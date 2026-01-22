Nam chính gây tranh cãi nhất phim Trấn Thành lên tiếng về scandal vạ miệng

Ngay sau khi dàn cast chính của bộ phim điện ảnh Thỏ Ơi!! do Trấn Thành làm đạo diễn được công bố, cái tên Vĩnh Đam nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Việc đảm nhận vai nam chính trong dự án mới của Trấn Thành giúp Vĩnh Đam có màn lộ diện đáng chú ý trên đường đua điện ảnh, nhưng cũng kéo theo không ít ồn ào khi những tranh cãi cũ của anh bất ngờ bị "đào" lại.

Theo đó, không ít cư dân mạng nhắc lại scandal phát ngôn liên quan đến cộng đồng LGBT của Vĩnh Đam, từ đó rộ lên tranh cãi về việc lựa chọn diễn viên của Trấn Thành cũng bị đặt lên bàn cân, tạo nên làn sóng tranh luận kéo dài. Tại họp báo, Vĩnh Đam đã có lên tiếng khi được hỏi về những phát ngôn năm xưa.

Vĩnh Đam lên tiếng về ồn ào phát ngôn năm xưa (Clip: Hóng Sao Vbiz)

"Thật sự thì bây giờ cũng là năm 2026 rồi, bản thân mình cũng hi vọng những sai lầm, hiểu lầm trong quá khứ được mọi người châm chước bỏ qua, cùng nhau hướng tới năm 2026 với nhiều điều tốt đẹp. Mình nghĩ bản thân một người nghệ sĩ có tốt hay không là dựa vào những tác phẩm và hành xử của họ trong lĩnh vực nghệ thuật. Hi vọng những sản phẩm mà Vĩnh Đam sắp mang tới cho khán giả sẽ là những bước khẳng định để khán giả nhìn nhận một Vĩnh Đam đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thông qua những sự cố, sai lầm và điều mà khán giả chưa hài lòng trong quá khứ sẽ làm Vĩnh Đam thay đổi và tốt hơn mỗi ngày", nam diễn viên bộc bạch.

Sau khi chính thức lên tiếng, Vĩnh Đam vẫn tiếp tục vấp phải nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận netizen cho rằng mỗi cá nhân đều có quyền sửa sai và trưởng thành, khán giả nên bao dung hơn để nhìn vào những thay đổi tích cực thay vì gay gắt, công kích kéo dài. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ sự chưa đồng tình, cho rằng Vĩnh Đam vẫn cần một lời xin lỗi đủ rõ ràng và chân thành hơn, thay vì chỉ đến thời điểm có dự án mới mới mong được châm chước bỏ qua. Đáng chú ý, nhiều bình luận tiếp tục đào lại các phát ngôn trong quá khứ từng bị cho là mang tính kỳ thị để chỉ trích nam diễn viên, khiến câu chuyện xung quanh anh đến nay vẫn chưa hạ nhiệt.

Nhiều cư dân mạng vẫn tranh cãi về phát ngôn của Vĩnh Đam. Ảnh: FBNV

Về trường hợp của Vĩnh Đam, đạo diễn Trấn Thành cũng đã lên tiếng: "Thành không quan tâm trước đó Vĩnh Đam làm gì, và Thành cũng không hề biết trước đó em ấy như thế nào. Thành nghĩ chút nữa Đam sẽ có câu trả lời về những câu chuyện trong quá khứ. Nhưng tôi nghĩ những đứa trẻ nào mà chưa từng có những cái chưa chuẩn chỉnh trong phát ngôn, tất cả chúng ta đều như vậy đúng không ạ, Thành ngày xưa cũng vậy.

Thành nghĩ chúng ta nên theo dõi sự thay đổi của người đó, ai cũng có biểu đồ thay đổi và trưởng thành theo thời gian. Thành nghĩ biết đâu trong quá khứ cũng có nhiều người hiểu lầm Đam thì sao, cho nên chúng ta hãy khoan vội phán xét mà hãy tìm hiểu thật kỹ. Khi Thành gặp Đam lần đầu tiên và chiến thắng bằng diễn xuất của em nó, nên tôi chọn diễn viên này chứ không chọn đời tư của anh ta".

Trấn Thành nói rõ lý do chọn Vĩnh Đam cho Thỏ Ơi!! (Clip: @meowentertainment)

Vĩnh Đam được biết đến nhờ nền tảng TikTok và từng chiến thắng trong cuộc thi Nam vương ở trường Đại học. Sở hữu chiều cao 1m92, gương mặt sáng, Vĩnh Đam lấn sân sang làm mẫu ảnh, tham gia nhiều chương trình về thời trang và gần đây nghiêm túc với con đường diễn xuất.

Trước khi được công bố vào cast chính Thỏ Ơi!!, Vĩnh Đam chưa có nhiều sản phẩm nổi bật. Nam 2024, nam người mẫu sinh năm 2k4 tham gia The Next Gentleman nhưng chưa để lại nhiều ấn tượng. Điều khiến netizen bàn tán về Vĩnh Đam mỗi khi xuất hiện là phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ.

Theo đó, trong một lần trả lời bình luận, Vĩnh Đam đã có lời lẽ được cho là kỳ thị cộng đồng LGBT cho dù trước đó nam người mẫu từng được nhiều khán giả chú ý khi đăng tải clip "ghép đôi" với nam TikToker khác. Phát ngôn này khiến Vĩnh Đam bị "ném đá" suốt thời gian dài, và nam người mẫu đã có bài lên tiếng đính chính trước làn sóng phản ứng dữ dội. Dù vậy, mỗi khi Vĩnh Đam xuất hiện thì cư dân mạng lại có những bình luận trái chiều.