Dương Domic bị chê vô duyên

Dương Domic là một trong những cái tên liên tục gây chú ý trong thời gian gần đây, chủ yếu xoay quanh đời sống tình cảm cá nhân. Chưa kịp lắng xuống, nam ca sĩ tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị cho là có thái độ thiếu tinh tế trong đêm trao giải chung kết Anh Trai Say Hi mùa 2.

Cụ thể, cư dân mạng đã soi ra khoảnh khắc Dương Domic chóp chép nhai kẹo cao su khi bước lên sân khấu trao giải The Best Hit. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều khán giả cho rằng việc nhai kẹo cao su trong một khoảnh khắc mang tính trang trọng là hành động kém duyên, thiếu sự tôn trọng đối với người nhận giải, khách mời cũng như toàn bộ chương trình. Không ít ý kiến nhận xét nam ca sĩ có biểu hiện EQ thấp, thái độ "ngông nghênh", thiếu chừng mực, đặc biệt khi Dương Domic là gương mặt trẻ, mới chỉ được công chúng chú ý trong thời gian ngắn.

Dương Domic gây tranh cãi tại lễ trao giải

Bên cạnh đó, Dương Domic cùng Team Tiểu Học còn bị chỉ trích khi phần trao giải bị cho là dài dòng, thiếu tiết chế và có phần ề à không cần thiết. Nhiều khán giả nhận xét thay vì tập trung tôn vinh người chiến thắng, nhóm lại lồng ghép quá nhiều chi tiết mang tính "flex", khiến tiết tấu chương trình bị chậm lại và làm mất thời lượng dành cho các phần quan trọng khác.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Dương Domic đã lên tiếng giải thích cho nam ca sĩ. Theo chia sẻ, trước đó anh vừa hoàn thành lịch diễn và buổi fansign với người hâm mộ, sau đó phải di chuyển gấp nên không kịp chuẩn bị chỉn chu về hình ảnh và thể trạng. Việc nhai kẹo cao su trên sân khấu được lý giải là để tránh tụt đường huyết. Bên cạnh đó, Dương Domic cũng rất muốn đến chung vui cùng bạn bè, đồng nghiệp, nên có thể vì vội vàng mà thiếu tinh tế trong cách ứng xử.

Loạt ý kiến trái chiều về hành động của Dương Domic

Dẫu vậy, chính fan cũng thừa nhận đây là điều nam ca sĩ cần nhìn nhận và rút kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân hơn, đồng thời mong khán giả có thể nhẹ nhàng thông cảm và bỏ qua lần này, coi đây như một bài học để Dương Domic thể hiện hình ảnh chín chắn hơn trong các sự kiện tiếp theo.

Sau lùm xùm hẹn hò với Linh Ka, tên tuổi của Dương Domic đã ít nhiều bị ảnh hưởng, hình ảnh của nam ca sĩ trong mắt công chúng trở nên nhạy cảm hơn. Một bộ phận người hâm mộ từng rất đông đảo trước đây, đã quay lưng, bày tỏ sự thất vọng hoặc giảm sự ủng hộ với nam ca sĩ.