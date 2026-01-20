Đây mà là Park Shin Hye ư?

Park Shin Hye gần đây liên tục xuất hiện trong các chủ đề nóng trên các diễn đàn mạng xã hội, âu cũng là bởi cô vừa tái xuất màn ảnh với tác phẩm mới mang tên Điều Tra Viên Hong. Trong thời gian này, “nhất cử nhất động” từ sao nhí 1 thời không thoát khỏi tầm ngắm của công chúng. Đặc biệt, nhan sắc hiện tại của nữ minh tinh 36 tuổi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả từ Hàn tới Trung.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin, chủ đề “Park Shin Hye già đi trông thấy” đã leo hạng vùn vụt, lọt lên hẳn Top từ khóa hot trên Weibo. Ở chủ đề này, hàng loạt hình ảnh của Park Shin Hye trong thời gian gần đây đã cho thấy nữ diễn viên bỗng dừ đi với tốc độ chóng mặt so với trước đó. Thậm chí, 1 bộ phận khán giả cho hay, họ dụi mắt rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nhận ra nổi nữ chính The Heirs năm nào, còn tưởng người trong hình là diễn viên nào đó trùng tên với Park Shin Hye.

Chưa hết, Park Shin Hye còn bị soi đôi mắt trông vô cùng mệt mỏi giống như người thiếu ngủ. Nhiều khán giả hy vọng nữ diễn viên sẽ dành thời gian nghỉ ngơi đầy đủ để có được trạng thái tốt nhất trước khi xuất hiện trước ống kính máy quay.

Park Shin Hye gây xôn xao với diện mạo ở thời điểm hiện tại. Cô bị nhận xét là trông dừ đi với tốc độ khó tin, thay đổi quá nhanh so với thời gian trước đó (hình phải). Thậm chí có ý kiến còn nhận xét, Park Shin Hye trông như dừ đi cả chục tuổi chỉ sau khoảng 1 năm. Ảnh: Naver

Nhiều netizen tò mò không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Park Shin Hye. Trước ống kính, cô lộ gương mặt gầy gò, hốc hác trông thấy. Ảnh: Naver

Gương mặt già nua khiến nữ minh tinh không còn tỏa sáng lung linh trên màn ảnh. Ảnh: Naver

Nụ cười của Park Shin Hye ở thời điểm hiện tại cũng không còn được cuốn hút, rạng rỡ. Ảnh: Nate

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng tranh cãi sôi nổi xung quanh chủ đề Park Shin Hye đang lão hóa 1 cách chóng mặt và đã thay đổi đến mức khó lòng nhận ra. Trong đó, không ít người dùng mạng tỏ ra bất ngờ khi nữ diễn viên bỗng thay đổi quá nhanh chóng: “Lướt thấy mấy tấm ảnh gần đây của Park Shin Hye mà suýt nữa không nhận ra luôn. Thời gian ơi, hãy trả lại Park Shin Hye ngày xưa cho tôi với!”, “Sao tự nhiên Park Shin Hye bây giờ già đi nhiều thế? Tuổi tác của cô ấy cũng đâu có lớn lắm đâu”,...

Theo nhiều khán giả, Park Shin Hye quả thật dừ nhanh hơn so với nhiều đồng nghiệp đồng trang lứa như Yoona, Park Bo Young,... Không ít netizen nhận định, nữ diễn viên chăm con cái vất vả nên không còn nhiều thời gian chăm sóc bản thân, dẫn tới việc đánh mất phong độ nhan sắc vốn có. Thậm chí, có ý kiến còn nhắc tới cả Song Hye Kyo - tiền bối hơn Park Shin Hye tận 9 tuổi: “Lần đầu tiên cảm nhận được sự lão hóa nhanh chóng của 1 nữ nghệ sĩ, trông Park Shin Hye còn không trẻ bằng Song Hye Kyo nữa ấy”.

Từ những người đồng nghiệp bằng tuổi gồm Yoona, Park Bo Young cho đến đàn chị Song Hye Kyo đều được khen trẻ trung hơn Park Shin Hye. Ảnh: Naver, Instagram

Thế nhưng, cũng có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực Park Shin Hye khi cho rằng diện mạo nữ diễn viên thay đổi do hiện tại cô quá gầy và để tóc ngắn. Những khán giả này nhấn mạnh chỉ cần nữ diễn viên tăng cân và đổi kiểu tóc là có thể lấy lại được diện mạo xinh đẹp như trước.

Park Shin Hye sinh năm 1990 tại Gwangju, Hàn Quốc. Dù ra mắt công chúng qua 1 video âm nhạc và từng có ý định đi theo con đường ca hát nhưng cuối cùng cô lại chọn gắn bó với diễn xuất. Park Shin Hye trở nên nổi tiếng khắp châu Á khi đảm nhận vai thời niên thiếu của nữ chính trong tác phẩm kinh điển 1 thời Nấc Thang Lên Thiên Đường. Kể từ đó tới nay, nữ diễn viên liên tục tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh qua nhiều vai chính ấn tượng ở các phim hot hòn họt gồm Cô Nàng Đẹp Trai, The Heirs, Pinocchio, Doctors,...

Park Shin Hye trở nên nổi tiếng rầm rộ nhờ loạt phim khuấy đảo màn ảnh nhỏ. Ảnh: Naver

Nguồn: Sohu, Weibo