Song Joong Ki tung vô số đòn hạ Song Hye Kyo hậu ly hôn, đâu ngờ tự gánh đủ

Trong thế giới giải trí đầy rẫy những hào quang và cạm bẫy, cuộc ly hôn giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo không chỉ là dấu chấm hết cho một cuộc tình điểm 10, mà còn mở đầu cho một "cuộc chiến truyền thông" ngầm kéo dài nhiều năm. Tính đến năm 2026, nhìn lại hành trình hậu tan vỡ, công chúng bắt đầu nhận ra một kịch bản lạ lùng: Những nỗ lực được cho là "tâm cơ" nhằm lấn lướt vợ cũ của tài tử họ Song dường như đang phản tác dụng, đẩy anh vào thế "gậy ông đập lưng ông" đầy cay đắng.

Cuộc ly hôn của Song - Song làm tốn nhiều giấy mực của truyền thông. Ảnh: X

Đòn phủ đầu hiểm hóc: Sự im lặng "nhân danh" nạn nhân

Cuộc ly hôn bắt đầu bằng một bước đi đầy tính toán của Song Joong Ki. Anh chủ động đệ đơn lên tòa khi Song Hye Kyo đang ở nước ngoài làm việc, tạo nên một cú sốc truyền thông nhắm thẳng vào nữ diễn viên. Hành động đơn phương công bố tin ly hôn trước khi phía vợ cũ kịp chuẩn bị đã biến cô thành người bị động hoàn toàn.

Đáng nói hơn, giữa bão tin đồn Song Hye Kyo ngoại tình với đàn em Park Bo Gum, Song Joong Ki chọn cách im lặng tuyệt đối không giải thích. Trong truyền thông, sự im lặng của "người bị bỏ rơi" đôi khi là đòn tấn công tàn độc nhất, nó vô tình ngầm xác nhận những nghi vấn tiêu cực nhắm vào đối phương. Cần phải biết rằng Song Joong Ki cũng là người của showbiz, và anh hiểu rõ danh tiếng là điều quan trọng đến thế nào với sự nghiệp của 1 ngôi sao

Sự im lặng này đã khiến danh tiếng của Song Hye Kyo bị tổn hại nghiêm trọng. Ngược lại, đại mỹ nhân họ Song chỉ giải thích duy nhất một lần về lý do "không hợp tính cách" rồi hoàn toàn giữ im lặng. Chính sự tử tế của cô lại trở thành cái cớ để antifan thóa mạ, nhưng thời gian đã chứng minh: Ai là kẻ dùng chiêu trò, ai là người giữ phẩm giá.

Song Joong Ki "đánh úp" đơn phương ly hôn Song Hye Kyo trước, khiến công chúng nghĩ rằng cô là người sai. Tài tử này còn im lặng, "thuận nước đẩy thuyền" tin đồn vợ cũ ngoại tình với đàn em thân thiết của mình. Ảnh: X

"Quả bom" tái hôn và tham vọng chặn đứng hào quang The Glory

Ngay khi Song Hye Kyo vừa tái xuất đầy mạnh mẽ tại họp báo ra mắt siêu phẩm The Glory – dự án được kỳ vọng nhất sự nghiệp của cô, Song Joong Ki bất ngờ tung tin chấn động: Tuyên bố kết hôn với Katy Louise Saunders. Đây được cho là chiến thuật truyền thông vực hiểm hóc khi tin tức tái Song Joong Ki hôn và có con ngay lập tức chiếm trọn các mặt báo, đẩy những thông tin về bộ phim của vợ cũ xuống hàng thứ yếu.

Điều này dẫn đến cả 1 hệ quả dây chuyền. Nhà sản xuất The Glory sau đó thông báo dàn diễn viên sẽ không nhận phỏng vấn để tránh các câu hỏi đời tư nhạy cảm. Điều này khiến bộ phim mất đi một kênh quảng bá trực tiếp vô cùng quan trọng.

Dù phía Song Joong Ki có thể bao biện là sự trùng hợp, nhưng công chúng không khỏi hoài nghi về một kế hoạch "spotlight" có chủ đích nhằm làm lu mờ sự trở lại của vợ cũ. Tuy nhiên, nội dung xuất sắc đã giúp The Glory lội ngược dòng, biến nỗ lực "phá đám" của anh trở nên vô nghĩa.

