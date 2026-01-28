Nữ ca sĩ có “bản hit quốc dân” đối diện nguy cơ phải ngồi tù

Chiều 27/1, tờ Sports Chosun đưa tin, nữ ca sĩ đình đám Hàn Quốc Lee Hi vừa dính phải ồn ào nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp. Theo nguồn tin, nữ ngôi sao họ Lee bị phát hiện điều hành công ty trái pháp luật trong suốt thời gian dài. Cô thành lập 808Hi Recordings vào tháng 4/2020 và đã điều hành công ty này trong vòng 5 năm 9 tháng mà không đăng ký giấy phép với cơ quan có thẩm quyền.

Vào cuối năm ngoái, nhà chức trách Hàn Quốc yêu cầu các công ty hoạt động chui phải tự giác ra đăng ký giấy phép kinh doanh và cho thời hạn nhất định (thời gian ân hạn) để các doanh nghiệp này hoàn thành giấy phép theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng, phải tới tận ngày 21/1 mới đây, công ty của Lee Hi mới hoàn thành việc đăng ký giấy phép cho dịch vụ văn hóa nghệ thuật đại chúng. Được biết, thời điểm này đã vượt quá thời gian ân hạn nói trên tận 3 tuần.

Lee Hi bị phát hiện điều hành công ty trái phép suốt nhiều năm. Ảnh: Nate

Theo pháp luật Hàn Quốc hiện hành, việc đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa nghệ thuật đại chúng là bắt buộc nếu muốn điều hành, quản lý 1 công ty giải trí. Cá nhân vi phạm có thể đối mặt với mức án lên tới 2 năm tù giam hoặc bị phạt tiền 20 triệu won (360 triệu đồng).

Dù Lee Hi vừa hoàn tất đăng ký giấy phép kinh doanh cho công ty riêng nhưng cô đã điều hành doanh nghiệp trái pháp luật suốt 5 năm 9 tháng, hơn nữa lúc đi đăng ký giấy phép lại quá thời gian ân hạn tận 3 tuần. Phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cũng thông báo sẽ có các biện pháp xử phạt hành chính nghiêm khắc, bao gồm cả khiếu nại hình sự đối với các công ty vẫn chưa thực hiện đăng ký giấy phép sau thời gian ân hạn. Chính vì lẽ đó, công chúng hiện rất tò mò về án phạt chính thức mà Lee Hi phải đón nhận.

Ở thời điểm hiện tại, truyền thông xứ Hàn đã đưa ra nhận định sơ bộ về án phạt dành cho Lee Hi: "Lee Hi chỉ hoàn tất thủ tục đăng ký sau khi kết thúc thời gian ân hạn. Điều này khiến cô khó tránh khỏi các hình phạt hành chính". Bài báo cũng bỏ ngỏ về khả năng nữ ca sĩ có bị xử lý hình sự hay không.

Công ty quản lý của Lee Hi - Duover, vừa chính thức lên tiếng về những ồn ào liên quan tới nữ ngôi sao: "Vì Lee Hi đang hoạt động độc quyền dưới trướng công ty chúng tôi, nên chúng tôi không nhận thức được rằng công ty riêng của cô ấy cũng cần phải đăng ký kinh doanh nghệ thuật và văn hóa đại chúng 1 cách riêng biệt. Vụ việc lần này xảy ra xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và sơ suất của cả công ty lẫn nghệ sĩ. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã gây lo lắng cho người hâm mộ và sẽ cẩn trọng hơn trong việc thực hiện các thủ tục pháp luật để đảm bảo chuyện tương tự sẽ không lặp lại".

Phía Lee Hi vừa có động thái phản hồi đầu tiên giữa tâm bão scandal. Ảnh: Nate

Lee Hi sinh năm 1996, chính thức ra mắt khi vừa tròn 16 tuổi với tư cách nghệ sĩ solo dưới trướng "ông lớn" YG. Tới năm 2019, cô rời YG và tìm bến đỗ mới cho sự nghiệp. Nữ ca sĩ nổi tiếng khắp châu Á với nhiều hit "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ. Tại Hàn Quốc, bản hit quốc dân 1, 2, 3, 4 đã giúp sự nghiệp của cô "1 bước lên mây". Còn ở Việt Nam, ca khúc Only của Lee Hi từng là hit lớn gây sốt trên diện rộng, quen thuộc với hầu hết khán giả yêu nhạc.

Nguồn: Sports Chosun