Nữ ca sĩ qua đời đột ngột ở tuổi 26, nhìn lại những khoảnh khắc xinh đẹp lúc sinh thời mà xót xa

Sáng 8/4, tờ TVReport đưa tin, nữ ca sĩ kiêm YouTuber Nhật Bản Zepa (thành viên nhóm nhạc Pastel Honey) vừa đột ngột qua đời ở tuổi 26. Gia đình của Zepa mới đây đã chia sẻ tin buồn thông qua tài khoản mạng xã hội X của nữ ca sĩ: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Zepa vừa qua đời đột ngột. Chúng tôi xin lỗi vì phải công bố 1 tin tức đau lòng như thế này”.

Nguồn tin cho biết thêm, tang lễ của Zepa đã được tổ chức riêng tư có sự tham dự của những người thân yêu trong gia đình. Tính tới thời điểm hiện tại, nguyên nhân dẫn tới cái chết của thành viên nhóm Pastel Honey vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.

Nữ ca sĩ Zepa ra đi mãi mãi ở độ tuổi còn rất trẻ. Ảnh: Kbizoom

Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng tỏ ra vô cùng bàng hoàng trước thông tin Zepa qua đời đột ngột ở tuổi 26, bởi lẽ gần đây, người đẹp vẫn có những hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Nhìn những hình ảnh xinh đẹp lúc sinh thời của nữ idol trẻ, người hâm mộ không khỏi lặng người xót xa.

Cosplayer Minet - 1 trong những người bạn thân nhất của Zepa đã vô cùng sững sờ khi nhận được tin dữ: “Tôi đã lao đi gặp mẹ của Zepa sau khi nhận được tin nhắn từ bác ấy. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi tới giờ vẫn chưa thể tin được. Zepa từng nói với tôi ‘Cậu là người bạn thân duy nhất của tớ’, và tôi cũng cảm thấy như vậy. Zepa là 1 người bạn vô cùng quý giá đối với tôi. Tôi từng luôn cầu chúc cho cậu ấy được hạnh phúc. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẵn sàng chạy đến bên cậu ấy ngay lập tức. Vậy tại sao lần này cậu ấy lại không nói cho tôi biết mọi chuyện? Dù có thế nào thì tôi cũng sẽ chờ cho đến ngày có thể được gặp lại cậu ấy”.

Nhiều đồng nghiệp khác như Tamurakae, Morgen,... cũng đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc và đăng tải những dòng thông điệp tưởng nhớ nữ thần tượng đoản mệnh.

Cái chết đột ngột của Zepa đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ và đồng nghiệp. Ảnh: X

Zepa sinh tháng 12/1999, và cô đã trút hơi thở cuối cùng khi chỉ mới hơn 26 tuổi. Người đẹp mang trong mình 2 dòng máu Nhật - Hàn, bắt đầu sự nghiệp với tư cách YouTuber và nhanh chóng trở nên nổi tiếng sau khi ra mắt kênh YouTube riêng hồi tháng 4/2022. Chỉ trong vòng 6 tháng, kênh này đã vượt mốc 150.000 người đăng ký, chứng minh khả năng hút fan đáng kinh ngạc của mỹ nhân gen Z. Zepa nhanh chóng được biết đến rộng rãi và nhận về sự ủng hộ nồng nhiệt từ công chúng xuất phát từ tính cách thẳng thắn, gần gũi cùng thái độ thân thiện, luôn sẵn sàng, nhiệt tình giao lưu trực tiếp với người hâm mộ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 12/2024, Zepa tập trung hoạt động trong nhóm nhạc mang tên Pastel Honey. Sau đó, người đẹp đã quay trở lại YouTube và tiếp tục công việc sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội này.

Tới tháng 3/2026, Zepa còn trình làng thêm 1 kênh YouTube nữa, đánh dấu hành trình mới trong sự nghiệp. Ngoài ra, cô cũng là thành viên của nhóm YouTuber E-E.

Zepa hoạt động với tư cách ca sĩ kiêm YouTuber, gặt hái được vô số thành công ở tuổi đời còn rất trẻ. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom