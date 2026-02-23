Phan Hiển xin cho Khánh Thi không làm việc nhà quá nhiều, mẹ chồng liền tuyên bố 1 câu tỏ rõ thái độ

Từ mối quan hệ cô - trò từng đến chuyện chính thức trở thành vợ chồng, hành trình của Khánh Thi - Phan Hiển luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Không chỉ bởi khoảng cách tuổi tác hay vị thế trong nghề, mà còn vì cách họ cùng nhau xây dựng sự nghiệp và gia đình suốt nhiều năm qua.

Trong khi nhiều câu chuyện hôn nhân vẫn xoay quanh áp lực nàng dâu phải quán xuyến nhà cửa, bếp núc, thì gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lại có một cách sắp xếp khá khác.

Chia sẻ trong cuộc trò chuyện mới đây, Phan Hiển cho biết ngay từ khi quyết định về chung một nhà, anh đã xác định rõ một điều: Khánh Thi là người có năng lực và tầm nhìn lớn trong nghề. Nam kiện tướng gọi vợ là một "nữ tướng" và mong muốn cô được toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp thay vì bị cuốn vào áp lực nội trợ.

Khánh Thi chia sẻ chuyện làm dâu sau khi về chung một nhà với Phan Hiển

"Nhiều người nghĩ cưới vợ về là vợ phải lo việc nhà, nấu ăn, làm dâu. Nhưng ngay từ đầu Hiển đã xác định Thi là người rất giỏi và có tầm nhìn. Mình hay gọi vui bạn ấy là một 'nữ tướng'. Vì vậy khi về chung một nhà, mình không đặt ra yêu cầu Thi phải làm việc nhà hay đảm đương những việc truyền thống. Điều mình mong muốn là Thi được toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp.

Phần còn lại, trong khả năng của mình, Hiển sẽ lo. Tất nhiên cả hai đều bận nên cũng cần người hỗ trợ trong việc nhà. Nhưng quan điểm của mình rất rõ, không để những việc đó trở thành gánh nặng khiến Thi bị phân tâm", Phan Hiển chia sẻ.

Phan Hiển gọi Khánh Thi là "nữ tướng" và xác định bà xã là người có tầm nhìn

Điều đáng nói là khi Phan Hiển bày tỏ quan điểm này với gia đình, phản ứng của mẹ chồng lại khiến nhiều người bất ngờ. Ông xã Khánh Thi kể lại: "Vợ chồng Hiển cũng thấy rất may mắn khi có ba mẹ thấu hiểu. Khi Hiển nói với mẹ rằng không muốn Thi phải làm việc nhà hay vào bếp quá nhiều, mẹ liền nói 'ok, không sao cả, để mẹ lo'. Gia đình luôn tạo điều kiện để hai vợ chồng tập trung cho sự nghiệp, cống hiến cho bộ môn và mang lại giá trị cho cộng đồng. Đó là điều Hiển nghĩ mình và Thi thật sự may mắn khi có được".

Chỉ 1 câu nói của mẹ chồng nhưng thể hiện rõ sự ủng hộ và thấu hiểu. Gia đình luôn tạo điều kiện để hai vợ chồng tập trung phát triển sự nghiệp. Ở phía Khánh Thi, cô thừa nhận vai trò cân bằng của Phan Hiển trong gia đình rất quan trọng. Thỉnh thoảng vẫn có những chuyện nhỏ giữa các thế hệ, nhưng anh luôn đứng ra giải quyết ổn thỏa để không ai bị tổn thương.

"Anh ấy biết cách cân bằng, hạn chế tối đa những xung đột hay suy nghĩ tiêu cực giữa bên ba mẹ và bên vợ. Thỉnh thoảng vẫn có những câu chuyện nhỏ, nhưng ông xã đều đứng ra giải quyết ổn thỏa, và vợ chồng mình cũng trao đổi thẳng thắn với ông bà để mọi việc nhẹ nhàng nhất có thể.

Ba mẹ chồng đối với Thi là quá tuyệt vời. Ông bà không bao giờ đặt áp lực con dâu phải nấu cơm, dọn dẹp hay làm tròn vai 'truyền thống'. Với mình đó lại là áp lực lớn, vì mình không có đủ thời gian để làm thật tốt những việc đó. Thi nấu ăn được nhưng không quá ngon, dọn nhà được nhưng không sạch, đó là những điều mình nói rất thực tế. Ngược lại, mình giỏi trong việc sắp xếp công việc, tổ chức mọi thứ, lo chuyện học hành của con cái. Ông bà nhìn thấy điều đó nên yên tâm và thương con dâu theo cách riêng của mình. Mình được chiều lắm, từ bà cố cho đến ba mẹ Hiển. Có hôm Thi la làng lên là mọi người sẽ bay vào cấu xé anh xã".