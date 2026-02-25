Đầu năm G-Dragon đã căng, tuyên chiến với 100 người cùng lúc

Sáng 25/2, tờ Allkpop đưa tin, G-Dragon (trưởng nhóm BIGBANG) vừa chính thức lao vào cuộc chiến pháp lý với 100 cá nhân đã đăng tải những bình luận phỉ báng, tung tin thất thiệt về nam ca sĩ. Theo đó, nam ngôi sao sinh năm 1998 đã đệ đơn kiện chống lại 100 cá nhân nêu trên với cáo buộc phỉ báng theo Đạo luật mạng thông tin và truyền thông.

Công ty quản lý của G-Dragon cho hay, họ đã phối hợp với công ty luật danh tiếng Yulchon trong cuộc chiến với 100 "anh hùng bàn phím" nhằm buộc những cá nhân này phải chịu sự trừng phạt theo đúng quy định của pháp luật.

G-Dragon gây xôn xao khi tuyên chiến với 100 cá nhân cùng lúc. Ảnh: X

Nguồn tin cho biết thêm, cơ quan chức năng đã tiến hành các hoạt động rà soát quy mô lớn trên các cộng đồng mạng trực tuyến, từ đó xác định được danh tính của nhiều nghi phạm có liên quan tới vụ kiện. Những cá nhân này đã được chuyển giao tới đồn cảnh sát địa phương để lấy lời khai.

1 số nghi phạm đã thừa nhận các cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ G-Dragon và hồ sơ của những người này đã được chuyển sang viện kiểm sát để chờ phán quyết cuối cùng. Song song với đó, cảnh sát cũng đang tích cực tiến hành điều tra đối với những cá nhân 1 mực phủ nhận các cáo buộc.

Công ty quản lý nhấn mạnh, họ sẽ tiếp tục tiến hành các vụ kiện dân sự lẫn hình sự trong tương lai đối với những người dùng mạng tung tin ác ý, phỉ báng G-Dragon nhằm bảo vệ quyền lợi của nam ngôi sao.

Chưa bao giờ công chúng thấy G-Dragon "căng" tới mức này. Ảnh: X

Thông báo đầy đủ từ công ty quản lý của G-Dragon có nội dung như sau:

Trong những năm qua, trên mạng xuất hiện nhiều bài viết ác ý nhắm vào G-Dragon. Những cá nhân này đã có hành vi phỉ báng, lan truyền thông tin sai lệch, vu khống ác ý và xâm phạm quyền cá nhân của nam ca sĩ. Chúng tôi vẫn đang tích cực đáp trả bằng các hành động pháp lý thông qua sự hợp tác với công ty luật Yulchon. Từ các báo cáo từ người hâm mộ và quá trình theo dõi trên môi trường mạng, chúng tôi quyết định đệ đơn kiện nhằm chống lại khoảng 100 cá nhân đăng bài ác ý dựa theo Đạo luật mạng thông tin và truyền thông. Cơ quan điều tra đã xác định được nhiều nghi phạm thông qua việc rà soát dữ liệu từ các trang cộng đồng trực tuyến. Các nghi phạm đã được chuyển giao tới đồn cảnh sát địa phương và hiện quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành khẩn trương. 1 số nghi phạm đã thừa nhận các cáo buộc và hồ sơ của họ đã được chuyển cho bên công tố. Chúng tôi hiện đang chờ đợi phán quyết cuối cùng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tiến hành điều tra đối với những cá nhân vẫn còn đang phủ nhận các cáo buộc. Do luật bảo vệ thông tin cá nhân nên chúng tôi không thể tiết lộ thông tin chi tiết về các nghi phạm trong vụ việc. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục thu thập bằng chứng về các bài viết ác ý và sẵn sàng đáp trả bằng những đơn kiện bao gồm cả dân sự lẫn hình sự nhằm bảo vệ quyền lợi của G-Dragon. Chúng tôi chân thành cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm và cung cấp thông tin có giá trị.

Người hâm mộ ủng hộ động thái mới đây của G-Dragon. Ảnh: X

G-Dragon có tên thật là Kwon Jiyong. sinh năm 1988. Anh làm thực tập sinh từ nhỏ và ra mắt cùng BIGBANG khi vừa tròn 18 tuổi. Cùng với BIGBANG, G-Dragon đã bước lên hàng đỉnh cao Kpop, đem làn sóng Hallyu ra toàn thế giới và đưa YG Entertainment trở thành đế chế giải trí. Nhắc đến BIGBANG, khán giả sẽ nghĩ ngay về loạt hit đỉnh cao bao gồm Lies, Haru Haru, Bang Bang Bang, Fantastic Baby,...

Nguồn: Allkpop