Song Joong Ki được cho là dùng chuyện tái hôn "tung đòn" quấy phá The Glory của Song Hye Kyo

"Người hùng muộn màng" và sự trùng hợp khó tin tại Milan Fashion Week

Sự trùng hợp đến mức "tâm cơ" tiếp tục lặp lại khi vợ mới của anh – Katy Louise Saunders – vướng tin đồn đã có con riêng và đời tư phức tạp. Song Joong Ki đã để mặc vợ mới bị đàm tiếu suốt 2 tháng ròng, nhưng lại chọn đúng thời điểm Song Hye Kyo đang là tâm điểm chú ý tại Milan Fashion Week để lên tiếng phủ nhận mọi chuyện.

Việc "tạo sóng" mỗi khi vợ cũ đang tỏa sáng rực rỡ trên thảm đỏ quốc tế khiến netizen bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nhiều người cho rằng việc Song Joong Ki "giải vây" cho vợ mới thực chất chỉ là cái cớ để lôi kéo sự chú ý trở lại phía mình, ngăn chặn hình ảnh Song Hye Kyo chiếm lĩnh truyền thông một mình.

Song Hye Kyo không lên tiếng về chuyện cũ, trong khi Song Joong Ki có nhiều chiêu trò "tâm cơ". Ảnh: X

"Gậy ông đập lưng ông": Khi đời tư không cứu nổi thực lực

Dường như đã lạm dụng chiến thuật dùng đời tư để PR, Song Joong Ki liên tục nhắc về vợ con, về sự hạnh phúc mới trong các buổi quảng bá phim thay vì tập trung vào chuyên môn. Tuy nhiên, "chiêu bài" này đã chính thức phản tác dụng.

Trong những năm gần đây, các dự án điện ảnh và truyền hình gần đây của tài tử họ Song ghi nhận mức thua lỗ chặng đường dài, rating sụt giảm thê thảm. Song Joong Ki bị chê bai hết thời, "cưa sừng làm nghé", nhận những vai diễn không phù hợp với bản thân.

Anh bị nhiều khán giả quay lưng hơn. Khán giả cảm thấy bội thực với một người diễn viên chỉ biết nói về đời tư. Hình ảnh Song Joong Ki bật khóc trước truyền thông vì phim thua lỗ bị coi là hành động "diễn sâu" và thiếu bản lĩnh, hoàn toàn tương phản với hình tượng nam thần mạnh mẽ trước đây.

Khán giả đã phát ngán với Song Joong Ki. Ảnh: X

Song Hye Kyo: Chiến thắng cuối cùng của sự tĩnh lặng

Trong khi chồng cũ mải mê với những toan tính truyền thông và sa sút trong sự nghiệp, Song Hye Kyo chọn con đường của một đại minh tinh thực thụ: Lấy tác phẩm để khẳng định bản thân.

Cô không gào thét giải thích, không dùng đời tư để nuôi dưỡng hào quang. Sự thăng hoa rực rỡ của cô từ năm 2023 đến 2026 chính là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói: "Cách trả thù tốt nhất chính là sống tốt hơn họ" . Song Hye Kyo giờ đây không chỉ là biểu tượng nhan sắc mà còn là "bà hoàng diễn xuất" với hàng loạt giải thưởng danh giá như Baeksang, hàng loạt phim hot như The Glory, Black Nuns. Trong khi Song Joong Ki vẫn đang loay hoay tìm lại hào quang đã mất sau những nước đi sai lầm.

Song Hye Kyo là người chiến thắng sau cuối. Ảnh: X

Hành trình hậu ly hôn của cặp đôi Song-Song một lần nữa cho thấy: những “đòn tâm cơ” đôi khi không mang lại lợi ích như mong đợi. Thay vào đó, sự kiên cường và chuyên nghiệp của Song Hye Kyo đã giúp cô lội ngược dòng ngoạn mục, trong khi Song Joong Ki dường như đang tự gánh lấy hậu quả từ chính những chiêu trò mà anh từng tung ra.