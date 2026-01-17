Fan đổ xô quyên góp 34 tỷ "cứu" nam thần vỡ nợ, bị vợ Hoa hậu ruồng bỏ

Lý Á Bằng từng là mỹ nam, "đại hiệp" đình đám của dòng phim kiếm hiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, những năm qua, tài tử này sa sút không phanh, nợ nần chồng chất. Do liên tục bị kiện tụng, tố cáo thiếu nợ đầu này đến đầu khác, danh tiếng của Lý Á Bằng hoen ố. Đến ngày 16/1, công chúng Trung Quốc xôn xao khi Lý Á Bằng bị 1 chủ nhà họ Trương tố cáo nợ tiền thuê nhà 5 năm không trả.

Theo ông Trương, nam diễn viên nổi tiếng đã thuê mặt bằng chỗ ông làm trụ sở của bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên, nhưng không thanh toán tiền thuê nhà. Do đó, ông Trương đã kiện Lý Á Bằng - người thành lập, chịu trách nhiệm tài chính của bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên ra tòa. Cuối năm 2025, tòa xử ông Trương thắng kiện, yêu cầu phía bệnh viện trả cho chủ nhà số tiền hơn 26 triệu NDT (98 tỷ đồng). Tuy nhiên, Lý Á Bằng phớt lờ không thực hiện phán quyết của tòa án. Chính vì vậy, ông Trương quyết định tung hê mọi chuyện.

Lý Á Bằng bị tố cáo nợ tiền thuê nhà 5 năm không trả. Ảnh: Sohu.

Đối mặt với việc bị ông Trương tố cáo, Lý Á Bằng lên tiếng làm rõ. Anh cho biết bản thân không trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, tôn trọng phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, anh không có đủ khả năng tài chính để trả hết 1 lần tiền thuê nhà đã tăng gấp đôi so với 5 năm trước.

Tài tử chia sẻ anh từng nhắn tin xin ông Trương cho khuất nợ 1 thời gian. Thời điểm đó, anh kinh doanh thua lỗ, bị tòa cưỡng chế tài sản và vướng số nợ hơn 40 triệu NTD (hơn 33 tỷ đồng). Tuy nhiên, ông Trương không có ý định cảm thông. Trước tình thế này, Lý Á Bằng thông báo anh đang cân nhắc đóng cửa bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên sau 16 năm hoạt động.

Sau khi nghe Lý Á Bằng giải thích, người hâm mộ đã đổ xô quyên góp "cứu" Lý Á Bằng và bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên. Theo nam diễn viên, anh đã nhận được 9 triệu NDT (gần 34 tỷ đồng) của khán giả. Hiện, cư dân mạng Trung Quốc tiếp tục kêu gọi mọi người quyên góp đủ 26 triệu NDT, giúp Lý Á Bằng trả nợ tiền thuê mặt bằng và duy trì hoạt đồng của bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên.

Sở dĩ lần này khán giả dang tay giúp đỡ Lý Á Bằng vì bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên được thành lập để hỗ trợ trẻ em nghèo bị hở môi và hở hàm ếch. Trong hơn 15 năm qua, bệnh viện này hoàn thành 11.000 ca phẫu thuật dị tật, trong đó có 7.000 trẻ em nghèo được phẫu thuật miễn phí. Vì vậy, công chúng rất trân trọng tấm lòng thiện nguyện của Lý Á Bằng và sẵn lòng hỗ trợ phần nào tài chính cho nam diễn viên khi anh gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động của bệnh viện.

Người hâm mộ đã quyên góp được 34 tỷ để cứu Lý Á Bằng và bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên. Ảnh: Baidu.

Lý Á Bằng sinh năm 1971, nổi tiếng qua vai nam chính trong Anh Hùng Xạ Điêu và Tiếu Ngạo Giang Hồ. Là nghệ sĩ hàng đầu nhưng Lý Á Bằng sớm rút khỏi ngành giải trí để bước chân vào lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, anh không gặp may trong việc làm ăn. Nam diễn viên có hơn 5 lần kinh doanh phá sản, gia tài tích lũy cũng vì thế mà tiêu tan, 2 cuộc hôn nhân cũng đứt gánh giữa đường.

Những năm qua, Lý Á Bằng bị công chúng mỉa mai là ngôi sao "nợ như chúa chổm". Được biết Lý Á Bằng nợ đến hơn 1.500 tỷ đồng. Từ năm 2023, nam diễn viên đã bị bị liệt vào danh sách người thất tín, không thể vay tiền, thậm chí không được đi máy bay vì trả nợ không đúng hẹn. Theo Lý Á Bằng, cảnh nợ nần chồng chất khiến tình trạng sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống của anh đều giảm sút.

Châu Tấn và Lý Á Bằng trong Anh Hùng Xạ Điêu. Ảnh: Sina.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Lý Á Bằng là với "Thiên hậu" Vương Phi. Họ kết hôn năm 2005. Vương Phi từng nhiều lần can ngăn chồng đừng tiếp tục đem tiền bỏ bể, kinh doanh đầu tư vô tội vạ nhưng Lý Á Bằng không nghe. Chứng kiến chồng tài tử liên tục làm ăn thua lỗ, bản thân cũng phải chịu áp lực tài chính nặng nề, Vương Phi chọn ly hôn vào năm 2013.

Vương Phi bỏ Lý Á Bằng cũng vì anh liên tục làm ăn thua lỗ mang nợ về cho vợ. Ảnh: Sina.

Đến năm 2022, Lý Á Bằng tái hôn với Hải Hà Kim Hỷ - Hoa hậu Ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới Trung Quốc. Sau khi kết hôn với Lý Á Bằng, Hải Hà Kim Hỷ cũng phải livestream kiếm tiền trả nợ cùng chồng. Cô thậm chí còn chấp nhận rời bỏ cuộc sống sung túc để chuyển sang căn hộ thuê nhỏ nhằm tiết kiệm chi phí. Hoàn cảnh sa sút khiến Hải Hà Kim Hỷ chán nản, không ngừng than thở với khán giả.

Quá mệt mỏi với cuộc sống mở mắt ra là thấy nợ, Hải Hà Kim Hỷ đã quyết định rời bỏ, ly dị Lý Á Bằng sau 3 năm chung sống. Giữa tháng 10/2025, cả hai đồng loạt đăng tải thông báo xác nhận đã chính thức chấm dứt mối quan hệ vợ chồng. "Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn", 2 nghệ sĩ viết trên trang cá nhân. Theo Hải Hà Kim Hỷ, con gái sẽ sống với cô. Lý Á Bằng có trách nhiệm thăm nom, gửi tiền cấp dưỡng hàng tháng.

Truyền thông Trung Quốc tiết lộ cuộc hôn nhân của Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ sụp đổ vì các món nợ khổng lồ không trả nổi của nam diễn viên. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, Sina