Khung hình gây sốt ở sự kiện Thỏ Ơi!!: Pháo lấn át hai đàn chị Văn Mai Hương – LyLy?

Vào tối 21/1, sự kiện ra mắt phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong bộ phim, Trấn Thành - Pháo - Lyly - Vĩnh Đam - Quốc Anh và Văn Mai Hương đảm nhận vai trò diễn viên chính. Dàn diễn viên phụ bao gồm: Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Ngọc Nguyễn, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Hoa.

Mới đây, clip có sự xuất hiện của 3 cái tên là Pháo, LyLy, Văn Mai Hương tại sự kiện đã nhận được sự quan tâm rất lớn trên mạng xã hội. khoảnh khắc của bộ 3 nhanh chóng trở thành tâm điểm khi cả ba có màn so kè nhan sắc thu hút sự chú ý.

Mỗi người đều sở hữu visual nổi bật và thần thái riêng. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng trong lần xuất hiện này, nữ rapper gen Z Pháo có phần nhỉnh hơn về tổng thể visual cũng như lợi thế về chiều cao.

Sự kiện ra mắt phim điện ảnh Thỏ Ơi đã thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông và khán giả. Nguồn: cungtamche

Pháo, LyLy, Văn Mai Hương có màn so kè nhan sắc khi ngồi cạnh nhau ở sự kiện. Nguồn: cungtamche

Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc của nữ rapper gen Z tại sự kiện ra mắt phim. Ảnh: Chụp màn hình

Bộ phim do Trấn Thành sản xuất vào dịp Tết 2026 này nhận về rất nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Nguyên do vì trong dàn cast chính của Thỏ Ơi!!, chỉ có Quốc Anh là diễn viên. Những thành viên còn lại là rapper, ca sĩ, người mẫu, chưa từng có kinh nghiệm về diễn xuất. Chất lượng của bộ phim cũng từ đó bị nghi ngờ.

Chia sẻ về việc lựa chọn các diễn viên nữ chính đều là ca sĩ, rapper, đạo diễn Trấn Thành cho hay: "Tiêu chí của Thành là chọn diễn viên phải hợp vai. Tất cả diễn viên trong Thỏ ơi! đều phải trải qua casting, và các bạn ấy đã thuyết phục được tôi.

Không phải cứ ca sĩ, rapper là được, mà phải là ca sĩ, rapper phù hợp với vai diễn ấy và có tiềm năng diễn xuất. Thành rất mong muốn được phát hiện ra những diễn viên trẻ triển vọng, để đưa họ đến với khán giả, cũng như cho khán giả thấy được những viên ngọc quý, chỉ cần mài giũa đúng cách sẽ tỏa sáng".

Nguyên dàn diễn viên chính chỉ có duy nhất Quốc Anh có kinh nghiệm diễn xuất, bộ phim do Trấn Thành sản xuất đã nhận về tranh luận trái chiều. Ảnh: Team sự kiện

Thỏ Ơi!! là một trong bốn phim điện ảnh ra rạp dịp Tết 2026. Dự án do Trấn Thành thực hiện sẽ cạnh tranh trực tiếp với ba tác phẩm khác gồm Mùi phở, Báu vật trời cho và Nhà ba tôi một phòng, hứa hẹn tạo nên đường đua phòng vé sôi động trong mùa lễ lớn nhất năm.