Báo động tình trạng của "tướng quân kem nền" Trương Lăng Hách: Mệt mỏi, cúi gằm mặt trong lần đầu lộ diện

Thời gian qua, Trương Lăng Hách điêu đứng vì vai diễn gây tranh cãi lớn trong bộ phim Trục Ngọc. Hình ảnh tướng quân ra trận với bộ dạng to son trát phấn, điệu đà quá lố khiến anh gặp rắc rối với cơ quan quản lý văn hóa. Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã phải tổ chức hội nghị khẩn vì vụ ồn ào liên quan đến vai diễn của Trương Lăng Hách, đồng thời ban hành 1 lệnh hạn chế ngầm dành cho nam diễn viên gen Z. Theo đó, các phim mà Trương Lăng Hách tham gia, đặc biệt là phim cổ trang, sẽ bị xét duyệt rất kỹ khi xin cấp phép lên sóng để tránh tranh cãi lặp lại một lần nữa. Lệnh hạn chế này là đòn giáng nặng vào sự nghiệp đang lên, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng nhận phim mới của Trương Lăng Hách.

Giữa sóng gió sự nghiệp, vào ngày 6/4, Trương Lăng Hách đã lần đầu công khai xuất hiện trước truyền thông và công chúng. Anh đã được trông thấy đi tàu cao tốc đến địa điểm ghi hình chương trình Bắt Đầu Suy Luận Thôi. Theo ghi nhận tại ga tàu, Trương Lăng Hách xuất hiện với bộ dạng rất phờ phạc, bước đi uể oải và cúi gằm mặt. Anh đeo khẩu trang, để tóc mái dài che kín mặt, nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ sự mệt mỏi.

Trương Lăng Hách lộ diện với dáng vẻ mệt mỏi, cúi gằm mặt khi nhìn thấy ống kính máy quay. Nguồn: Weibo.

Đám đông fan cuồng đeo bám, rượt đuổi Trương Lăng Hách ở ga tàu. Nguồn: Weibo

Tinh thần của Trương Lăng Hách dường như bị ảnh hưởng tiêu cực rất nhiều từ việc bị phê bình, mỉa mai trên mạng xã hội và truyền thông vì vai diễn "tướng quân kem nền". Không chỉ vậy, anh còn bị fan cuồng đẹp bám, chỉa máy quay quấy rối ngay tại ga tàu. Điều này khiến người hâm mộ tỏ ra bức xúc cho rằng sasaeng fan nên để cho Trương Lăng Hách yên trong giai đoạn sóng gió bủa vây này.

Trương Lăng Hách xuất hiện với bộ dạng rất phờ phạc, bước đi uể oải. Tinh thần của anh được cho là bị ảnh hưởng tiêu cực rất nhiều từ việc bị phê bình, mỉa mai trên mạng xã hội và truyền thông vì vai diễn "tướng quân kem nền". Ảnh: Weibo.

Thời gian qua, ồn ào xoay quanh tạo hình của Trương Lăng Hách trong phim cổ trang Trục Ngọc lan rộng khắp MXH châu Á. Hình ảnh tướng quân ra trận với lớp trang điểm đậm, son môi đỏ, kẻ mắt, đánh nền trắng bóc, tóc tai chải chuốt cắm lông chim trĩ kèm thêm hiệu ứng cà filter mịn da của anh, bị chỉ trích chế giễu dữ dội. Từ đó, công chúng khắp nơi, mỉa mai Trương Lăng Hách là "tướng quân kem nền", "6h đánh trận, 4h đã dậy make-up", "Có thể vỡ trận, chứ Trương Lăng Hách quyết không vỡ nền".

Tranh cãi về hình ảnh "tướng quân kem nền" khiến Trương Lăng Hách điêu đứng. Ảnh: Sina.

Sau đó, Trương Lăng Hách đã bị hàng loạt báo lớn như Hoàn Cầu Thời báo, Tân Hoa Xã, Thông Tấn Xã Trung Quốc, Quân Chính Bình, Công nghiệp Quốc Phòng Trung Quốc, Nhân Dân Nhật Báo... phê phán, gọi anh là nỗi xấu hổ khi có vai diễn gây tác động tiêu cực đến ngành phim ảnh, hóa thân thành tướng quân nhưng tô son trát phấn quá lố, làm mất đi vẻ nam tính, can trường vốn có của đấng nam nhi trên chiến trường.

Sau khi Trương Lăng Hách bị gần chục kênh truyền thông thuộc quản lý của Ban Tuyên Giáo Trung ương Trung Quốc, Thông tấn xã Trung Quốc, Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc... bêu tên, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã xóa, chỉnh sửa toàn bộ bài đăng khen ngợi nam diễn viên sinh năm 1997 trên tài khoản MXH Weibo của mình. Động thái "quay xe" cực gắt của CCTV và việc hàng loạt báo lớn đanh thép phê bình, được xem là tín hiệu bất lợi cho sự nghiệp của Trương Lăng Hách.

Gần chục báo lớn Trung Quốc lên bài phê phán Trương Lăng Hách, đài trung ương CCTV cũng "quay xe" xóa/chỉnh sửa các bài khen ngợi nam diễn viên. Đây bị nghi vấn là động thái phát tín hiệu của các đơn vị lớn về việc Trương Lăng Hách sắp bị hạn chế hoạt động. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu