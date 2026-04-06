Tình hình hiện tại của Thiện Nhân giữa lúc gia đình mất liên lạc

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước sự việc gia đình ca sĩ Thiện Nhân thông báo mất liên lạc với con. Theo thông tin từ phía gia đình, sau khi dọn ra khỏi nhà sống với người yêu đồng giới thì Thiện Nhân vẫn giữ liên lạc với gia đình. Thế nhưng trong vòng 2 tháng qua thì im hơi lặng tiếng. Chính sự bất thường này khiến người thân của Thiện Nhân vô cùng lo lắng và thông báo tìm con.

Cho đến tối muộn ngày 5/4, trên trang Fanpage tên Thiện Nhân Entertainment có gần 85 nghìn người theo dõi bất ngờ có cập nhật mới. Sau 1 tháng, trang này đăng thông báo: "Xin cảm ơn đã luôn yêu thương và quan tâm đến Thiện Nhân. Hiện tại Nhân muốn tập trung cho bản thân và đi theo hạnh nguyện của riêng Nhân. Nhân đang rất khỏe cuộc sống ổn định không có chuyện gì sảy ra. Mong mọi người hiểu và yêu thương Thiện Nhân, không bị dẫn dắt bởi những câu chuyện không có thật đi quá xa".

Hiện tại, fanpage này cũng không cập nhật hình ảnh mới của Thiện Nhân. Phía gia đình hiện tại vẫn chưa có chia sẻ sau thông báo trên.

Thông báo từ trang Fanpage của Thiện Nhân sau khi gia đình đăng thông tin tìm kiếm

Lần gần nhất Thiện Nhân cập nhật hình ảnh là vào tháng 3/2026

Thiện Nhân nổi tiếng sau hành trình The Voice Kids, là học trò của ca sĩ Cẩm Ly. Hành trình âm nhạc của Thiện Nhân khá thầm lặng, dù được nhiều kỳ vọng nhưng không có quá nhiều bức phát. Hồi tháng 7/2022, Thiện Nhân cho biết gặp mâu thuẫn với gia đình, mất quyền quản lý fanpage cá nhân, sau đó cô quyết định dọn ra ngoài sinh sống cùng người tình đồng giới. Trong một cuộc trò chuyện gần đây, cô nói: "Nhân đã có gia đình nhỏ của mình rồi. Mong mọi người luôn ủng hộ, yêu thương Nhân cũng như gia đình nhỏ của Nhân".

Về những ồn ào với gia đình, Thiện Nhân chia sẻ: "Mỗi người có lựa chọn riêng cho con đường của mình. Đã lựa chọn con đường này, tôi không hối hận. Cuộc đời đâu phải cuốn phim có thể tua lại. Tôi tin mình sẽ có cách bước tiếp được và luôn tính toán làm sao để mình thành công hơn, bước đi trơn tru hơn. Có vấp ngã, con người mới trưởng thành. Sau biến cố, tôi chỉ muốn nương theo những điều tích cực để phát triển bản thân và giữ lửa nghề".

Thiện Nhân đã dọn ra khỏi nhà từ năm 2021 do mâu thuẫn với gia đình

Thiện Nhân ở chung với người yêu đồng giới, cuộc sống bí ẩn và kín tiếng

Ảnh: FBNV