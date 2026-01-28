Trở lại chủ đề “Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình”, WeChoice Awards 2025 tiếp tục khẳng định vai trò của một giải thưởng đề cao giá trị lan tỏa từ cộng đồng. Bên cạnh 21 câu chuyện truyền cảm hứng mang tinh thần nhân văn, các hạng mục giải trí của WeChoice năm nay cũng đang chứng kiến sức hút mạnh mẽ, thể hiện rõ qua những con số bình chọn tăng trưởng nhanh chóng chỉ sau thời gian ngắn mở cổng vote.

Nếu như những ngày đầu, đường đua đã sớm ghi nhận SOOBIN, Cường Bạch và CongB gia nhập "câu lạc bộ 100.000 vote", thì đến thời điểm hiện tại, WeChoice 2025 tiếp tục đón thêm 3 cái tên mới vượt mốc bình chọn đáng chú ý này. Cụ thể, hai nghệ sĩ RHYDER và Phúc Nguyên đã chính thức vượt mức 100.000 lượt vote. Cụ thể, tính đến sáng 28/1, RHYDER đang có hơn 170.000 lượt vote ở hạng mục Ca sĩ/rapper được yêu thích nhất, Phúc Nguyên cũng đã chạm hơn 140.000 vote ở hạng mục Rising Artist.

Sự gia nhập của RHYDER và Phúc Nguyên giúp bức tranh nghệ sĩ tại WeChoice 2025 trở nên đa dạng hơn, khi có sự song hành giữa những gương mặt đã quen thuộc với khán giả và các nghệ sĩ trẻ đang trên hành trình khẳng định bản sắc riêng. Đồng thời, những con số này cho thấy làn sóng nghệ sĩ trẻ tại WeChoice 2025 đang tạo được dấu ấn đáng kể. Không chỉ được chú ý về mặt hình ảnh hay phong cách, các đề cử này còn cho thấy khả năng xây dựng cộng đồng người hâm mộ đủ mạnh để tạo nên những cột mốc bình chọn ấn tượng ngay từ giai đoạn đầu.

RHYDER và Phúc Nguyên tiếp tục gia nhập hội những nhân vật vượt 100.000 vote (ảnh: WeChoice)

Phúc Nguyên đang giữ vị trí thứ 3 tại hạng mục Rising Artist. Hành trình từ một cậu bé Lâm Đồng đến thành viên UPRIZE của Phúc Nguyên là một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về việc dám từ bỏ vùng an toàn để theo đuổi tận cùng đam mê (Ảnh: FBNV)

RHYDER hiện đang giữ vị trí thứ 2, anh được dự đoán sẽ có cú lội ngược dòng trong vài ngày tới (Ảnh: FBNV)

Ở hạng mục Show giải trí được yêu thích nhất, chương trình Tân Binh Toàn Năng trở thành gameshow đầu tiên chạm 100.000 lượt vote tại WeChoice 2025. Đây là tín hiệu minh chứng sức hút mạnh mẽ của các format giải trí mới. Trong bối cảnh thị trường gameshow ngày càng cạnh tranh, con số bình chọn này cho thấy chương trình đã tạo được dấu ấn nhất định trong lòng khán giả.

Tân Binh Toàn Năng vượt 100.000 vote, hiện tạm dẫn đầu đường đua Show giải trí được yêu thích nhất (ảnh: WeChoice)

Dàn "tân binh" tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong năm 2025 (ảnh: Tân Binh Toàn Năng)

Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả cuối cùng. Tại WeChoice, thứ hạng có thể thay đổi liên tục theo từng lượt vote, vì thế đường đua được dự đoán sẽ còn nhiều biến động, những màn bám đuổi sát sao và không loại trừ khả năng xuất hiện các cú "lội ngược dòng" vào giai đoạn cao điểm. Chính sự khó đoán và tính tương tác mạnh mẽ từ cộng đồng là yếu tố khiến WeChoice Awards 2025 trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2. Bình chọn cho câu chuyện và nhân vật bạn yêu thích tại đây.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.



