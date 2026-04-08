Thêm biến mới: Show Trung Quốc Trang Pháp đang thi hủy chiếu khẩn lần 2, khán giả phẫn nộ đòi gửi đơn khiếu nại và hoàn tiền khắp nơi

Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đang có sự trở lại đầy bất ổn. Vào ngày 7/4, gần 1 tiếng trước giờ live chính thức, ekip đã bất ngờ thông báo khẩn phải hủy bỏ lịch livestream tiểu khảo tập luyện trước Công 1 của 33 Chị Đẹp. Theo phía Đạp Gió bản Trung Quốc, bản phát hậu trường có biên tập chỉnh sửa sẽ được phát hành bù vào ngày hôm sau.

Đây là lần thứ 2 mà ekip Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng thay đổi lịch chiếu gấp chỉ trong chưa đầy 1 tuần. Trước đó, vào ngày 5/4, chương trình cũng đã khẩn cấp đổi lịch từ phát sóng trực tiếp quá trình chọn đội của các Chị Đẹp trên MXH, thành bản ghi hình sẵn để chiếu bù vào ngày 6/4 trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Lý do được đưa ra vô cùng khó hiểu là "liên quan đến tiết Thanh Minh". Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc tìm hiểu được, các Chị Đẹp đình công, phản ứng gay gắt với việc livestream cường độ cao liên tục của show, khiến họ không có thời gian nghỉ ngơi. Do đó, phía Đạp Gió phải thay đổi kế hoạch phát sóng vào phút chót.

Việc Đạp Gió 2026 liên tục hủy livestream ngay sát giờ chiếu khiến khán giả tức giận, phẫn nộ, chỉ trích chương trình lừa dối người tiêu dùng. Trước khi Đạp Gió 2026 lên sóng, đội ngũ sản xuất đã hứa hẹn "phát sóng trực tiếp từ hậu trường, vòng loại cho đến 7 sân khấu công diễn" và yêu cầu khán giả phải nạp tiền mua/nâng cấp tài khoản VIP để xem show. Tuy nhiên, đến ngày phát sóng chính thức, Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng lại 2 lần lật kèo, thậm chí không xin lỗi hay đưa ra phương án bồi thường hợp lý cho những lần hủy bỏ livestream không rõ lý do, dù việc này đã gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người tiêu dùng. Chưa kể, bản chiếu bù thay thế sau đó còn có chất lượng kém, kéo dài 4-5 tiếng đồng hồ không chỉnh sửa, không phụ đề với hình ảnh rung lắc và âm thanh hỗn loạn giống như một đoạn phim quay bằng điện thoại hơn là máy quay chuyên nghiệp.

Theo tờ Sohu, tài khoản Weibo chính thức của nhà tài trợ chương trình năm nay - Du Xiaoman cũng như Đạp Gió 2026 đang nhận về vô số lời chỉ trích nặng nề. Khán giả Trung Quốc cho biết họ sẽ nộp đơn khiếu nại hành vi lừa dối người tiêu dùng của show lên cơ quan chức năng. Đồng thời yêu cầu Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng trả lại tiền, đưa ra phương án đền bù hợp lý cho khách hàng đã nạp tài khoản VIP xem livestream đang bị ảnh hưởng. Hiện, đội ngũ sản xuất Đạp Gió 2026 vẫn chưa lên tiếng về vụ lùm xùm này.

Tuy nhiên, nếu bị khiếu nại diện rộng lên cơ quan quản lý văn hóa vì hành vi lừa đảo khán giả, chương trình đối mặt với nguy cơ bị xử phạt nặng, thậm chí dừng chiếu. Năm 2021, show Thanh Xuân Có Bạn 3 từng bị Tổng Cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc yêu cầu dừng chiếu ngay thềm chung kết vì bị dân mạng báo cáo sai phạm quá nhiều. Sau đó, chương trình này cũng biến mất khỏi bản đồ show tại xứ tỷ dân.

Năm nay, Đạp Gió bản Trung Quốc quyết định thay đổi format khi livestream phát sóng toàn bộ quá trình chuẩn bị, chọn đội, luyện tập cũng như 7 sân khấu công diễn. Ekip cam kết nghệ sĩ diễn live hoàn toàn, không được chỉnh sửa giọng hát hay có sự cắt ghép hậu kỳ như những năm trước. Những tưởng điều này sẽ giúp chương trình hot hơn, nào ngờ Đạp Gió mùa 7 bị chê dữ dội vì lộ vô số điểm bất cập.

Ngay từ buổi livestream gặp mặt ngày 2/4, chương trình đã bị chê lê thê, rối loạn và ồn ào hơn một cái chợ. Với đội hình lên tới 33 nghệ sĩ cùng người đi cùng, khách mời và dàn MC khiến việc điều phối trở nên khó khăn. Không chỉ vậy, sau vòng đấu solo vào ngày 3-4/4 vừa qua, phía Đạp Gió còn vướng lùm xùm nghi vấn dàn xếp kết quả thắng thua, ưu ái quá đà cho 1 số Chị Đẹp như Ôn Tranh Vanh, Hám Tử Thanh hay Lý Tiểu Nhiễm.

Tại mùa 7 Đạp Gió, Trang Pháp đang là đại diện Việt Nam tham gia. Sau vòng đấu solo, nữ ca sĩ 8X xếp hạng 20. Với màn ra mắt show Trung Quốc đầy ấn tượng khi múa cột, nhào lộn, đánh piano và hát bằng 4 thứ tiếng, Trang Pháp được tin tưởng chọn làm đội trưởng cho vòng Công diễn 1.

Giang Ngữ Thần và Vivi Na là đồng đội của Trang Pháp ở vòng thi tới. Họ sẽ biểu diễn ca khúc Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại của ca sĩ Thái Y Lâm - đây là một bản nhạc dance có độ phổ biến rộng rãi tại thị trường Trung Quốc. Dù vậy, Trang Pháp được cho biết sẽ đối mặt với bài toán khó ở vòng Công diễn 1 khi phải gánh 2 “quả tạ”: một người vốn đã bị cho vào diện loại trừ ở vòng solo, một người thì kỹ năng yếu kém.

