Cát Phượng nói rõ lý do không đi viếng đám tang mẹ chồng cũ

Cát Phượng kết hôn với diễn viên Thái Hòa vào năm 2004. Chỉ sau khi về chung một nhà 1 tuần, cả hai thông báo ly hôn. Nói về lý do rạn nứt, nữ diễn viên cho biết do cả hai yêu nhau khi sự nghiệp chưa ổn định, Thái Hòa lại ít nói nên tạo ra khoảng cách.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1970 thông báo tin buồn mẹ chồng cũ đã qua đời. Tuy nhiên, khi con trai giục cô mau chóng chuẩn bị để về viếng, Cát Phượng cho biết sẽ không đi vì không còn là con dâu. Cô chia sẻ cuộc nói chuyện với con trai: "Muôn đời mẹ vẫn là mẹ của con và bà nội muôn đời vẫn là bà nội của con. Nhưng mẹ không còn là dâu của bà nội con, nên mẹ không thể về lúc liệm bà nội của con. Nhưng con thì phải về tề tựu đủ đẩy các con cháu lúc liệm bà nội của con.

Con tranh thủ chạy về và con đứng cạnh ba Hòa của con, cùng với cô Gấu và em Nemo nghe con". Cuối bài đăng, Cát Phượng cho biết do con trai còn non nớt trong suy nghĩ nên phải phân tích kỹ càng. Cô còn nói lời tiễn biệt mẹ chồng cũ: "Con - mẹ Bom kính tiễn bà nội Bom về nơi cửa Phật". Sau khi đăng tải, bài viết này của Cát Phượng nhận về nhiều sự chú ý. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên được cho là đã xóa bài đăng này.

Cát Phượng thông báo mẹ chồng cũ qua đời nhưng sẽ không về viếng. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên tiết lộ lý do không đến viếng đám tang vì hiện tại không còn là con dâu. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, bài viết này của Cát Phượng hiện đã không còn xuất hiện. Ảnh: FBNV

Vào năm 2021 Cát Phượng từng thừa nhận bản thân đã quá vội vàng khi yêu: "Bản thân tôi từng yêu cuồng sống vội. Sau khi ly dị, tôi mới thấy lúc đó mình sai. Nên tôi khuyên các em, bây giờ thời đại 4.0, đừng vội vã khi yêu, nghĩ rằng cưới rồi tính. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, tôi sống chậm lại, làm gì cũng suy nghĩ kĩ hơn, ngày xưa tôi rất xốc nổi".

Sau khi ly hôn, Thái Hòa tìm được hạnh phúc mới bên người vợ thứ hai – Hà Huỳnh Hồng Thu, kém anh 11 tuổi. Vợ anh từng là du học sinh tại Úc và có bằng thạc sĩ kinh tế. Cuộc sống hôn nhân mới của anh khá kín tiếng và ít khi được chia sẻ với truyền thông.

Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh, tôn trọng lẫn nhau để cùng đồng hành trong việc chăm sóc và nuôi dạy con trai chung. Cát Phượng từng chia sẻ, cô luôn nhận được sự hỗ trợ từ chồng cũ và không ngần ngại nhắc đến, trân trọng những thành công của Thái Hòa trước mặt con trai.

Về phần mình, Thái Hoà cho hay: "Về chuyện trợ cấp cho Bom, tôi với Phượng khá thoải mái. Tháng nào có tiền nhiều thì trợ cấp, tháng nào không có thì nói không có, Phượng chẳng đòi hỏi điều gì".