Mỹ nhân khiến Lưu Diệc Phi cũng bị lấn át ánh hào quang, nay chuyển mình ngoạn mục kiếm một lúc 727 tỷ đồng

Từng là “bạch nguyệt quang” vạn người mê của làng giải trí Hoa ngữ, khiến Lưu Diệc Phi cũng bị lấn át ánh hào quang, Đổng Khiết trở thành “trà xanh” độc địa trong mắt công chúng vì bê bối đời tư. Cứ ngỡ nữ diễn viên này sẽ mãi chẳng thể ngóc đầu lên nổi trong Cbiz thì chẳng ai ngờ được giờ đây, cô lại có cú lội ngược dòng ngoạn mục, trở thành “nữ chiến thần livestream” và tạo ra một "cơn địa chấn" trong ngành thương mại điện tử xứ Trung.

Đổng Khiết từng là nàng "Ngọc nữ" hàng đầu showbiz, là nữ thần thời thơ ấu trong lòng đông đảo khán giả với vẻ đẹp thuần khiết tựa đóa hoa bách hợp. Đặc biệt, vai diễn Lãnh Thanh Thu do cô thể hiện trong Kim Phấn Thế Gia đến nay vẫn được ca ngợi "vĩnh viễn là thần" trong dòng phim về thời dân quốc.

Năm 2008, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, mỹ nhân Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài quyết định về chung nhà với nam diễn viên Phan Việt Minh. Họ nhanh chóng đón quý tử đầu lòng Đỉnh Đỉnh vào năm 2009 và được coi là cặp vợ chồng kiểu mẫu của showbiz Hoa ngữ lúc bấy giờ. Ai dè, đến năm 2012, Đổng Khiết - Phan Việt Minh bất ngờ tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Khi đó, Đổng Khiết tố Phan Việt Minh là kẻ mê cờ bạc, có hành vi bạo lực, biến anh thành kẻ "tội đồ" trong mắt công chúng, suýt thì “bay” luôn sự nghiệp. Đến khi Trác Vỹ tung hình ảnh Đổng Khiết và nam diễn viên Vương Đại Trị ôm hôn nồng nhiệt tại khu nghỉ dưỡng Tam Á khi mà tài tử họ Vương vẫn chưa ly hôn vợ, hình tượng "ngọc nữ" của Đổng Khiết mới hoàn toàn bị sụp đổ.

Lúc này, netizen mới vỡ lẽ Đổng Khiết chẳng những ngoại tình mà còn "vừa ăn cắp vừa la làng", vu oan cho chồng cũ. Từ "bạch nguyệt quang" quốc dân, Đổng Khiết lắc mình thành "trà xanh", "kẻ phá hoại gia đình", "người đàn bà bị ghét nhất Cbiz"...

Sau scandal, Đổng Khiết như rơi xuống đáy sâu của vực thẳm, sự nghiệp tan nát, danh tiếng bao năm gây dựng tan như bong bóng xà phòng. Cô bị tẩy chay trên mọi mặt trận, phải chật vật mãi mới quay lại được với màn ảnh nhờ sự giúp đỡ của người bạn thân thiết Triệu Vy (khi ấy vẫn chưa "ngã ngựa") nhưng vẫn không được công chúng đón nhận, tha thứ.

Sự nghiệp của Đổng Khiết bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc khi cô bắt đầu chia sẻ những video đời thường trên ứng dụng Xiaohongshu. Không có filter hay kịch bản cầu kỳ, nữ diễn viên Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài thu hút sự chú ý của công chúng với sự chân thật, bình dị. Trang QQ cho biết, Đổng Khiết đã vô cùng nhanh nhạy khi nắm bắt được thị hiếu của khán giả. Cô bắt đầu bước chân vào đường đua bán hàng livestream và tạo nên kỳ tích ở đây.

Những phiên livestream của Đổng Khiết tĩnh lặng đến kỳ lạ, không có những tiếng reo hò chốt đơn và những con số giảm giá nhảy múa điên cuồng. Cô vô cùng điềm tĩnh, thanh tao khi giới thiệu về sản phẩm, thậm chí còn nhắc nhở khán giả: “Các bạn cứ xem cho kỹ, từng vội vã chốt đơn”. Thế nhưng điều này lại khiến cô mang về doanh thu cực khủng, lên tới 190 triệu NDT (727 tỷ đồng) cho 1 phiên livestream. Hiện tại, nữ diễn viên được các nhãn hiệu đình đám tin tưởng, “chọn mặt gửi vàng”, dễ dàng kiếm được hơn 100 triệu NDT/năm (382,7 tỷ đồng) dù mỗi tháng chỉ tham gia đúng 1 phiên live.

Nhìn vào Đổng Khiết bây giờ, không ít người cảm thán rằng, “bạch nguyệt quang” thuở trước đã mất 10 năm để làm lại từ đầu sau khi vấp ngã. Dĩ nhiên, những sai lầm trong quá khứ của Đổng Khiết là điều không ai có thể bào chữa được nhưng cô đã vượt qua được tất cả, một lần nữa tự vực dậy trong showbiz thị phi.