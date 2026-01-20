Cuộc chiến gia tộc Beckham tiếp tục leo thang khi cậu cả Brooklyn đăng tâm thư tố cáo bố mẹ kiểm soát cuộc đời, phá chuyện tình cảm, đặt tiền bạc lên trên tình thân vào rạng sáng nay (20/1). Đáng chú ý, trong bức tâm thư dài 6 trang của mình, Brooklyn Beckham gây xôn xao khi cáo buộc cha David mới chính là người loại bỏ anh và Nicola Peltz ra khỏi gia đình, rồi sau đó dẫn dắt dư luận hướng mọi ý kiến tiêu cực nhắm đến con trai và con dâu.

Theo Brooklyn Beckham dù mối quan hệ gia đình có những bất hòa âm ĩ, vợ chồng anh vẫn sang London (Anh) để mừng sinh nhật lần thứ 50 của cha vào năm ngoái, nhưng cuối cùng lại bị từ chối gặp mặt suốt một tuần. Brooklyn Beckham cho biết anh và vợ lưu trú ở khách sạn trong suốt khoảng thời gian cố ngắn sắp xếp, liên lạc với đội ngũ của cha với mong muốn được gặp mặt riêng tư.

Sau đó, David Beckham đổi ý. Theo Brooklyn Beckham, cha anh chỉ chấp nhận gặp mặt con trai trong bữa tiệc sinh nhật xa hoa, có hàng trăm khách mời và máy quay khắp nơi. Điều kiện để Brooklyn Beckham đoàn tụ với gia đình là anh không được dắt theo Nicola Peltz. Sau khi bị cha loại bỏ khỏi sự kiện trọng đại của gia đình, Brooklyn Beckham quyết định cùng vợ về Mỹ sống. "Hành động của cha như cái tát thẳng vào mặt chúng tôi. Chính họ - những người được gọi là gia đình - mới là những người vứt bỏ tôi", Brooklyn Beckham viết.

Brooklyn Beckham tố cáo cha David loại bỏ anh và bà xã Nicola Peltz khỏi gia đình. Ảnh: Getty Images.

Hiện tại, David - Victoria Beckham vẫn chưa lên tiếng về bài đăng gây dậy sóng toàn cầu của con trai. Không chỉ cựu danh thủ nước Anh, Victoria Beckham cũng bị cậu con trai "kể tội" phá hỏng đám cưới, cướp điệu nhảy của con dâu trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách khiến anh xấu hổ tột cùng.

Ngoài ra, Brooklyn Beckham còn chỉ trích cha mẹ hám tiền, thao túng truyền thông và "không ngừng phá hoại" chuyện tình cảm của anh và Nicola Pelt. Theo Brooklyn Beckham, anh đã cố gắng giữ im lặng, nỗ lực hết mình để giữ bí mật chuyện gia đình lục đục. Tuy nhiên, cha mẹ David - Victoria Beckham cùng đội ngũ của họ liên tục liên lạc với báo chí, đưa ra những thông tin riêng tư khiến vợ chồng anh hứng chỉ trích suốt 1 năm. Do đó, Brooklyn Beckham không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự lên tiếng bảo vệ mình.

Gia đình Beckham giờ chia thành 2 chiến tuyến. Ảnh: Yahoo News.

Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội suốt thời gian qua. Từ tháng 5/2025, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố "luôn chọn vợ". 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Brooklyn bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Vợ chồng Brooklyn thậm chí còn không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.

Nguồn: Page Six