Ông Phỉ Nhiên sinh năm 1987, là một trong những diễn viên nhí nổi tiếng nhất tại Trung Quốc vào đầu những năm 2000, cùng thời với Dương Tử, Trương Nhất Sơn.

Nhờ vai thiếu niên Doanh Chính trong phim Tần Thủy Hoàng , Ông Phỉ Nhiên bất ngờ trở nên nổi tiếng. Dù chỉ xuất hiện trong 3 tập phim với thời lượng khoảng 30 phút, nhưng màn thể hiện của Ông Phỉ Nhiên khiến khán giả không thể quên.

Ông Phỉ Nhiên sở hữu gương mặt "tuyệt đối điện ảnh".

Khi đóng phim, Ông Phỉ Nhiên chỉ mới 12 tuổi. Thế nhưng khí thế và thần thái của anh hoàn toàn chinh phục khán giả. Việc hoá thân xuất thần khiến khán giả từng gọi anh là "Doanh Chính tái thế".

Với gương mặt hoàn hảo cùng diễn xuất xuất thần, Ông Phỉ Nhiên được dự đoán sẽ trở thành "ảnh đế" trong tương lai. Đáng tiếc, mãi đến năm 2007 bộ phim mới được phát sóng tại Trung Quốc. Trong khoảng thời gian chờ phim lên sóng, gia đình của Ông Phỉ Nhiên lo ngại cho tương lai của con trai nên không để con tiếp tục theo con đường nghệ thuật mà quay trở lại trường học như bao đứa trẻ khác.

Nam diễn viên từ bỏ diễn xuất để trở về cuộc sống bình thường.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ông Phỉ Nhiên tiếp tục học lên thạc sĩ tại Đại học Dân tộc Trung Ương. Năm 2014, anh tốt nghiệp thạc sĩ.

Nhiều năm qua, Ông Phỉ Nhiên chọn sống thầm lặng, không còn liên quan gì tới nghệ thuật. Anh cũng hạn chế sử dụng mạng xã hội nên khán giả không còn quá nhiều thông tin về diễn viên nhí một thời. Tuy vậy trong một vài bức ảnh hiếm hoi được hé lộ, Ông Phỉ Nhiên vẫn giữ được ngoại hình điển trai, sống mũi cao cùng gương mặt thanh thoát. Điều này càng khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì anh không còn theo đuổi diễn xuất.

Ngoại hình hiện tại của Ông Phỉ Nhiên.

Dù không còn hoạt động trong giới giải trí, tên tuổi của Ông Phỉ Nhiên vẫn được nhắc tới mỗi năm. Danh xưng "thiếu niên có gương mặt đế vương nhất" của Ông Phỉ Nhiên đến nay vẫn được giữ bền vững và chưa có ai thay thế được.

Theo truyền thông Hoa ngữ, cứ mỗi lần hè về hoặc khi nhắc đến cụm từ "Thiếu Niên Đế Vương", hình ảnh của Ông Phỉ Nhiên trong vai Doanh Chính thời nhỏ phim Tần Thủy Hoàng lại được nhắc lại. Trong giới giải trí Hoa ngữ, hiếm có trường hợp nào chỉ đóng một vai phụ với thời lượng ngắn ngủi lại để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả như vậy.