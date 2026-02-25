Khánh Thi: "Chính quãng thời gian đó khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm"

Khánh Thi không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt. Từ một kiện tướng khiêu vũ nổi tiếng, cô dần chuyển mình sang vai trò huấn luyện viên, nhà quản lý, người đứng sau thành tích của nhiều thế hệ vận động viên. Ở thời điểm hiện tại, cô không chỉ là người lèo lái một tập thể đông đảo nhân sự, mà còn là mẹ của ba con, là vợ của Phan Hiển và là con dâu trong một gia đình nhiều thế hệ.

Nhiều vai trò đồng nghĩa với nhiều trách nhiệm, và đi kèm theo đó là áp lực. Trong một buổi chia sẻ gần đây, bà xã Phan Hiển thẳng thắn nói về quãng thời gian bản thân từng rơi vào trạng thái tiêu cực, thậm chí là trầm cảm vì ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc.

Khánh Thi chia sẻ về giai đoạn rơi vào trầm cảm

Theo Khánh Thi, nguyên nhân lớn nhất khiến cô rơi vào trầm cảm không đến từ ai khác mà từ chính cách làm việc của mình: "Khi làm quá nhiều việc cùng lúc mà lại muốn mọi thứ phải hoàn hảo, rất dễ rơi vào trạng thái dễ bị buông xuôi. Hồi đó mình ôm đồm quá nhiều, muốn giải quyết tất cả cùng lúc và phải thành công, nhưng lại không chịu ngồi lại, tĩnh tâm để xử lý từng vấn đề. Chính quãng thời gian đó khiến Thi rơi vào trạng thái trầm cảm và trở nên tiêu cực.

Sau này mình học được cách khác, vẫn làm nhiều việc, nhưng mỗi ngày phải dành ra một khoảng thời gian, dù chỉ nửa tiếng, để ngồi lại, suy nghĩ xem việc nào ưu tiên, việc nào cần hỗ trợ, và chia nhỏ mọi thứ ra. Khi biết cách phân bổ, áp lực giảm đi rất nhiều. May mắn là có anh xã bên cạnh, chỉ cần tĩnh lại một chút là mình 'refresh' được ngay".

Về phía Phan Hiển, anh chia sẻ: "Thật ra mình cũng quen với tính cách của Thi rồi. Bạn ấy rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, dễ khóc, dễ hờn, dễ giận nhưng cũng rất nhanh vui. Có khi mình chỉ lỡ nói nặng một câu thôi là bạn ấy có thể giận cả ngày. Như việc mình đi mua đồ ăn sáng về trễ nửa tiếng, nàng bảo thôi không muốn ăn nữa, khỏi mua. Nhưng mình hiểu tính Thi mà, chỉ cần về nói chuyện nhẹ nhàng một chút, dỗ một chút là mọi thứ lại bình thường. Với những người chưa hiểu có thể sẽ thấy phản ứng đó hơi quá, nhưng với mình đó chỉ là cảm xúc rất tự nhiên. Quan trọng là mình hiểu và biết cách để mọi chuyện trở lại cân bằng".

Khánh Thi cảm thấy may mắn khi có ông xã luôn bên cạnh và thấu hiểu cảm xúc của mình

Tháng 7/2015, Khánh Thi lần đầu lên chức mẹ khi hạ sinh con trai đầu lòng, trong suốt thời gian đó Phan Hiển luôn ở bên chăm sóc và đồng hành. Đến tháng 6/2018, gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm thành viên mới là bé Anna, khiến tổ ấm của cặp đôi càng thêm rộn ràng.

Dẫu vậy, hành trình hôn nhân của cả hai cũng không thiếu những giai đoạn chông chênh. Sau khi sinh con, Khánh Thi thừa nhận bản thân trở nên nhạy cảm hơn, trong khi Phan Hiển lại thường xuyên về muộn do đặc thù công việc và lịch tập luyện dày đặc. Những khác biệt trong cảm xúc và nhịp sống từng khiến mối quan hệ của họ rơi vào căng thẳng. Tuy nhiên, thay vì né tránh, Khánh Thi và Phan Hiển lựa chọn đối thoại thẳng thắn, cùng nhau tháo gỡ từng khúc mắc để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Đến năm 2022, sau 13 năm gắn bó với nhiều sóng gió, cả hai chính thức tổ chức hôn lễ. Đám cưới diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM, quy tụ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí. Đến giữa năm 2023, Khánh Thi tiếp tục sinh con thứ ba, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc sống gia đình viên mãn của cặp đôi dancesport nổi tiếng.