Vào ngày 27/1, Jeon Somi đã chia sẻ những bức ảnh đời thường trên mạng xã hội với chú thích "Một ngày ngẫu nhiên", cho thấy một phần cuộc sống thường nhật của cô. Trong ảnh, "bông hồng lai" ngồi trong một chiếc taxi ở Nhật Bản, ngả người thoải mái với hai chân gác lên ghế phía trước. Đáng nói, cô vẫn đi giày và tạo dáng trong khoang taxi. Mặc dù hình ảnh truyền tải vẻ phóng khoáng và sành điệu, nhưng tranh cãi nhanh chóng nổ ra khi người xem nhận ra bối cảnh là bên trong một chiếc taxi Nhật Bản.

Nhật Bản nổi tiếng với những quy tắc ứng xử nghiêm ngặt trên phương tiện giao thông công cộng và xe thương mại. Trong bối cảnh đó, việc đặt chân mang giày lên ghế taxi đã bị một số người chỉ trích là hành vi thiếu tôn trọng. Kết quả là thông tin Jeon Somi gác nguyên đôi giày lên ghế taxi nhanh chóng làm bùng nổ mạng xã hội, thậm chí đứng đầu cổng thông tin Naver trong ngày 27/1. Điều này kéo theo vô số bình luận gay gắt nhắm vào nữ ca sĩ sinh năm 2001 như: "Điều này vượt quá giới hạn rồi", "Không nên xem nhẹ phép lịch sự nơi công cộng", "Là một ngôi sao toàn cầu, cô nên cẩn thận hơn"...

Truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh rằng taxi không phải là không gian riêng tư mà là môi trường thương mại chung, cho rằng phép lịch sự cơ bản cần được duy trì bất kể phong cách cá nhân. Một số người khán giả lưu ý rằng hành vi này có thể gây khó chịu ngay cả ở Hàn Quốc, và có thể bị coi là vấn đề nghiêm trọng hơn ở Nhật Bản, nơi các chuẩn mực xã hội về sự sạch sẽ và tôn trọng đặc biệt mạnh mẽ.

Mặt khác, cũng có một làn sóng bênh vực "bông hồng lai". Những người ủng hộ lập luận rằng việc đánh giá Jeon Somi qua 1 bức ảnh là quá khắt khe. Rất có thể chiếc xe đó có thể là xe cá nhân được thuê, hoặc một phần của bối cảnh quay phim. Họ cũng cho rằng Jeon Somi không cố ý thiếu tôn trọng không gian chung, cô chỉ tạo dáng phù hợp với phong cách thời trang đang diện.

Hiện tại, cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn trên các trong mạng Hàn Quốc. Với tầm ảnh hưởng toàn cầu, các ngôi sao Kpop có thể bị săm soi và gây tranh cãi từ những cử chỉ nhỏ nhất. Cuộc thảo luận đã phát triển thành một cuộc đối thoại rộng hơn về ranh giới giữa biểu hiện nghệ thuật, tự do cá nhân và phép tắc ứng xử nơi công cộng.

Jeon Somi có tên đầy đủ là Ennik Somi Douma, sinh ngày 09/03/2001. Cô là "bông hồng lai" đắt giá và là một trong những nữ nghệ sĩ solo thành công nhất Kpop hiện nay. Mang trong mình ba dòng máu Canada, Hà Lan và Hàn Quốc, Jeon Somi sở hữu vẻ đẹp sắc sảo như búp bê, chiều cao ấn tượng cùng nguồn năng lượng "tươi không cần tưới", luôn nổi bật ở mọi góc độ

Sự nghiệp của Jeon Somi là một hành trình đầy nỗ lực và bản lĩnh: từ việc hụt suất debut cùng TWICE đến khi bước lên đỉnh vinh quang với vị trí "Center quốc dân" trong chương trình Produce 101. Bước ra từ chương trình, cô bùng nổ cùng nhóm nhạc dự án I.O.I.

Sau khi rời JYP Entertainment để gia nhập The Black Label dưới sự nhào nặn của "phù thủy âm nhạc" Teddy, Jeon Somi đã thực sự tìm thấy bản sắc riêng. Cô liên tục khuấy đảo các bảng xếp hạng với những bản hit mang đậm dấu ấn cá nhân như Dumb Dumb hay Fast Forward – ca khúc đã làm sống lại trào lưu nhảy Tecktonik trên toàn cầu. Đến năm 2026, Jeon Somi không chỉ là một ca sĩ solo hàng đầu mà còn là biểu tượng thời trang và gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng xa xỉ như Prada và Lacoste.

Jeon Somi sinh trưởng trong một gia đình đa văn hóa đầy thú vị với người cha là nam diễn viên Matthew Douma – người luôn ủng hộ hết mình cho đam mê của con gái. Cô nổi tiếng với cá tính hướng ngoại, được mệnh danh là "thánh ngoại giao" của Kpop khi sở hữu hội bạn thân quyền lực trải dài từ các thành viên BLACKPINK đến TWICE hay các nghệ sĩ quốc tế. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài tiểu thư, Jeon Somi còn là một võ sĩ Taekwondo tứ đẳng với tinh thần kỷ luật và ý chí mạnh mẽ.

