Thời gian gần đây, Công Vinh - Thuỷ Tiên liên tục bị gọi tên trong những đồn đoán xoay quanh đời sống hôn nhân. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc cặp đôi ít xuất hiện cùng nhau như trước, mạng xã hội cũng không còn cập nhật thường xuyên cuộc sống đờithường khiến một bộ phận cư dân mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ của hai người sau nhiều năm kết hôn.

Giữa lúc tin đồn lan rộng, mới đây một người bạn thân thiết đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ vợ chồng Công Vinh ngoài đời thường. Trong clip, Công Vinh lái xe sang đưa Thuỷ Tiên đi chơi, đồng thời thể hiện sự quan tâm khi chủ động giúp vợ mở cốp xe lấy túi xách. Cả hai xuất hiện với trang phục giản dị, thái độ thoải mái, liên tục trò chuyện và cười đùa, tạo cảm giác rất tự nhiên, gần gũi. Thuỷ Tiên trông xinh xắn, slay hậu nghi vấn ở ẩn để sửa mũi.

Thuỷ Tiên và chồng đi xe sang gặp gỡ bạn bè, Công Vinh chủ động lấy túi giúp vợ (Ảnh: @phuongthao)

Đáng chú ý, khi người bạn nhắc đến những tin đồn xoay quanh hôn nhân, Công Vinh và Thuỷ Tiên chỉ bật cười ngại ngùng, không phản ứng gay gắt hay lên tiếng giải thích. Cặp đôi tỏ ra khá dè dặt, hạn chế nhắc sâu đến câu chuyện đang được bàn tán trên mạng xã hội.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả cho rằng những cử chỉ nhỏ như ánh mắt, cách trò chuyện hay hành động quan tâm đời thường phần nào cho thấy mối quan hệ giữa Công Vinh và Thuỷ Tiên vẫn giữ được sự gắn bó, thay vì căng thẳng như lời đồn.

Cả hai thoải mái trò chuyện vui vẻ, tình tứ (Ảnh: @phuongthao)

Khi được bạn bè nhắc đến những đồn đoán, cả hai cười ngại ngùng (Ảnh: @phuongthao)

Ngoại hình Công Vinh trông bảnh bao hơn so với loạt ảnh gây xôn xao trước đó (Ảnh: @phuongthao)

Công Vinh - Thuỷ Tiên từng là một trong những cặp đôi được quan tâm nhất Vbiz. Từ mối tình kín tiếng ban đầu, cả hai dần công khai và tiến tới hôn nhân vào năm 2014. Suốt nhiều năm chung sống, họ trải qua không ít sóng gió, từ áp lực dư luận đến những tranh cãi liên quan đến đời sống cá nhân. Dù vậy, cả hai thường chọn cách giữ im lặng, ít lên tiếng phân trần, tập trung cho gia đình và con gái.

Hiện tại, cặp đôi đang sinh sống trong căn biệt thự rộng rãi ở Quận 7 (TP.HCM) cùng con gái. Cả hai lựa chọn lối sống bình yên, tránh xa ồn ào và thị phi. Trong 5 năm qua, số lượng sản phẩm mới, lần lộ diện trước công chúng hay bài quảng cáo trên trang cá nhân của Thuỷ Tiên giảm đi đáng kể.

Trong thời gian ở ẩn cả hai từng dính tin đồn ly hôn. Liên quan đến vấn đề này, Công Vinh đáp trả: "Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng cho cặp đôi 1 tràng rất lâu, 2 vợ chồng ngơ ngác chả hiểu là ý gì, riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Té ra ông bà đọc trên mạng nên sinh nghi 2 vợ chồng ly dị, quá khổ ạ".