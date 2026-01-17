Cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất showbiz đột ngột ly hôn, 2 chữ ngôn tình sụp đổ!

Tối 16/1, tờ News1 đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Gaeko (nhóm Dynamic Duo) vừa đột ngột ly hôn bà xã Kim Soo Mi sau 15 năm chung sống. Dù đã chia tay song cả 2 người họ sẽ tiếp tục cùng nhau thực hiện trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Trên trang cá nhân, Gaeko xác nhận thông tin ly hôn vợ bằng 1 thông báo ngắn. Trong bài đăng, nam ngôi sao sinh năm 1981 cho biết thêm anh cùng bà xã quyết định ly dị sau 1 khoảng thời gian dài thảo luận và suy nghĩ kỹ lưỡng mọi vấn đề có liên quan: "Năm ngoái, sau nhiều cuộc thảo luận trong suốt 1 thời gian dài, chúng tôi đã quyết định chấm dứt mối quan hệ vợ chồng trên tinh thần tôn trọng cuộc sống riêng của đối phương".

Anh hé lộ thêm về dự định tương lai của mình sau khi ly hôn: "Tôi và vợ cũ sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm làm cha mẹ, chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái nên người. Hy vọng mọi người sẽ thông cảm và tôn trọng quyết định của chúng tôi".

Gaeko - Kim Soo Mi vừa khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi tuyên bố đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm. Ảnh: Naver

Thông tin đã gây ra cú sốc lớn đối với công chúng xứ kim chi, bởi lẽ Gaeko - Kim Soo Mi từng là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất nhì tại Kbiz nhờ tình yêu ngọt ngào, bền chặt. Tới nay, khi cặp đôi bất ngờ xác nhận "đường ai nấy đi" đã khiến netizen không khỏi bàng hoàng, thậm chí có 1 số khán giả còn thốt lên rằng 2 chữ ngôn tình đã sụp đổ trong họ.

Họ từng có tình yêu đẹp, được xem là cặp đôi kiểu mẫu ở Kbiz. Ảnh: Naver

Gaeko - Kim Soo Mi kết hôn vào năm 2011, họ đã có với nhau 2 người con gồm 1 trai và 1 gái.

Gaeko là ca sĩ kiêm rapper đình đám ở làng giải trí xứ củ sâm. Anh sinh năm 1981, ra mắt khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên của nhóm nhạc Dynamic Duo cùng Choiza. Trong suốt thời gian hoạt động, Dynamic Duo đã gặt hái vô số thành tích ấn tượng với hàng loạt bản hit "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, Kim Soo Mi là phát thanh viên kiêm doanh nhân, cô từng xuất hiện trên chương trình thực tế về làm đẹp mang tên Get It Beauty hồi năm 2018. Hiện tại, cô cũng đang hoạt động tích cực trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram hay YouTube.

Gaeko là 1 trong những ca sĩ đình đám, quyền lực ở làng nhạc xứ Hàn. Anh cùng Choiza lập nhóm Dynamic Duo và đã mang về hàng loạt giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp. Ảnh: Nate

Nguồn: Kbzioom