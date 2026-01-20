Không phải Trịnh Thăng Bình, Hoa hậu Thanh Thuỷ từng công khai si mê 1 sao nam ra mặt tại WeChoice

Gần đây, Thanh Thủy liên tục bị cư dân mạng soi loạt hint hẹn hò với Trịnh Thăng Bình, từ bị soi sử dụng chung xe đến những chi tiết bên lề khiến netizen bàn tán không ngớt. Tuy nhiên, trước khi vướng nghi vấn với Trịnh Thăng Bình, Thanh Thuỷ từng có thời gian vương nghi vấn tình cảm với SOOBIN. Sau thời gian tung 101 hint, cả hai hợp tác trong một MV và sau đó lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò.

Thế nhưng trong thời gian còn "thả thính" nhau, SOOBIN và Thanh Thuỷ gây sốt bởi khoảnh khắc bị "tóm" ở WeChoice Awards 2024. Cụ thể, Thanh Thuỷ nhiều lần lọt vào ống kính với biểu cảm được nhận xét là si mê ra mặt khi SOOBIN liên tục được xướng tên, bước lên sân khấu nhận giải. Trong các đoạn clip được ghi lại, nàng hậu chăm chú theo dõi, nở nụ cười rạng rỡ, thậm chí có những khoảnh khắc ánh mắt không giấu được sự hào hứng mỗi khi SOOBIN xuất hiện.

Khi đó, những hình ảnh này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Không ít netizen cho rằng biểu cảm của Thanh Thuỷ thể hiện sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho SOOBIN. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây đơn giản chỉ là phản ứng tự nhiên của một khán giả dành cho nghệ sĩ mình yêu thích, nhất là khi SOOBIN là một trong những nghệ sĩ nổi bật của đêm gala năm ấy.

Thanh Thuỷ liên tục vỗ tay, dõi theo khi SOOBIN nhận giải (Clip: Đi soi sao đi)

Ánh mắt không rời sân khấu của Thanh Thuỷ khi SOOBIN thắng giải ở WeChoice (ảnh: WeChoice Awards)

Thậm chí, khi SOOBIN đã về chỗ ngồi thì Thanh Thuỷ cũng không rời mắt (Ảnh: WeChoice)

Cô còn bị "tóm" hành động quay lại khoảnh khắc SOOBin trình diễn (Ảnh: Tổng hợp)

Tiểu Vy còn tranh thủ trêu ghẹo cô em thân thiết (ảnh: Tổng hợp)

Thanh Thuỷ và Tiểu Vy toả sáng trên hàng ghế đầu của WeChoice Awards 2024 (ảnh: WeChoice)

Tại WeChoice Awards 2024, không chỉ nhận về số phiếu bầu cực khủng, SOOBIN góp mặt trong 6 chiếc thắng cực ý nghĩa. SOOBIN đã giành được các giải thưởng Nhân vật truyền cảm hứng, BFF - Best Fandom Forever cho FC Kingdom, E.P/Album của năm thuộc về Album Bật Nó Lên, Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá, Màn trình diễn bùng nổ với ca khúc Trống Cơm cùng các nghệ sĩ Tự Long, Cường Seven và trở thành một trong những nhân tố góp phần tạo nên Show giải trí của năm với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

SOOBIN đã chiến thắng nhiều hạng mục danh giá (ảnh: WeChoice)

Thanh Thuỷ từng là nữ chính MV của SOOBIN (ảnh: FBNV)

Trước Trịnh Thăng Bình, Thanh Thuỷ từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các sao nam khác, trong đó có SOOBIN. Dù vậy, điểm chung của tất cả những nghi vấn này là người trong cuộc chưa từng xác nhận. Thanh Thuỷ vẫn giữ hình ảnh kín tiếng về đời tư, còn SOOBIN cũng hiếm khi lên tiếng trước những đồn đoán tình cảm.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Thanh Thuỷ từng tâm sự với chúng tôi: "Dù người đó là người như thế nào thì tôi vẫn giữ quan điểm khi nào cưới, xác định sẽ bên nhau thì mới công khai. Gu của tôi trước giờ không thay đổi, tôi muốn tìm một chàng trai có ý chí tiến thủ, hiếu thảo, yêu thương gia đình, sống tử tế. Khi mình luôn phát triển bản thân thì mình sẽ gặp những người cùng tần số với mình".

Liên quan đến dự định kết hôn, cô nói: "Tôi nghĩ chuyện này khó nói lắm, 3 - 5 năm nữa không biết tư duy của tôi sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi ưu tiên sự nghiệp nhiều hơn vì còn phải lo cho bố mẹ, em gái nữa. Tôi từng xem tin bản đồ sao, thần số học thì thấy mình là người rất hướng về gia đình. Tôi nghĩ trong tương lai mình sẽ là một người vợ, người mẹ như vậy".