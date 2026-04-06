Biến căng tại show Trung Quốc Trang Pháp đang thi: Hàng loạt Chị Đẹp đình công bỏ ghi hình, ekip phải hoãn chiếu gấp

Show âm nhạc ăn khách bậc nhất Trung Quốc Đạp Gió (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đã chính thức trở lại vào đầu tháng 4. Trang Pháp đang là đại diện Việt Nam tham gia chương trình. Theo tờ Sohu, mới lên sóng được 2 tập, Đạp Gió đã dính phải vô số lùm xùm về nội dung, thể thức thi đấu.

Đáng chú ý, vào ngày 5/4, ekip Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đã gây xôn xao khi bất ngờ đăng bài thông báo đổi lịch phát sóng trực tiếp hậu trường chọn đội, tập luyện của các Chị Đẹp trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Lý do được đưa ra vô cùng khó hiểu là "liên quan đến tiết Thanh Minh". Do đó, Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng phải ngừng buổi chiếu livestream trực tiếp và sẽ chuyển sang phát bản ghi hình có hậu kỳ bù vào ngày hôm sau (6/4).

Việc ekip Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng dời buổi livestream trực tiếp đột ngột gây bàn tán xôn xao, khiến fan lo lắng và đặt nghi vấn chương trình xảy ra "biến căng" nên vừa phải đổi lịch chiếu lẫn format giữa chừng. Sau đó, tờ 163 tìm hiểu được quả thật đã xảy ra vấn đề giữa nghệ sĩ và chương trình trong quá trình ghi hình. Theo đó, rất nhiều Chị Đẹp đã phản ứng gay gắt với việc livestream cường độ cao liên tục của show, khiến họ không có thời gian nghỉ ngơi.

Theo nhiều nguồn tin, vào ngày 4/4, phần ghi hình reality show đã kéo dài từ chiều đến tận 4h sáng, khiến nhiều nữ nghệ sĩ kiệt sức nghiêm trọng. Tuy nhiên, sang đến ngày 5/4, ekip Đạp Gió vẫn tiếp tục yêu cầu các Chị Đẹp phối hợp livestream nên dẫn đến sự bất mãn lớn. Không ít sao nữ đã đình công, quyết liệt từ chối ghi hình cường độ cao liên tục để bảo vệ quyền lợi sức khỏe của mình. Do có quá nhiều nữ nghệ sĩ và ekip phản ứng gắt đòi bỏ về, phía Đạp Gió đã phải thay đổi kế hoạch phát sóng vào phút chót.

Năm nay, Đạp Gió bản Trung Quốc quyết định thay đổi format khi livestream phát sóng toàn bộ quá trình chuẩn bị, chọn đội, luyện tập cũng như 7 sân khấu công diễn. Ekip cam kết nghệ sĩ diễn live hoàn toàn, không được chỉnh sửa giọng hát hay có sự cắt ghép hậu kỳ như những năm trước. Những tưởng điều này sẽ giúp chương trình hot hơn, nào ngờ Đạp Gió mùa 7 bị chê dữ dội vì lộ vô số điểm bất cập.

Ngay từ buổi livestream gặp mặt ngày 2/4, chương trình đã bị chê lê thê, rối loạn và ồn ào hơn một cái chợ. Với đội hình lên tới 33 nghệ sĩ cùng người đi cùng, khách mời và dàn MC khiến việc điều phối trở nên khó khăn. Không chỉ vậy, sau vòng đấu solo vào ngày 3-4/4 vừa qua, phía Đạp Gió còn vướng lùm xùm nghi vấn dàn xếp kết quả thắng thua, ưu ái quá đà cho 1 số Chị Đẹp như Ôn Tranh Vanh, Hám Tử Thanh hay Lý Tiểu Nhiễm.

Nguồn: Sina, 163