Gia đình tìm kiếm ca sĩ Thiện Nhân

Tối 5/4, anh trai của ca sĩ Thiện Nhân thông báo khẩn, cho biết không liên lạc được với nữ ca sĩ suốt hai tháng, đồng thời kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cung cấp thông tin.

Anh Cầm - anh trai của Thiện Nhân - thông tin nữ ca sĩ dọn ra sống riêng từ tháng 1/2021. Thời gian đầu, cô vẫn giữ liên lạc với gia đình thông qua điện thoại và mạng xã hội. Việc nữ ca sĩ vẫn xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến, tham gia biểu diễn và livestream khiến họ phần nào yên tâm về tình hình của cô. Nhưng hai tháng gần đây, gia đình không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Thiện Nhân.

Gia đình đăng thông báo tìm kiếm ca sĩ Thiện Nhân.

“Hiện tại gia đình không rõ con, em mình đang ở đâu và tình trạng thế nào. Điều này khiến chúng tôi rất lo lắng. Chỉ mong biết em có bình an hay không. Nếu em vẫn bình an và đọc được những dòng này, mong em liên lạc về để gia đình an tâm”, anh Cầm chia sẻ.

Trong thông báo, người thân của Thiện Nhân công khai số điện thoại, mong nhận được thông tin từ những người có thể biết về tình hình hiện tại của nữ ca sĩ.

Sau bài đăng của gia đình, một người tự nhận là quản lý của Thiện Nhân, đăng bài trên Thiện Nhân Entertainment có hơn 80.000 người theo dõi: “Hiện tại Nhân muốn tập trung cho bản thân và đi theo hạnh nguyện của riêng Nhân. Nhân đang rất khỏe, cuộc sống ổn định không có chuyện gì xảy ra”.

Lần cập nhật gần nhất trên trang Thiện Nhân Entertainment là ngày 15/3/2026. Kể từ đó, các kênh liên lạc của nữ ca sĩ không có thêm hoạt động mới.

Tiền Phong đang liên hệ thêm với quản lý của nữ ca sĩ thông qua Thiện Nhân Entertainment.

Nguyễn Thiện Nhân sinh năm 2002, được khán giả yêu mến sau khi đăng quang quán quân Giọng hát Việt nhí năm 2014 dưới sự dẫn dắt của Cẩm Ly. Với chất giọng dân ca ngọt ngào, giàu cảm xúc, cô nhanh chóng trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc dân ca.

Nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định tên tuổi khi chiến thắng Tuyệt đỉnh song ca các năm 2016 và 2019, theo đuổi dòng nhạc bolero, quê hương trữ tình.

Năm 2022, ca sĩ Thiện Nhân gặp ồn ào chuyện gia đình, sau đó dọn ra sống riêng vì "những khác biệt trong quan điểm sống với người thân". Nữ ca sĩ công khai người yêu đồng giới hơn 15 tuổi. Năm 2024, Thiện Nhân chia sẻ rằng cô đã có “gia đình nhỏ", bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Lúc đó, cô nói không hối hận khi công khai chuyện tình cảm, cho rằng "cuộc đời của mỗi người không phải là bộ phim cũng không phải là một cuốn băng mà có thể tua đi tua lại".