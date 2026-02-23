Ngày Lễ tình nhân lạ của JustaTee và Trâm Anh

Mới đây, cư dân mạng bàn tán khi phát hiện Trâm Anh có động thái lạ trên mạng xã hội. Cụ thể, cô huỷ theo dõi, xoá loạt ảnh chung gần nhất với JustaTee. Trong bối cảnh hiện tại, cư dân mạng bắt đầu soi ngược lại những diễn biến trước đó. Đáng chú ý, Valentine 14/2 vừa qua, Trâm Anh đã có động thái lạ so với nhiều mỹ nhân việt khác.

Theo đó, Lễ Tình nhân thường thời điểm các cặp đôi thường chia sẻ hoa, quà hoặc những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng năm nay Trâm Anh và JustaTee không gia nhập đường đua. Thay vì đăng tải hình ảnh lãng mạn, cô liên tục chia sẻ những dòng trạng thái mang màu sắc tâm trạng. Cụ thể, trong ngày 14/2, Trâm Anh viết: "Nhanh hết tết cái" kèm biểu tượng buồn. Trước đó cùng ngày, cô đăng một dòng ngắn gọn: "Bunque" (Buồn quá - PV). Không có hình ảnh hoa hay quà Valentine được chia sẻ công khai.

Trong khi đó, trên trang cá nhân của JustaTee không ghi nhận bài đăng nào liên quan trực tiếp đến vợ trong ngày Valentine.

2 bài đăng gây chú ý của Trâm Anh vào ngày Valentine (Ảnh: Threads nhân vật)

Trâm Anh xoá ảnh chung, huỷ theo dõi chồng còn JustaTee vẫn theo dõi vợ (ảnh: Instagram nhân vật)

Không chỉ riêng ngày Valentine, liên tục những ngày gần đó, Trâm Anh cũng đăng tải một số dòng trạng thái gây chú ý. Ngày 9/2, cô viết: "Sắp để lần nhưng tôi vẫn bị hoang mang về tương lai sắp tới". Sau đó khoảng một tuần, cô tiếp tục chia sẻ: "Tại sao ai cũng có thể bắt nạt được tôi" và mới đây nhất là "Vừa tự tay xoá đi một vài thứ, đẹp nhưng phải xoá đi thôi". Các bài đăng này đều thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Cư dân mạng hoang mang trước những chia sẻ gần đây của Trâm Anh (ảnh: FBNV)

Trâm Anh được biết tới là hot girl Hà Thành nổi tiếng trên mạng xã hội. Trâm Anh là cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng. Cô được chú ý sau loạt ảnh chụp tại lễ bế giảng năm học 2012 - 2013. Thời điểm đó, JustaTee đang gây sốt với bản hit Forever Alone. Cả hai có cơ duyên gặp nhau tại một sự kiện và cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Sau 5 năm hẹn hò, JustaTee và Trâm Anh tổ chức đám cưới vào năm 2018, và đến nay cả hai đã có 8 năm bên nhau. Gia đình Trâm Anh và JustaTee cũng đang chuẩn bị chào đón em bé thứ 3.

Cách đây 5 năm, Trâm Anh từng chia sẻ về quan điểm khi cãi vả: "Chúng tôi tìm đến những bước nghỉ trong tình yêu. Nếu cãi nhau, chúng tôi có thể không nói chuyện một vài ngày, để cả hai có không gian và thời gian riêng cùng suy nghĩ và dịu lại sự tức giận. Đến lúc thấy là phải nói chuyện với nhau cho rõ, cần làm lành với nhau rồi thì cả hai đều vui vẻ ngồi lại với nhau".