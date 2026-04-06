Có mỹ nhân vừa hoá công chúa Jasmine, vẻ ngoài như "xé truyện bước ra" bởi quá xinh đẹp

Ngày 5/4, tờ Kbizoom đưa tin Lee Sung Kyung vừa tham gia chương trình The Seasons - Sung Si Kyung’s Ear-Pleasing Boyfriend trên kênh KBS2. Trong show, MC Sung Si Kyung đã gọi mỹ nhân sinh năm 1990 là "búp bê sống ngoài đời thực", đồng thời cho phát hình ảnh Lee Sung Kyung trong tạo hình công chúa Jasmine xinh đẹp, sexy viral khắp MXH của cô.

Trước câu hỏi của MC Sung Si Kyung rằng bản thân có cảm thấy áp lực khi phải mặc trang phục hở bạo lúc đóng vai công chúa Jasmine trong vở nhạc kịch Aladdin hay không, Lee Sung Kyung đã hài hước đáp: "Thật ra tôi đã có vòng eo săn chắc và cơ bụng hơn 10 năm rồi". Câu trả lời này cho thấy Lee Sung Kyung rất tự tin vào hình thể, nhan sắc của cô.

MC Sung Si Kyung khen ngợi Lee Sung Kyung là "búp bê sống ngoài đời thực". Ảnh: Nate.

Vai diễn công chúa Jasmine của Lee Sung Kyung như "xé truyện bước ra" bởi quá xinh đẹp. Ngoài ra, body "nóng bỏng mắt" với vòng 1 căng đầy, phần cơ bụng như "tượng tạc" hút mắt của Lee Sung Kyung khiến cộng đồng mạng xuýt xoa. Nguồn: Nate.

Lee Sung Kyung vốn được biết đến là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp phong thần của showbiz Hàn. Cô có gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú vừa ngây thơ, ngọt ngào lại vừa sắc sảo, cá tính.

Trông diện mạo bên ngoài có vẻ hiền lành, nhưng Lee Sung Kyung lại sở hữu body thuộc hệ "chiến" ở Kbiz. Nữ diễn viên cao 1m74, tỷ lệ cơ thể chuẩn người mẫu, số đo 3 vòng bốc lửa, với cơ bụng săn chắc rõ nét như Sony. Thậm chí, Lee Sung Kyung còn luôn được xem là một trong những mỹ nữ có vòng 1 đẹp nhất showbiz Hàn đương đại.

Lee Sung Kyung sở hữu gương mặt đẹp mỹ miều, ngũ quan thanh tú không tỳ vết. Ảnh: Instagram.

Dù có một body vô cùng bốc lửa, song Lee Sung Kyung lại nói không với hình tượng khoe da thịt. Nếu không phải yêu cầu bắt buộc của vai diễn như nhân vật công chúa Jasmine trong vở nhạc kịch Aladdin, từ đời thường cho đến màn ảnh, mỹ nhân này đều sẽ xuất hiện với trang phục đơn giản, thanh lịch, kín đáo. Cho nên, theo Nate, mỗi khi Lee Sung Kyung "bung xõa" hở bạo là cả showbiz Hàn phải đầu hàng, né sang một bên để chứng kiến vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ đến vạn vật đều lép vế của nữ diễn viên 9X.

Sở hữu body gợi cảm nhưng Lee Sung Kyung cực hiếm khi chịu lên đồ sexy. Ảnh: Instagram.

Lee Sung Kyung sinh năm 1990, khởi nghiệp với vai trò người mẫu chuyên nghiệp trước khi lấn sân sang diễn xuất. Vai diễn đầu tay của cô là trong tác phẩm It's Okay, That's Love (2014). Đến năm 2016, tên tuổi Lee Sung Kyung bùng nổ khắp châu Á sau vai nữ chính bộ phim Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo . Một số tác phẩm tiêu biểu khác của Lee Sung Kyung có thể kể đến Cheese In The Trap , Joo , Dr. Romantic 2 , Doctors ...

