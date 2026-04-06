Song Joong Ki lộ diện giữa lúc hot lại chuyện ly hôn Song Hye Kyo, thái độ gây chú ý

Trong hơn 2 tuần trở lại đây, vụ ly hôn của Song Hye Kyo - Song Joong Ki bất ngờ chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội châu Á trở lại sau khi nhiều trang báo như Koreaboo, 163,... thi nhau “mổ xẻ”, phân tích nguyên nhân thực sự khiến cặp đôi 1 thời tan vỡ.
Tới sáng 6/4, Song Joong Ki đã chính thức lộ diện ngay giữa thời điểm “dầu sôi lửa bỏng”. Trên trang cá nhân, nhóm nhạc thần tượng nhà HYBE - Santos Bravos vừa chia sẻ bức hình mới trong lần các thành viên gặp gỡ, giao lưu cùng tài tử họ Song kèm dòng chú thích: “Thật cảm kích vì chúng tôi đã được gặp gỡ tiền bối Song Joong Ki ngoài đời thật như thế này”.
Trước ống kính, Song Joong Ki cười rạng rỡ, lộ rõ tâm thế thoải mái, và nam diễn viên đình đám cũng ghi điểm nhờ thái độ thân thiện với các hậu bối idol 10X.
Màn lộ diện của Song Joong Ki đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ netizen trong bối cảnh vụ ly hôn ồn ào của cặp đôi 1 thời Song Song bỗng gây bàn tán trở lại trên nhiều diễn đàn trực tuyến trong khoảng hơn 2 tuần trở lại đây.
Đầu tiên, vào hôm 19/3, tờ Koreaboo bỗng “nổ phát súng” mở màn khi đăng tải bài báo công bố nguyên nhân Song Hye Kyo - Song Joong Ki ly hôn dựa theo lời kể từ 1 người phụ nữ là bạn thân với bố tài tử họ Song.
Theo nguồn tin, con gái của người phụ nữ nói trên đã đăng tải 1 bài viết đáng chú ý trên diễn đàn mạng xã hội Threads có nội dung như sau: “Mẹ tôi và bố Song Joong Ki là bạn thân. Mẹ tôi đã dự đám cưới Song Joong Ki, nhưng bà không thể chụp ảnh vì quy định cấm dùng điện thoại trong hôn lễ đó. Mẹ tôi cho biết 1 trong những lý do quan trọng khiến Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn là bố Song Joong Ki cho rằng Song Hye Kyo chưa đủ vâng lời. Song Hye Kyo vốn yêu thích tự do, trong khi Song Joong Ki lại rất nghe lời bố mình, vì thế giữa Song Song đã xảy ra nhiều xung đột dẫn tới tan vỡ trong hôn nhân”.
Và chỉ sau đó ít ngày, tờ 163 tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” với việc đăng tải bài viết phân tích màn chia tay của Song Song dưới 1 góc nhìn khác. Ký giả 163 cho hay, Song Hye Kyo - Song Joong Ki tan vỡ xuất phát từ sự khác biệt quá lớn trong quan điểm sinh con.
Theo 163, Song Joong Ki lớn lên trong gia đình đậm chất truyền thống, rất coi trọng việc con cái đủ đầy. Vậy nên sau khi kết hôn, anh muốn nhanh chóng có con và cho rằng 1 gia đình hoàn chỉnh, “có nếp có tẻ” mới là điểm cuối của hạnh phúc.
Còn Song Hye Kyo lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Bố mẹ nữ diễn viên ly hôn khi cô mới 8 tuổi. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới Song Hye Kyo, khiến cô thiếu cảm giác an toàn trong hôn nhân. Theo quan điểm của người đẹp Hậu Duệ Mặt Trời, cần củng cố tình cảm vợ chồng thật bền chắc rồi mới tính đến chuyện sinh con. Hơn nữa, sau thành công của bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, sao nữ họ Song không muốn bị gián đoạn sự nghiệp đang trên đà thăng tiến bởi việc mang thai, sinh con.
Tới nay, cả Song Hye Kyo lẫn Song Joong Ki đều chưa có động thái phản hồi về những nội dung gây bàn tán xuất hiện trong các bài báo do trang Koreaboo và 163 đăng tải.
Nguồn: X, Naver