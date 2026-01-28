Jun Vũ bị "cắm sừng"

Suốt thời gian qua, chuyện tình cảm của Jun Vũ liên tục trở thành đề tài được cư dân mạng quan tâm. Khi loạt bàn tán chưa qua đi thì mới đây, nữ diễn viên xuất hiện trong đoạn clip "đu trend" cùng Lê Hoàng Phương, Thanh Thanh Huyền và phản ứng của cô trước loạt câu hỏi về tình ái khiến dân mạng bàn tán không ngớt.

Nội dung trò chơi khá đơn giản, người tham gia sẽ nhắm mắt, lắng nghe loạt câu nói mô tả các trải nghiệm trong tình yêu. Nếu câu nào đúng với bản thân, người chơi sẽ mở mắt để xác nhận.

Phản ứng của Jun Vũ trước loạt câu hỏi về tình cảm khiến dân mạng xôn xao (Clip: Hoàng Ku)

Ngay từ câu đầu tiên với nội dung "Đã từng tha thứ và yêu tiếp kể cả bị cắm sừng", Jun Vũ đã mở mắt. Phản ứng này lập tức khiến cư dân mạng xôn xao. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang vô tình tiết lộ một phần trải nghiệm tình cảm trong quá khứ, từng bị phản bội nhưng vẫn lựa chọn tha thứ và tiếp tục mối quan hệ.

Sau đó, Jun Vũ cũng mở mắt khi nghe loạt câu miêu tả như: "Đã từng viết cả bài văn để dạy anh ấy cách yêu mình", "Không đòi hỏi để tiết kiệm tiền cho anh ấy", "Đã từng tha thứ khi bị 'tương tác'", "Đã từng cãi bạn bè để yêu anh ấy", "Đã từng trong mối quan hệ không tên không danh phận", "Đã từng nghĩ sẽ thay đổi được anh ấy".

Dù chỉ là một đoạn clip đu trend mang tính giải trí, hành động của Jun Vũ vẫn nhanh chóng nhận nhiều quan tâm, nhất là khi thời gian qua nữ diễn viên vướng phải nghi vấn tình ái. Bên dưới đoạn clip, nhiều netizen liên tục hỏi han "Jun Vũ có ổn không?".

Nhiều cư dân mạng không khỏi bàn tán về chuyện tình cảm mà Jun Vũ đã trải qua. Ảnh: Chụp màn hình

Jun Vũ tên thật là Vũ Phương Anh sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô theo gia đình sang Thái Lan định cư năm 15 tuổi. Jun Vũ nổi tiếng ngay từ tuổi thiếu niên khi là người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang Thái Lan và thế giới. Năm 2015, cô tham gia trong MV Sau Tất Cả của Erik và được nhiều khán giả Việt biết đến hơn.

Jun Vũ tự tin lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với việc tham gia 2 bộ phim Việt Nam được đánh giá cao là 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy và Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Từ bước đệm đó, Jun Vũ ngày càng được các đạo diễn trong nước tin tưởng. Dù đảm nhận vai thứ hay chính, nữ diễn viên luôn thể hiện tròn trịa. Các bộ phim đình đám mà Jun Vũ tham gia phải kể đến: Tháng Năm Rực Rỡ, Người Bất Tử, Gái Già Lắm Chiêu 3, Gái Già Lắm Chiêu V, Chìa Khóa Trăm Tỷ...

Jun Vũ là mỹ nhân nóng bỏng, từng góp mặt trong loạt dự án đình đám. Ảnh: FBNV

Về chuyện tình cảm, Jun Vũ vướng nghi vấn hẹn hò Hải Nam từ tháng 8/2021. Thời điểm đó, công chúng phát hiện cặp đôi check-in chung ở một địa điểm du lịch. Sau hint "đánh lẻ" du lịch, tần suất lộ diện cùng nhau của cả hai ngày càng tăng. Dù ở sự kiện lớn nhỏ, Jun Vũ và Hải Nam luôn sánh đôi cùng nhau.

Tuy nhiên gần đây Jun Vũ - Hải Nam lại liên tục dính nghi vấn rạn nứt. Mọi chuyện bắt đầu khi netizen soi ra cả hai gần như không còn tương tác qua lại trên mạng xã hội như trước. Drama càng bùng lên khi trong Anh Trai Say Hi mùa 2, Hải Nam bất ngờ nhắc đến chuyện rạn nứt tình cảm ngay trên sóng. Chi tiết này khiến dân mạng lập tức đặt dấu hỏi lớn về tình trạng hiện tại với Jun Vũ, đồng thời đẩy loạt đồn đoán rạn nứt lên cao trào.

Khi những ồn ào xoay quanh mối quan hệ cũ còn chưa ngã ngũ, Jun Vũ bất ngờ bị "réo tên" trong nghi vấn đã có tình mới. Cụ thể, trên Threads mới đây lan truyền rầm rộ một bài đăng soi loạt ảnh của Jun Vũ và người mẫu Khoai Vũ. Người viết chỉ ra điểm trùng hợp trong phong cách ăn mặc, cách phối đồ "tone sur tone" khi cả hai xuất hiện tại các sự kiện, từ đó đặt nghi vấn Jun Vũ đang vướng tin đồn tình cảm mới. Dù vậy, những câu chuyện tình cảm của Jun Vũ đang dừng lại ở mức bàn tán của cộng đồng mạng, chính chủ chưa lên tiếng.