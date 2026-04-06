Mẹ ruột cản Chương Tử Di cưới sao nam đình đám: “Thu nhập con gái tôi gấp 70 lần cậu, nếu là đàn ông thì mau rời khỏi nó”

Chương Tử Di và nam MC nổi tiếng Trung Quốc Táp Bối Ninh từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” kéo dài trong giai đoạn từ năm 2011-2013. Tờ 163 cho biết Chương Tử Di - Táp Bối Ninh đã lên hẳn kế hoạch tổ chức đám cưới, tìm được cả khách sạn để cử hành hôn lễ, ấy vậy mà cuối cùng, họ vẫn “đường ai nấy đi” trong tiếc nuối.

Suốt nhiều năm qua, công chúng vẫn không ngừng đồn đoán về lý do khiến cặp đôi đình đám 1 thời tan vỡ. Và tới chiều 5/3, tờ Sina đã bất ngờ đăng tải bài viết giải đáp những thắc mắc bấy lâu nay trong lòng khán giả. Theo đó, Chương Tử Di và nam MC hơn 3 tuổi chia tay do bị mẹ đàng gái can thiệp, phá đám. Sau tất cả, chính sự phản đối dữ dội từ phía phụ huynh đã khiến Chương Tử Di - Táp Bối Ninh rạn nứt và không thể ở bên nhau.

Nguồn tin tiết lộ, mẹ Chương Tử Di chê bai Táp Bối Ninh thẳng thừng do không hài lòng với mức thu nhập của người dẫn chương trình này. Thực tế, tuy Táp Bối Ninh là MC nổi tiếng của đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) và có thu nhập không hề khiêm tốn so với mặt bằng chung nhưng nếu so với minh tinh quốc tế như Chương Tử Di thì lại kém rất xa.

Mẹ Chương Tử Di còn gửi thông điệp cứng rắn tới MC họ Táp: “Thu nhập của con gái tôi gấp cậu 70 lần. Nếu còn là đàn ông thì cậu hãy ngay lập tức rời xa con tôi”.

Chương Tử Di - Táp Bối Ninh không thể ở bên nhau do bị mẹ đàng gái ngăn cấm, phá tan mối quan hệ. Ảnh: 163

Không chỉ lên tiếng gay gắt, mẹ Chương Tử Di còn đi vận động bạn bè, người thân khuyên nhủ nữ diễn viên sớm ngày chia tay Táp Bối Ninh. Sau đó, quả thực cặp đôi đình đám đã rạn nứt nghiêm trọng, dẫn tới “đường ai nấy đi” và chính thức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ kéo dài 2 năm.

Còn nhớ, Chương Tử Di - Táp Bối Ninh quen nhau từ tháng 5/2011 sau khi nữ diễn viên tham gia 1 chương trình do đàng trai dẫn dắt. Theo thời gian, cặp đôi dần nảy sinh tình cảm dành cho đối phương và yêu nhau sâu đậm.

Khi mỹ nhân họ Chương ghi hình ở Quảng Đông, Táp Bối Ninh đã không quản đường xa, thời tiết khắc nghiệt để thường xuyên bay từ Bắc Kinh tới Quảng Đông để thăm đối phương. Không những thế, cả 2 còn được bắt gặp tận hưởng những giây phút vui đùa trong bầu không khí vô cùng hạnh phúc ở 1 sân chơi.

Thuở còn mặn nồng, Chương Tử Di - Táp Bối Ninh từng hạnh phúc chìm đắm trong thế giới riêng của 2 người họ. Ảnh: Sina

Tới cuối năm 2012, Sina loan tin Chương Tử Di và MC họ Táp đang rục rịch tổ chức đám cưới với nhau. Vào thời điểm đó, 1 nguồn tin thân cận tiết lộ: “Chương Tử Di - Táp Bối Ninh đã tìm xong công ty tổ chức tiệc cưới rồi. Ngay cả khách sạn nơi cử hành hôn lễ cũng đã được họ đặt xong rồi”.

Nguồn tin khi ấy cho biết thêm: “Chương Tử Di và Táp Bối Ninh dự định làm đám cưới ở khách sạn Thiên Hỷ nằm ở vành đai 3, phía Đông thủ đô Bắc Kinh. Các món ăn chủ yếu được làm theo phong cách Quảng Đông. Hôn lễ sẽ được tổ chức có sự góp mặt của bạn bè và người thân với 8 phòng VIP”.

Thế nhưng, sau khi mẹ Chương Tử Di can thiệp, nữ diễn viên và MC đình đám đã “tan đàn xẻ nghé”, đồng thời chẳng có hôn lễ nào được diễn ra nữa.

Từng trải qua tình yêu đẹp đáng ngưỡng mộ nhưng Chương Tử Di - Táp Bối Ninh vẫn không có được cái kết trọn vẹn. Ảnh: 163

