Cuộc sống ngắn ngủi của diễn viên Quý Bình: Ra đi khi con còn nhỏ và 1 lời hứa không thể thực hiện

Năm 2025, showbiz Việt liên tiếp đón nhận những tin buồn khi nhiều nghệ sĩ quen mặt với khán giả lần lượt qua đời, để lại sự bàng hoàng, tiếc thương sâu sắc trong lòng công chúng. Trong số đó, sự ra đi của diễn viên Quý Bình khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào bởi anh ra đi khi tuổi đời còn trẻ, sự nghiệp đang dang dở và phía sau là người vợ trẻ cùng con thơ còn quá nhỏ.

Căn phòng Quý Bình sống trước khi qua đời và nghệ sĩ Cát Tường là đồng nghiệp hiếm hoi anh đồng ý gặp.

Cuộc đời Quý Bình

Diễn viên Quý Bình (tên đầy đủ Lê Quý Bình, sinh năm 1983) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, được khán giả yêu mến qua hàng loạt bộ phim truyền hình như Cá Rô, em yêu anh!, Dù gió có thổi, Ánh sáng thiên đường, Sông dài, Luật trời… Anh sở hữu ngoại hình điển trai, lối diễn xuất hiền lành, chân thật và đặc biệt được đồng nghiệp đánh giá cao bởi tính cách tử tế, sống tình nghĩa.

Bên cạnh diễn xuất, Quý Bình còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như MC, ca hát, sân khấu kịch. Anh từng giành được nhiều giải thưởng chuyên môn và là gương mặt được các nhà sản xuất tin tưởng suốt nhiều năm.

Ra đi khi con còn nhỏ và 1 lời hứa không thể thực hiện

Tuy nhiên, khi sự nghiệp vẫn đang ổn định và cuộc sống gia đình vừa viên mãn, Quý Bình mắc bạo bệnh và đã qua đời vào ngày 6/3/2025. Thông tin anh ra đi khiến giới nghệ sĩ và khán giả không khỏi bàng hoàng, tiếc thương cho một tài năng hiền lành, sống kín tiếng và không scandal.

Điều khiến nhiều người xót xa hơn cả là Quý Bình ra đi khi con còn nhỏ dại, chưa kịp lớn để cảm nhận trọn vẹn tình yêu và sự chở che của cha. Bên cạnh đó còn là lời hứa mãi mãi không thể thực hiện với người bạn thân là diễn viên Đoàn Minh Tài.

Quý Bình và Đoàn Minh Tài.

"Bình từng cười, nói chắc nịch: "Đám cưới Tài, để Bình phụ ba ngày ba đêm", chính là lời hứa Quý Bình từng nói với Đoàn Minh Tài. Và câu chuyện này được nam diễn viên chia sẻ gần đây, trước vài ngày anh lấy vợ.

Sự ra đi của Quý Bình cùng nhiều nghệ sĩ khác trong năm 2025 một lần nữa nhắc nhớ công chúng về sự mong manh của kiếp người và giá trị của tình thân, tình bạn trong giới nghệ thuật. Dẫu cuộc đời ngắn ngủi, Quý Bình vẫn để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả – không chỉ bởi những vai diễn tử tế mà còn bởi cách anh sống, cách anh yêu thương và đối đãi với mọi người xung quanh.

Anh ra đi, nhưng những ký ức, lời hứa và tình cảm chân thành ấy sẽ còn ở lại rất lâu, trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu mến anh.