Làm anh rể G-Dragon thật không dễ dàng!

Nam diễn viên Kim Min Jun vừa xuất hiện trên chương trình tạp kỹ Hành trình Baekban của Sikgaek Heo Young Man trên đài truyền hình TV CHOSUN vào ngày 5/4 (giờ Hàn Quốc). Trong chuyến đi đến Goseong, tỉnh Gangwon, nam diễn viên thể hiện sự ngưỡng mộ sâu sắc dành cho người dẫn chương trình Heo Young Man, thậm chí còn chuẩn bị một chiếc xe cắm trại và cà phê cho họa sĩ truyện tranh huyền thoại.

Lúc sau, Kim Min Jun thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ gia đình đặc biệt của mình với người em vợ nổi tiếng thế giới G-Dragon. Nam diễn viên 50 tuổi thừa nhận rằng trước đây anh từng mơ ước trở thành một người anh rể truyền thống, chu cấp tiền tiêu vặt cho em vợ. Nhưng Kim Min Jun đã cảm thấy e ngại trước danh tiếng tầm cỡ toàn cầu của G-Dragon, và không chắc số tiền tiêu vặt nào là phù hợp với một ngôi sao giàu có và nổi tiếng như vậy.

Chương trình cũng đề cập đến những thông tin lan rộng về sự hào phóng của G-Dragon đối với cháu trai mình. Kim Min Jun làm rõ sự thật đằng sau những thông tin cho rằng siêu sao này đã tặng cháu trai Eden xe hơi điện cao cấp, một câu chuyện từng gây sốt trên mạng xã hội.

Bên cạnh những câu chuyện gia đình, nam diễn viên còn hồi tưởng về vai diễn đáng nhớ Oni bộ phim phá kỷ lục doanh thu Exhuma. Anh tiết lộ rằng việc trang điểm biến hóa từ đầu đến chân mất đến 6 tiếng đồng hồ, dẫn đến một khoảnh khắc hài hước khi anh vô tình làm một người dân địa phương sợ hãi khi đang đi bộ qua một ngôi làng nông thôn với diện mạo đã được hóa trang.

Kim Min Jun tiếp tục mang đến những tràng cười sảng khoái với lối diễn hài hình thể khi miêu tả những khó khăn do bộ móng tay giả dài của nhân vật gây ra. Anh thừa nhận rằng ngay cả những việc đơn giản như cởi cúc quần trong nhà vệ sinh cũng không thể thực hiện được nếu không có sự trợ giúp liên tục của người quản lý. Điều này đã khiến toàn bộ đoàn làm phim bật cười. Sự kết hợp giữa sự tận tâm với công việc và những vấn đề gia đình đời thường mang đến một cái nhìn đa chiều về cuộc sống và tính cách của nam diễn viên.

Kim Min Jun sinh năm 1976, không chỉ được biết đến là một nam diễn viên thực lực với vẻ ngoài phong trần mà còn là một thành viên quan trọng trong gia đình quyền lực của G-Dragon. Kể từ khi chính thức trở thành anh rể của "Ông hoàng Kpop", mọi động thái của anh đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Kim Min Jun và Kwon Dami (chị gái G-Dragon, một fashionista và doanh nhân nổi tiếng) chính thức về chung một nhà vào ngày 11/10/2019. Buổi lễ được tổ chức riêng tư tại Seoul với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. G-Dragon khi đó đang trong thời gian nhập ngũ cũng đã xin nghỉ phép để có mặt chúc phúc cho chị gái.

Vào ngày 04/02/2022, gia đình nhỏ của Kim Min Jun và Kwon Dami đã chào đón con trai đầu lòng, tên là Kim Eden. Trưởng nhóm BIGBANG tỏ ra vô cùng phấn khích khi lần đầu làm cậu. Anh thường xuyên tặng những món quà "độc bản" và xa xỉ cho cháu trai như giày sneakers phiên bản giới hạn do chính mình thiết kế, ô tô điện sang chảnh.

Mối quan hệ giữa anh rể Kim Min Jun và em vợ G-Dragon luôn là đề tài khiến người hâm mộ thích thú vì sự tinh tế và ấm áp. Khi Kim Min Jun quay phim mới, G-Dragon đã gửi xe cà phê và đồ ăn đến trường quay để ủng hộ anh rể. Ngược lại, Kim Min Jun luôn có mặt trong các sự kiện ra mắt thương hiệu thời trang của em vợ.

Kim Min Jun từng chia sẻ trong chương trình My Little Old Boy rằng anh từng khá áp lực khi làm anh rể của một siêu sao toàn cầu. Tuy nhiên, sự thân thiện của G-Dragon đã xóa tan khoảng cách. Anh tiết lộ hai anh em thường xuyên trò chuyện về cuộc sống và phong cách. Dù hiện tại thường được nhắc đến với danh xưng "anh rể G-Dragon", nhưng Kim Min Jun vốn là một diễn viên có chỗ đứng vững chắc tại làng điện ảnh Hàn Quốc.

