Mới nhất vụ “thánh sống” Kang Dong Won và mỹ nhân 2NE1 bị điều tra khẩn cấp

Tin tức "thánh sống" Kang Dong Won và nữ ca sĩ CL (2NE1) bị cảnh sát điều tra khẩn cấp với cáo buộc điều hành công ty giải trí bất hợp pháp đã gây xôn xao dư luận Hàn Quốc suốt thời gian qua. Tới chiều 22/1, các trang báo lớn nhỏ xứ kim chi đồng loạt đưa tin về diễn biến mới nhất liên quan tới vụ việc. Theo đó, CL vừa bị đề nghị truy tố không giam giữ vì vi phạm Đạo luật phát triển ngành văn hóa và nghệ thuật đại chúng. Trong khi đó, Kang Dong Won đã chính thức vô tội và thoát khỏi cáo buộc điều hành doanh nghiệp bất hợp pháp.

Theo nguồn tin, mới đây sở cảnh sát Yongsan (Seoul) đã chuyển hồ sơ của CL sang viện kiểm sát quận Tây Seoul để đề nghị truy tố không giam giữ với cáo buộc vi phạm Đạo luật phát triển ngành văn hóa và nghệ thuật đại chúng. CL bị tố thành lập công ty quản lý 1 thành viên vào tháng 2/2020 và điều hành doanh nghiệp này trong khoảng 5 năm 7 tháng mà không đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa nghệ thuật đại chúng với cơ quan có thẩm quyền. Vì nữ ca sĩ trực tiếp quản lý, đại diện cho công ty nên cô đã bị xếp vào diện nghi phạm và bị chuyển giao cho phía viện kiểm sát.

Trong khi đó, kết quả điều tra lại cho thấy Kang Dong Won không tham gia vào việc quản lý hay điều hành công ty chưa có đủ giấy phép kinh doanh mà chỉ hoạt động ở đây với tư cách nghệ sĩ và tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Từ đây, nam ngôi sao đã thoát khỏi cáo buộc điều hành công ty trái phép.

Kang Dong Won chính thức vô tội, còn CL bị truy tố không giam giữ vì điều hành công ty trái pháp luật. Ảnh: Naver

Được biết, CEO A của công ty hiện đang quản lý Kang Dong Won đã thành lập doanh nghiệp này từ tháng 1/2023. Từ đó tới nay, ông A điều hành công ty mà chưa hoàn tất việc đăng ký giấy phép theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại, cảnh sát cho biết đã chuyển hồ sơ của CEO A tới viện kiểm sát để truy tố không giam giữ với cáo buộc tương tự như CL.

Theo pháp luật Hàn Quốc hiện hành, việc đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa nghệ thuật đại chúng là bắt buộc nếu muốn điều hành, quản lý 1 công ty giải trí. Cá nhân vi phạm có thể đối mặt với mức án lên tới 2 năm tù giam hoặc bị phạt tiền 20 triệu won (360 triệu đồng).

CL đối mặt với nguy cơ phải ngồi tù vì cáo buộc vi phạm pháp luật. Ảnh: Nate

Liên quan tới lùm xùm của loạt nghệ sĩ dính cáo buộc điều hành doanh nghiệp trái pháp luật, Hiệp hội quản lý giải trí Hàn Quốc cho hay: "Các ngôi sao nổi tiếng là những người đáng nhẽ phải dẫn đầu trong việc tuân thủ pháp luật. Nhưng có những người trong số họ lại điều hành các công ty chưa đăng ký giấy phép kinh doanh suốt nhiều năm, đây là điều không thể chấp nhận được". Đồng thời, Hiệp hội này cho biết thêm họ đang xem xét các biện pháp cứng rắn, bao gồm cả việc nộp đơn khiếu nại đối với các trường hợp nghệ sĩ vi phạm tương tự trong tương lai.

Nguồn: Sports Kyunghyang