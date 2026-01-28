Xuất hiện "ma cà rồng" mới ở Kbiz, Jang Nara chỉ còn là cái tên!

Những ngày gần đây, mạng xã hội xứ Hàn và châu Á đồng loạt “dậy sóng” trước loạt ảnh so sánh quá khứ – hiện tại của Park Eun Bin. Điều khiến công chúng choáng váng không nằm ở trang phục hay phong cách, mà ở gương mặt gần như không thay đổi sau hơn mười năm hoạt động nghệ thuật. Làn da mịn màng, đường nét thanh tú và thần thái trong trẻo của nữ diễn viên khiến nhiều người không khỏi thốt lên: Kbiz lại xuất hiện thêm một “ma cà rồng” mới.

Trong những bức ảnh từ thời thiếu niên cho đến hiện tại, Park Eun Bin vẫn giữ nguyên nét đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết đặc trưng. Đôi mắt to tròn, nụ cười dịu dàng cùng khí chất trí thức tạo cảm giác cô như “đóng băng thời gian”. Không cần lớp trang điểm đậm hay tạo hình cầu kỳ, nhan sắc của Park Eun Bin vẫn đủ sức chinh phục người xem, khiến khoảng cách tuổi tác dường như trở nên vô nghĩa.

Park Eun Bin chẳng hề thay đổi so với thời còn đi học. Ảnh: Koreaboo

Cô tạo dáng tái hiện lại loạt ảnh cũ với gương mặt "đóng băng thời gian". Ảnh: Koreaboo

Chính vì vậy, nhiều cư dân mạng đã hài hước gọi tên cô như người kế nhiệm danh xưng “ma cà rồng Kbiz” – danh hiệu trước đây thường gắn liền với Jang Nara, biểu tượng của nhan sắc không tuổi suốt nhiều năm. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng: "Dường như Jang Nara đã tìm thấy 'đối thủ' xứng tầm rồi". Thần thái trẻ trung, năng lượng tích cực và đặc biệt là đôi mắt trong veo của Park Eun Bin giúp cô trông như chỉ mới ngoài 20, dù thực tế cô đã bước sang tuổi 34.

Dù Jang Nara vẫn mãi là một huyền thoại của vẻ đẹp không tuổi, nhưng sự xuất hiện của những "ma cà rồng" thế hệ mới như Park Eun Bin mang đến sự thú vị cho người hâm mộ. Không chỉ sở hữu ngoại hình trẻ trung đáng kinh ngạc, Park Eun Bin còn được đánh giá cao nhờ thực lực diễn xuất. Từ một diễn viên nhí quen mặt trên màn ảnh, cô từng bước khẳng định vị thế qua loạt vai diễn đa dạng. Sự kết hợp giữa tài năng, hình ảnh sạch và nhan sắc bền bỉ theo năm tháng càng khiến công chúng thêm ngưỡng mộ.

"Thánh hack tuổi" Jang Nara giờ đã có đối thủ mới. Ảnh: Koreaboo

Park Eun Bin sinh ngày 4/9/1992, là một trong những nữ diễn viên thực lực và có học vấn đáng nể nhất làng giải trí Hàn Quốc hiện nay. Bắt đầu sự nghiệp từ năm mới lên 4 tuổi với tư cách người mẫu nhí, cô sở hữu "gia tài" phim ảnh đồ sộ với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Khác với nhiều sao nhí khác, Park Eun Bin đã có một hành trình trưởng thành đầy vững chắc, đi từ những vai diễn phụ nhỏ lẻ đến việc trở thành "bảo chứng rating" và chủ nhân của giải thưởng Daesang danh giá tại Baeksang Arts Awards 2023.

Sự nghiệp của Park Eun Bin là minh chứng cho sự đa dạng và lòng dũng cảm trong việc lựa chọn kịch bản. Cô không ngần ngại thử thách mình với những vai diễn khó: từ cô sinh viên nhút nhát trong Hello, My Twenties!, giả trai làm vua trong The King's Affection, đến vai diễn để đời – nữ luật sư tự kỷ thiên tài Woo Young Woo trong siêu phẩm Extraordinary Attorney Woo.

Đến năm 2026, cô vẫn giữ vững phong độ là một "quái kiệt" diễn xuất, liên tục biến hóa trong các dự án nặng đô đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao như Castaway Diva hay các series giật gân y khoa. Bên cạnh tài năng, Park Eun Bin còn được ngưỡng mộ bởi đời tư cực kỳ "sạch", lối sống kỷ luật và trí tuệ thông minh (tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học và Phát thanh truyền hình tại Đại học Sogang), giúp cô trở thành hình mẫu nghệ sĩ lý tưởng trong lòng công chúng.

Park Eun Bin tham gia làng giải trí từ năm 4 tuổi, nổi bật với ngoại hình xinh xắn. Ảnh: Koreaboo

Càng lớn, cô càng xinh đẹp cuốn hút. Ảnh: Disney+

Nguồn: Koreaboo